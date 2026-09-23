Binance припинить операції з гривнею та видалить пару USDT/UAH
2026-23-09    88

Binance припинить операції з гривнею та видалить пару USDT/UAH

Binance з 28 вересня припинить депозити та виведення гривні через сервіс Fiat Trade UAH, а також видалить спотову торгову пару USDT/UAH. Про зміни криптовалютна біржа повідомила користувачам, зазначивши, що відкриті ордери за цією парою після припинення торгів будуть автоматично скасовані.

Після набуття змін чинності операції з поповнення та виведення UAH через Fiat Trade UAH стануть недоступними. Користувачам рекомендують до зазначеного часу самостійно розпорядитися залишками гривні на рахунку та перевірити відкриті ордери за парою USDT/UAH.

Видалення торгової пари означатиме припинення спотових операцій безпосередньо в цьому інструменті. Усі активні ордери, які залишаться на момент зупинки торгів, Binance скасує автоматично. Це стосується заявок на купівлю та продаж, які не були виконані до завершення роботи торгової пари.

Окремо біржа передбачила автоматичну конвертацію певних залишків у гривні. Binance зазначає, що кошти UAH, які підлягають такій конвертації, будуть переведені в USDT до 18:00 30 вересня.

Для автоматичного обміну встановлено фіксований курс 1 USDT = 46,5 UAH. Таким чином, за залишок у 4650 гривень у межах передбаченої процедури буде зараховано 100 USDT. Користувачам, які погоджуються на автоматичну конвертацію, не потрібно подавати окрему заявку або виконувати додаткові операції.

Водночас умови конвертації поширюються саме на ті залишки UAH, які Binance визначить такими, що підлягають автоматичному обміну. Тому користувачам, які мають гривневі активи або незакриті заявки, важливо врахувати окремі строки припинення роботи Fiat Trade UAH і торгової пари USDT/UAH.

Зміни відбуваються після того, як Binance відновила для українських користувачів окремий спосіб роботи з фіатними коштами. Із 26 травня після кількамісячної перерви клієнтам знову стала доступна можливість напряму поповнювати рахунок у доларах США за допомогою банківської картки.

Повернення операцій з доларом через картковий інструмент та одночасне припинення окремих гривневих сервісів змінює доступні користувачам способи введення та виведення фіатних коштів. Для власників UAH це насамперед означає необхідність врахувати нові строки роботи гривневого каналу та умови автоматичної конвертації.

Binance є однією з найбільших міжнародних криптовалютних платформ за обсягами торгів. Біржа працює зі спотовими та іншими видами цифрових активів, а доступність фіатних валют і платіжних інструментів для користувачів залежить від конкретного регіону та чинних операційних умов.

Історія доступності гривневих операцій на криптовалютних платформах також пов’язана зі змінами у способах взаємодії бірж із банківськими картками та платіжною інфраструктурою. Тому припинення конкретного фіатного сервісу не означає автоматичного припинення доступу до інших валют або платіжних методів, доступних на платформі.

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