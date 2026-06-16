Binance може залишитися без ліцензії MiCA для роботи в ЄС
2026-16-06    108

Binance може залишитися без ліцензії MiCA для роботи в ЄС

Криптовалютна біржа Binance, ймовірно, не отримає загальноєвропейську ліцензію в рамках регламенту MiCA, оскільки грецький регулятор HCMC, за інформацією джерел, планує відхилити відповідну заявку компанії. Документ був поданий у Греції для отримання права надання послуг на території всього Європейського Союзу, а остаточне рішення може визначити подальшу присутність біржі на європейському ринку після 1 липня 2026 року.

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За наявними даними, Binance обрала Грецію як юрисдикцію для оформлення ліцензії, яка в разі схвалення дозволила б використовувати механізм так званого «європейського паспорта» та працювати в усіх державах-членах ЄС без необхідності проходження окремого ліцензування в кожній країні. Однак джерела повідомляють, що HCMC схиляється до відмови у видачі дозволу.

Питання має особливе значення через наближення повного набрання чинності нормами Markets in Crypto-Assets Regulation (MiCA). Нові правила створюють єдину систему регулювання криптовалютного сектору в Євросоюзі та встановлюють вимоги до ліцензування, прозорості діяльності, захисту клієнтів і фінансової стійкості постачальників послуг, пов’язаних із цифровими активами.

Якщо ліцензія не буде отримана до 1 липня 2026 року, Binance ризикує втратити можливість легально надавати свої сервіси користувачам на території Європейського Союзу відповідно до нових нормативних вимог. Це може вплинути як на доступність окремих продуктів біржі для європейських клієнтів, так і на її конкурентні позиції на одному з найбільших криптовалютних ринків світу.

MiCA вважається найбільш масштабною реформою регулювання цифрових активів у Європі. Документ запроваджує єдині правила для криптобірж, емітентів токенів та інших учасників галузі, а також покликаний забезпечити однакові стандарти нагляду в усіх країнах-членах ЄС. Відсутність відповідної ліцензії означає неможливість повноцінної діяльності на європейському ринку після завершення перехідного періоду.

Офіційного рішення щодо заявки Binance наразі не оприлюднено. Водночас інформація про можливу відмову вже привернула увагу учасників криптовалютної індустрії, оскільки результат розгляду може стати показовим прикладом практичного застосування нових правил MiCA та визначити підхід європейських регуляторів до найбільших глобальних торговельних платформ.

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