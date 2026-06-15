Біткоїн зріс до максимуму за два тижні після заяв США та Ірану

Біткоїн 15 червня піднявся до найвищого рівня майже за два тижні після повідомлень про досягнення домовленостей між США та Іраном щодо припинення бойових дій та відновлення судноплавства через Ормузьку протоку. На тлі зниження геополітичної напруги найбільша криптовалюта світу подорожчала до 65 958 доларів, а згодом стабілізувалася поблизу позначки 65 600 доларів.

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Позитивна динаміка охопила весь криптовалютний ринок. Друга за капіталізацією цифрова валюта Ethereum зросла на 3,7% і досягла 1 731 долара. Підвищений попит на криптоактиви збігся із загальним покращенням настроїв на світових фінансових ринках після сигналів про можливе послаблення напруженості на Близькому Сході.

Поточне зростання відбулося після складного періоду для крипторинку. Раніше у червні біткоїн опускався нижче 60 тисяч доларів, що стало найнижчим показником із жовтня 2024 року. Додатковий тиск на ринок чинили продажі цифрових активів з боку компанії Strategy, заснованої Майклом Сейлором. Компанія повідомила про реалізацію частини своїх біткоїн-резервів, що викликало занепокоєння серед інвесторів щодо подальшої динаміки попиту.

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На настрої учасників ринку також впливали значні відтоки капіталу з біржових фондів, які інвестують у біткоїн. Зниження інтересу до ETF у попередні тижні стало одним із чинників падіння котирувань, однак останні події частково змінили ринкові очікування.

Інвестори позитивно відреагували на заяви президента США Дональда Трампа про завершення мирної угоди з Іраном. За його словами, домовленості передбачають припинення обмежень для судноплавства через Ормузьку протоку — один із ключових маршрутів світової торгівлі нафтою. Саме через цю протоку проходить значна частина глобальних поставок енергоносіїв, тому будь-які ризики для її роботи традиційно впливають на фінансові ринки.

На тлі новин про можливе зниження напруженості європейські фондові індекси перейшли до зростання, а ф’ючерси на американські акції також продемонстрували позитивну динаміку. Водночас нафта марки Brent подешевшала більш ніж на 4%, що стало одним із найбільших денних знижень за останні тижні.

Аналітики пояснюють реакцію ринків тим, що зменшення ризиків для постачання нафти може послабити інфляційний тиск у світовій економіці. За таких умов інвестори частіше повертаються до ризикових активів, серед яких криптовалюти, технологічні компанії та акції секторів, чутливих до вартості запозичень.

Подальший напрямок руху крипторинку багато в чому залежатиме від рішень Федеральної резервної системи США. Учасники ринку очікують чергового засідання регулятора цього тижня. Частина експертів припускає, що ФРС може відмовитися від більш м’якої риторики щодо монетарної політики та зайняти нейтральну або жорсткішу позицію. У такому разі це може вплинути на апетит інвесторів до ризику та стримати подальше зростання цифрових активів.

Поки що ринок демонструє готовність реагувати насамперед на геополітичні фактори. Відновлення біткоїна вище 65 тисяч доларів свідчить про повернення інтересу до криптовалют після періоду підвищеної волатильності, однак подальша динаміка залишатиметься залежною як від міжнародної політики, так і від рішень найбільших центральних банків світу.