Біля шкіл можуть заборонити продаж шаурми та солодких напоїв
2026-20-07    64

Біля шкіл можуть заборонити продаж шаурми та солодких напоїв

В Україні зареєстровано законопроєкт, який передбачає обмеження продажу продуктів із надмірним вмістом цукру, солі, жирів і трансжирів поблизу закладів освіти. Документ пропонує заборонити реалізацію такої продукції в радіусі 400 метрів від дитячих садків, шкіл, закладів позашкільної освіти та професійно-технічних навчальних закладів. У разі ухвалення нові правила поширюватимуться на торговельні точки, що працюють біля освітніх установ.

Відповідно до положень законопроєкту, під обмеження можуть потрапити кіоски та заклади, які продають шаурму, фастфуд, снеки, солодкі газовані напої та іншу продукцію, що містить надлишкову кількість компонентів, які пов’язують із підвищеним ризиком розвитку ожиріння та інших неінфекційних захворювань. Ініціатива не передбачає повної заборони діяльності таких закладів, однак обмежує можливість торгівлі визначеними категоріями товарів у встановленій зоні навколо навчальних закладів.

Документ також визначає відповідальність за недотримання нових вимог. За перше порушення пропонується встановити штраф у розмірі від 8 500 до 17 000 гривень. Якщо суб’єкт господарювання повторно порушить заборону, сума санкцій може зрости до 25 500–51 000 гривень. Крім фінансового стягнення, законопроєкт передбачає можливість конфіскації продукції та виручки, отриманої від її реалізації.

Водночас автори ініціативи визначили перелік товарів, на які обмеження не поширюватимуться. До нього входять свіжі овочі, фрукти, ягоди, питна вода, а також продукція, що використовується для організації офіційного шкільного харчування. Таким чином законопроєкт не зачіпає реалізацію продуктів, які відповідають принципам збалансованого раціону або постачаються безпосередньо в навчальні заклади.

Питання доступності харчових продуктів біля шкіл останніми роками активно обговорюється в багатьох країнах. Всесвітня організація охорони здоров’я неодноразово рекомендувала державам обмежувати маркетинг і продаж продуктів із високим вмістом цукру, солі та насичених жирів дітям, оскільки харчові звички формуються саме у шкільному віці. Подібні обмеження в різних формах уже діють або обговорювалися в низці європейських держав.

Подальша доля законопроєкту залежатиме від його розгляду парламентом. У разі підтримки документ має пройти всі передбачені законодавством етапи, після чого нові вимоги можуть стати обов’язковими для суб’єктів господарювання, які здійснюють торгівлю поблизу закладів освіти. Якщо закон буде ухвалено, місцевим органам влади та контролюючим службам доведеться визначити механізми контролю за дотриманням встановленої 400-метрової зони.

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