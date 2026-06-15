Біткоїн зріс до максимуму за два тижні після заяв США та Ірану
2026-15-06    91

Біткоїн зріс до максимуму за два тижні після заяв США та Ірану

Біткоїн 15 червня піднявся до найвищого рівня майже за два тижні після повідомлень про досягнення домовленостей між США та Іраном щодо припинення бойових дій та відновлення судноплавства через Ормузьку протоку. На тлі зниження геополітичної напруги найбільша криптовалюта світу подорожчала до 65 958 доларів, а згодом стабілізувалася поблизу позначки 65 600 доларів.

В тему: Аналітик Glassnode назвав можливе дно біткоїна цього циклу

Позитивна динаміка охопила весь криптовалютний ринок. Друга за капіталізацією цифрова валюта Ethereum зросла на 3,7% і досягла 1 731 долара. Підвищений попит на криптоактиви збігся із загальним покращенням настроїв на світових фінансових ринках після сигналів про можливе послаблення напруженості на Близькому Сході.

Поточне зростання відбулося після складного періоду для крипторинку. Раніше у червні біткоїн опускався нижче 60 тисяч доларів, що стало найнижчим показником із жовтня 2024 року. Додатковий тиск на ринок чинили продажі цифрових активів з боку компанії Strategy, заснованої Майклом Сейлором. Компанія повідомила про реалізацію частини своїх біткоїн-резервів, що викликало занепокоєння серед інвесторів щодо подальшої динаміки попиту.

В тему: Ринки втратили понад $2 трлн за день на тлі атак Ірану та страхів щодо ФРС

На настрої учасників ринку також впливали значні відтоки капіталу з біржових фондів, які інвестують у біткоїн. Зниження інтересу до ETF у попередні тижні стало одним із чинників падіння котирувань, однак останні події частково змінили ринкові очікування.

Інвестори позитивно відреагували на заяви президента США Дональда Трампа про завершення мирної угоди з Іраном. За його словами, домовленості передбачають припинення обмежень для судноплавства через Ормузьку протоку — один із ключових маршрутів світової торгівлі нафтою. Саме через цю протоку проходить значна частина глобальних поставок енергоносіїв, тому будь-які ризики для її роботи традиційно впливають на фінансові ринки.

На тлі новин про можливе зниження напруженості європейські фондові індекси перейшли до зростання, а ф’ючерси на американські акції також продемонстрували позитивну динаміку. Водночас нафта марки Brent подешевшала більш ніж на 4%, що стало одним із найбільших денних знижень за останні тижні.

Аналітики пояснюють реакцію ринків тим, що зменшення ризиків для постачання нафти може послабити інфляційний тиск у світовій економіці. За таких умов інвестори частіше повертаються до ризикових активів, серед яких криптовалюти, технологічні компанії та акції секторів, чутливих до вартості запозичень.

Подальший напрямок руху крипторинку багато в чому залежатиме від рішень Федеральної резервної системи США. Учасники ринку очікують чергового засідання регулятора цього тижня. Частина експертів припускає, що ФРС може відмовитися від більш м’якої риторики щодо монетарної політики та зайняти нейтральну або жорсткішу позицію. У такому разі це може вплинути на апетит інвесторів до ризику та стримати подальше зростання цифрових активів.

Поки що ринок демонструє готовність реагувати насамперед на геополітичні фактори. Відновлення біткоїна вище 65 тисяч доларів свідчить про повернення інтересу до криптовалют після періоду підвищеної волатильності, однак подальша динаміка залишатиметься залежною як від міжнародної політики, так і від рішень найбільших центральних банків світу.

Bitcoin, Brent, Ethereum, Strategy, Біткоїн, Дональд Трамп, Іран, криптовалюти, крипторинок, Майкл Сейлор, Ормузька протока, США, фондові ринки, ФРС США, цифрові активи
Останні новини
Кабмін затвердив нові контракти у ЗСУ з 1 червня 2026: підвищені виплати та бонуси

Кабмін затвердив нові контракти у ЗСУ з 1 червня 2026: підвищені виплати та бонуси
Кабінет міністрів України 15 червня 2026 року затвердив постанову Міністерства читать далее
15-06, 17:49
Трамп оголосив про відкриття Ормузької протоки та транзит нафти

Трамп оголосив про відкриття Ормузької протоки та транзит нафти
15 червня 2026 року президент США Дональд Трамп заявив про читать далее
15-06, 17:46
У Росії розбився бомбардувальник Ту-22М3

