Криптовалютний ринок продовжує демонструвати слабкість після того, як біткоїн знову опустився нижче ключового рівня $78 300. Аналітики Glassnode називають цю позначку «істинною середньою ціною ринку» — одним із головних індикаторів настроїв інвесторів.

Для ринку це стало черговим сигналом втрати імпульсу. Попри окремі спроби відновлення, BTC уже тривалий час залишається у фазі нестабільності, а інвестори дедалі обережніше оцінюють перспективи криптовалют.

Зараз рівень $78 300 виступає потужною зоною опору, а нездатність закріпитися вище посилює тиск на ринок.

Чому рівень $78 300 став настільки важливим

Аналітики Glassnode використовують цей показник як середню ціну входу більшості учасників ринку.

Саме тому він має психологічне значення:

вище цього рівня більшість інвесторів перебувають у прибутку;

нижче — посилюється тиск продавців;

ринок стає більш нервовим;

зростає ризик фіксації збитків.

Наразі BTC не зміг повернутися вище цього значення, що свідчить про слабкість покупців.

Які рівні підтримки зараз контролює ринок

Аналітики виділяють ключову зону підтримки:

$76 500;

$71 400.

Саме цей діапазон вважається критичним для короткострокової стабільності ринку.

Рівень BTC Значення для ринку $78 300 Ключовий рівень опору $76 500 Поточна зона підтримки $71 400 Критичний рівень для інвесторів Нижче $71 400 Посилення негативних настроїв

Якщо біткоїн опуститься нижче цієї зони, ринок може зіткнутися з новою хвилею продажів.

Чому біткоїн залишається слабким

Glassnode виділяє одразу кілька причин тиску на BTC.

Зниження торгових обсягів

Однією з головних проблем стало падіння активності трейдерів.

Слабкі обсяги означають:

зниження попиту;

меншу ліквідність;

слабку підтримку покупців;

підвищену волатильність.

Без сильного припливу капіталу ринку важко перейти до стабільного зростання.

Фіксація прибутку великими гравцями

Частина інвесторів почала активно продавати BTC після попередніх хвиль зростання.

Найактивніше прибуток фіксують:

короткострокові трейдери;

великі криптогаманці;

спекулятивні фонди.

Це створює додатковий тиск на ціну.

Зміна структури ринку

Аналітики також звертають увагу на зміну регіональних центрів активності.

Сьогодні ринок дедалі сильніше залежить від:

американських ETF;

азійських бірж;

інституційних інвесторів;

макроекономічної ситуації у США.

Через це криптовалюта стала більш чутливою до глобальних фінансових ризиків.

Як на біткоїн впливають глобальні фінансові ринки

BTC уже давно перестав бути ізольованим активом.

На нього активно впливають:

процентні ставки ФРС;

інфляція;

ситуація на фондових ринках;

геополітична нестабільність;

рух долара США.

Саме тому навіть позитивні новини всередині крипторинку не завжди здатні розвернути тренд.

Чому інвестори стали обережнішими

Після кількох хвиль різких коливань інвестори почали уникати високого ризику.

Ринок дедалі частіше стикається з:

зменшенням апетиту до ризику;

скороченням спекулятивного капіталу;

більшою фіксацією прибутку;

переходом частини інвесторів у традиційні активи.

Це особливо помітно на тлі нестабільної світової економіки.

Чи можуть ETF підтримати ринок

Попри слабкість BTC, біржові криптофонди залишаються одним із головних джерел підтримки ринку.

Саме ETF:

залучають інституційний капітал;

підвищують легальність криптовалют;

збільшують інтерес великих інвесторів.

Однак навіть цього поки недостатньо для повернення до впевненого зростання.

Що зараз відбувається з альткоїнами

Слабкість біткоїна традиційно тисне на весь крипторинок.

Найбільше страждають:

високоризикові альткоїни;

мем-токени;

дрібні криптопроєкти;

спекулятивні активи.

Через це загальна капіталізація ринку продовжує скорочуватися.

Чи є шанс на відновлення BTC

Аналітики вважають, що для стабілізації ринку необхідно:

повернутися вище $78 300;

наростити торгові обсяги;

відновити довіру інвесторів;

знизити рівень паніки.

Без цього BTC залишатиметься під тиском.

FAQ

Чому біткоїн знову впав нижче $78 300?

Аналітики пов’язують це зі слабкими торговими обсягами, фіксацією прибутку та зниженням активності покупців. Рівень $78 300 вважається важливим психологічним бар’єром для ринку. Його втрата посилила негативні настрої серед трейдерів.

Що таке «істинна середня ціна ринку»?

Це середня ціна купівлі BTC більшістю учасників ринку. Вона використовується як індикатор настроїв інвесторів. Якщо ціна нижча за цей рівень, ринок вважається слабким.

Які рівні підтримки зараз ключові для BTC?

Аналітики називають критичною зону $71 400–76 500. Саме вона зараз стримує подальше падіння біткоїна. Провал нижче цих значень може посилити тиск на ринок.

Чому крипторинок став більш нестабільним?

На криптовалюти дедалі сильніше впливають глобальні фінансові ринки, процентні ставки та макроекономіка США. Також знизився інтерес спекулятивного капіталу. Через це волатильність залишається високою.

Чи може біткоїн повернутися до зростання?

Так, але для цього BTC потрібно закріпитися вище ключових технічних рівнів та відновити торгові обсяги. Важливим фактором залишається повернення довіри інвесторів. Без сильного попиту ринок залишатиметься слабким.

Висновок

Біткоїн продовжує залишатися під тиском через слабкий попит, падіння торгових обсягів та обережність інвесторів. Нездатність повернути рівень $78 300 стала важливим сигналом того, що ринок поки не готовий до стабільного зростання.

Попри це, криптовалютний сектор не втрачає стратегічного значення для глобальних фінансів. Найближчі місяці покажуть, чи зможе BTC стабілізуватися, або ринок залишатиметься у фазі затяжної слабкості.