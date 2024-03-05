Біткоїн перевищив позначку $65000

У понеділок, 4 березня, курс біткоїну зріс до дворічного максимуму і перевищив позначку 65000 доларів за один біткоїн.

Ринкова капіталізація біткоїну становить 1,25 трильйона доларів.

Вартість всіх біткоїнів, що перебувають в обігу, в березні вперше за два роки перевищила 2 трильйони доларів.

З початку року найбільша за ринковою вартістю криптовалюта біткоїн подорожчала на 50%. Причому більша частина зростання біткоїн припала на останні кілька тижнів, коли збільшився приплив коштів до криптовалютних фондів, зареєстрованих у США.