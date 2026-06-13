Білий ромб на синьому фоні: що означає новий дорожній знак
2026-13-06    61

Білий ромб на синьому фоні: що означає новий дорожній знак

Інформація про дорожній знак у вигляді білого ромба на синьому фоні останніми роками регулярно з’являється в українському інформаційному просторі. Для багатьох водіїв цей символ виглядає незнайомим, оскільки він відсутній у чинних Правилах дорожнього руху України. Водночас знак уже використовується в низці країн Європейського Союзу як інструмент боротьби із заторами та стимулювання спільного використання автомобілів. Поява повідомлень про можливе запровадження такого позначення в Україні викликала дискусію серед водіїв, транспортних експертів і представників органів влади. Розглянемо, що означає цей знак, де він застосовується та чи може з’явитися на українських дорогах.

Що означає білий ромб на синьому фоні

Дорожній знак із білим ромбом на синьому тлі використовується для позначення спеціальних смуг руху, доступ до яких мають лише окремі категорії транспортних засобів. Найчастіше йдеться про автомобілі, у яких перебувають щонайменше дві особи, громадський транспорт, таксі, електромобілі та транспорт екстрених служб. Така практика широко використовується у Франції, Іспанії та деяких інших країнах Європи.

Основна мета впровадження знака — розвиток карпулінгу (carpooling), тобто спільних поїздок кількох людей одним автомобілем. За оцінками європейських транспортних служб, збільшення середньої кількості пасажирів у приватному транспорті дозволяє скоротити кількість автомобілів на дорогах у години пік та знизити навантаження на дорожню інфраструктуру.

Чому європейські країни запроваджують такі смуги

Проблема заторів залишається однією з найдорожчих для економіки великих міст. За даними Європейської комісії, транспортні затори щорічно коштують економіці ЄС десятки мільярдів євро через втрату робочого часу, додаткові витрати на пальне та збільшення шкідливих викидів.

Смуги для карпулінгу дозволяють створити переваги для водіїв, які перевозять пасажирів, і таким чином стимулюють більш ефективне використання автомобілів. Крім того, подібні рішення сприяють розвитку громадського транспорту та використанню електромобілів, що відповідає кліматичним цілям Європейського Союзу.

У Франції знак почали активно застосовувати на автомагістралях і в агломераціях великих міст. Там контроль здійснюють не лише патрулі поліції, а й автоматичні камери, здатні визначати кількість людей у салоні транспортного засобу.

Які штрафи передбачені за порушення

У країнах, де знак діє офіційно, покарання за незаконний рух спеціальною смугою може бути досить відчутним. Наприклад, у Франції штраф становить 135 євро, а в Іспанії може сягати приблизно 200 євро. Розмір санкцій пояснюється тим, що влада розглядає такі смуги як важливий елемент транспортної політики та боротьби з перевантаженням доріг.

Особливість системи полягає в тому, що відповідальність настає навіть тоді, коли водій використовує смугу лише протягом короткого часу. У деяких регіонах контроль здійснюється автоматично за допомогою камер із системами комп’ютерного бачення.

Чи з’явиться цей знак в Україні

Наприкінці 2025 року в соціальних мережах активно поширювалася інформація про нібито запровадження такого знака в Україні. Однак Патрульна поліція офіційно спростувала ці повідомлення. У відомстві наголосили, що чинні Правила дорожнього руху України та стандарт ДСТУ 4100:2021 не передбачають використання білого ромба на синьому фоні, а відповідних проєктів змін на той момент не існувало.

Водночас окремі українські міста вивчали можливість використання подібного підходу. Зокрема, у Львові у 2024 році обговорювалася ідея впровадження смуг для спільного використання транспорту за європейською моделлю. Прихильники ініціативи вказували на потенційне зменшення заторів і скорочення викидів парникових газів.

Порівняння правил у Європі та Україні

ПараметрКраїни ЄСУкраїна
Наявність знакаТакНі
Правове регулюванняПередбачене ПДР окремих країнВідсутнє
Смуги для карпулінгуВикористовуютьсяНе передбачені
Штрафи за порушення135–200 євроВідсутні
Контроль камерамиТакНі
Допуск електромобілівУ деяких країнахНе застосовується

Який вплив може мати впровадження такого знака

Міжнародний досвід показує, що спеціальні смуги для автомобілів із пасажирами можуть скорочувати транспортне навантаження на найбільш завантажених ділянках доріг. Додатковою перевагою є стимулювання громадян до спільних поїздок, що позитивно впливає на екологію та знижує витрати на пальне.

Для України впровадження подібного механізму вимагало б змін до нормативної бази, оновлення дорожньої інфраструктури та створення систем контролю. Тому наразі знак залишається виключно елементом європейської дорожньої практики, хоча інтерес до нього продовжує зростати.

Роз’яснення

Чи діє білий ромб на синьому фоні в Україні?

Ні. Чинні Правила дорожнього руху України не містять такого дорожнього знака.

Для кого призначена смуга з таким знаком?

Зазвичай для автомобілів із двома або більше пасажирами, таксі, автобусів, електромобілів та спецтранспорту.

Який штраф передбачений у Європі?

У Франції він становить 135 євро, а в Іспанії — близько 200 євро.

Висновок

Білий ромб на синьому фоні став одним із найбільш обговорюваних дорожніх символів останніх років через поширення практики карпулінгу в Європі. Його головне завдання — зменшення заторів, підвищення ефективності використання автомобілів та скорочення шкідливих викидів. В Україні цей знак поки що не має юридичного статусу, однак досвід європейських країн демонструє, що подібні інструменти можуть стати частиною майбутніх реформ транспортної політики.

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