У Росії розбився бомбардувальник Ту-22М3
У Росії 15 червня 2026 року в Іркутській області зазнав читать далее
15-06, 16:51
Біткоїн зріс до максимуму за два тижні після заяв США та Ірану

Біткоїн зріс до максимуму за два тижні після заяв США та Ірану
Біткоїн 15 червня піднявся до найвищого рівня майже за два читать далее
15-06, 15:39
Глава ВПС Німеччини пригрозив ударами по Калінінграду

Глава ВПС Німеччини пригрозив ударами по Калінінграду
Інспектор військово-повітряних сил Німеччини генерал-лейтенант Хольгер Нойманн заявив, що країни читать далее
15-06, 14:56
Бензин і дизель можуть подешевшати: експерт назвав терміни та масштаб

Бензин і дизель можуть подешевшати: експерт назвав терміни та масштаб
В Україні у червні 2026 року на тлі зниження світових читать далее
15-06, 14:17
В Україні стрімко дешевшають картопля, помідори та огірки: актуальні ціни

В Україні стрімко дешевшають картопля, помідори та огірки: актуальні ціни
У червні 2026 року в Україні зафіксовано помітне здешевлення овочів читать далее
15-06, 14:15
У Києві попередили про ризики ударів по системі водопостачання

У Києві попередили про ризики ударів по системі водопостачання
У Києві у 2026 році можливі ризики пошкодження системи водопостачання читать далее
15-06, 12:18
В Україну йде спека до +33 градусів: прогноз на тиждень

В Україну йде спека до +33 градусів: прогноз на тиждень
В Україні протягом тижня з 15 по 21 червня очікується читать далее
15-06, 12:07
Леся Нікітюк: біографія та цікаві факти про телеведучу

Леся Нікітюк: біографія та цікаві факти про телеведучу
Леся Нікітюк — одна з найвідоміших українських телеведучих, акторок та читать далее
15-06, 10:50
Леся Нікітюк звернулася до українців під час атаки на Київ

Леся Нікітюк звернулася до українців під час атаки на Київ
Українська телеведуча Леся Нікітюк під час масованої атаки РФ на читать далее
15-06, 10:48
Німеччина розгромила Кюрасао 7:1 на старті чемпіонату світу-2026

Німеччина розгромила Кюрасао 7:1 на старті чемпіонату світу-2026
Збірна Німеччини з футболу впевнено розпочала виступ на чемпіонаті світу-2026, читать далее
15-06, 10:44
Співак Олівер Трі загинув у авіакатастрофі в Бразилії

Співак Олівер Трі загинув у авіакатастрофі в Бразилії
Американський співак, автор пісень та інтернет-персонаж Олівер Трі загинув унаслідок читать далее
15-06, 10:16
Нафтогаз попередив про більші нарахування за газ

Нафтогаз попередив про більші нарахування за газ
Споживачі природного газу можуть отримати вищі суми у платіжках у читать далее
15-06, 10:00
Ізраїль виступив проти угоди між США та Іраном

Ізраїль виступив проти угоди між США та Іраном
Ізраїльське керівництво негативно відреагувало на підготовлену між США та Іраном читать далее
15-06, 09:46
США та Іран наблизилися до підписання масштабної угоди

США та Іран наблизилися до підписання масштабної угоди
Сполучені Штати та Іран завершили підготовку меморандуму про взаєморозуміння і читать далее
15-06, 09:43
У Харкові загинули п’ятеро рятувальників після повторного удару РФ

У Харкові загинули п’ятеро рятувальників після повторного удару РФ
У Харкові під час ліквідації наслідків російської атаки загинули п’ятеро читать далее
15-06, 09:37
Росія вдарила по кіностудії Довженка: втрачено унікальну колекцію костюмів

Росія вдарила по кіностудії Довженка: втрачено унікальну колекцію костюмів
У ніч проти 16 червня російська атака на Київ завдала читать далее
15-06, 09:34
Росія масовано атакувала Київ: є загиблі, горить Лавра

Росія масовано атакувала Київ: є загиблі, горить Лавра
У ніч на 16 червня Росія здійснила масовану атаку на читать далее
15-06, 09:31
У Харкові після атаки дронів РФ загорівся Художній музей

У Харкові після атаки дронів РФ загорівся Художній музей
Увечері 14 червня в Харкові внаслідок атаки російських безпілотників загорівся читать далее
14-06, 21:14
Теги
НБУ ТЦК авто банк банківський контроль блокування рахунку війна в Україні економіка України закон про мобілізацію комплаєнс кримінал криптовалюта мобілізація новини України перевірка банком походження коштів підозрілі операції фінансова перевірка фінансовий моніторинг фінансові операції