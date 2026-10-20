Біля чорної діри Чумацького Шляху виявили незвичний газ
2026-20-10    113

Біля чорної діри Чумацького Шляху виявили незвичний газ

Астрономи за допомогою космічного телескопа James Webb виявили незвично високу концентрацію важких хімічних елементів у газових хмарах навколо Стрільця A* — надмасивної чорної діри в центрі Чумацького Шляху. Дослідження показало, що хімічний склад цього газу подібний до складу зір, які обертаються поблизу чорної діри. Результати роботи опубліковані в журналі The Astronomical Journal.

Стрілець A* розташований у центральній частині нашої Галактики, а його маса приблизно в чотири мільйони разів перевищує масу Сонця. Попри величезні розміри, він поглинає навколишню матерію значно менш активно, ніж деякі надмасивні чорні діри в інших галактиках. Виявлений хімічний склад газу може допомогти пояснити особливості цього процесу.

У астрономії металами називають усі хімічні елементи, важчі за водень і гелій. До них належать, зокрема, вуглець, кисень, залізо та золото. Їхня концентрація в міжзоряному газі впливає на фізичні властивості речовини, зокрема на те, як вона охолоджується та поводиться поблизу чорної діри.

Спостереження Webb засвідчили, що газ у центральній області Чумацького Шляху містить значну кількість таких елементів. За однією з гіпотез дослідників, вони потрапили туди внаслідок вибухів зір, які викидали матеріал у навколишній простір. Згодом ця речовина могла змішатися з газовими хмарами, що перебувають поблизу Стрільця A*.

Важливою частиною результатів стало порівняння газу зі зорями, які рухаються навколо чорної діри. Виявлена подібність хімічного складу вказує на можливий спільний етап формування цих об’єктів або їхньої речовини. Це дає підстави припускати, що газ і зорі зазнали впливу однакових процесів збагачення важкими елементами.

Водночас сам по собі високий вміст металів ще не пояснює остаточно, чому Стрілець A* поглинає матерію відносно повільно. На поведінку газу біля чорної діри впливають його температура, щільність, рух і магнітні поля. Тому хімічний склад є одним із чинників, які необхідно враховувати під час побудови моделей акреції — процесу падіння речовини на чорну діру.

Дослідження також має значення для вивчення інших галактик. Якщо подібні закономірності існують біля інших надмасивних чорних дір, астрономи зможуть краще зрозуміти, як важкі елементи накопичуються в галактичних центрах і як зоряні вибухи змінюють навколишнє середовище.

Окреме питання стосується походження елементів, які згодом увійшли до складу планет і земної речовини. Важкі елементи утворюються в різних астрофізичних процесах і поширюються космосом завдяки зоряній еволюції та вибухам. Вивчення їхнього розподілу поблизу Стрільця A* допомагає відтворювати історію речовини в Галактиці, хоча безпосередній зв’язок між конкретними газовими хмарами та матеріалом Землі потребує окремого дослідження.

Стрілець A* є одним із найважливіших об’єктів для перевірки теорій про взаємодію чорних дір із навколишнім середовищем. Його порівняно низька активність дає змогу досліджувати умови, за яких надмасивна чорна діра залишається відносно спокійною, навіть коли поруч є газ і зорі. Подальші спостереження мають допомогти з’ясувати, наскільки виявлений хімічний склад впливає на рух речовини та чи можна застосувати ці висновки до центрів інших галактик.

James Webb, міжзоряний газ, надмасивна чорна діра, Стрілець A*, чорна діра, Чумацький Шлях
Останні новини
Даша Квіткова показала меню на день із калорійністю 1804 ккал

Даша Квіткова показала меню на день із калорійністю 1804 ккал
Блогерка Даша Квіткова 20 жовтня 2026 року показала свій щоденний читать далее
20-10, 16:20
Біля чорної діри Чумацького Шляху виявили незвичний газ

Біля чорної діри Чумацького Шляху виявили незвичний газ
Астрономи за допомогою космічного телескопа James Webb виявили незвично високу читать далее
20-10, 14:58
Кайлі Дженнер вийшла на подіум Victoria’s Secret у бралеті за $50 млн

Кайлі Дженнер вийшла на подіум Victoria’s Secret у бралеті за $50 млн
Кайлі Дженнер стала однією з головних героїнь показу Victoria’s Secret читать далее
20-10, 14:56
Влада Роговенко затримана у США: учасницю «Від пацанки до панянки» підозрюють в домашньому насильстві

Влада Роговенко затримана у США: учасницю «Від пацанки до панянки» підозрюють в домашньому насильстві
Українську блогерку Владу Роговенко, відому за участю в телевізійних реаліті читать далее
20-10, 14:54
США продовжили українцям тимчасовий захист після 19 жовтня 2026

США продовжили українцям тимчасовий захист після 19 жовтня 2026
Міністерство внутрішньої безпеки США 19 жовтня 2026 року заявило, що читать далее
20-10, 14:32
З 23 жовтня штрафи ТЦК зможуть швидше стягувати з рахунків

З 23 жовтня штрафи ТЦК зможуть швидше стягувати з рахунків
З 23 жовтня в Україні мають запрацювати нові правила, які читать далее
20-10, 14:30
Кабмін на 30% підвищив вартість акцизних марок на алкоголь і тютюн

Кабмін на 30% підвищив вартість акцизних марок на алкоголь і тютюн
Кабінет міністрів України підвищив на 30% вартість акцизних марок для читать далее
20-10, 14:28
Хліб в Україні може подорожчати на 60% до кінця року

Хліб в Україні може подорожчати на 60% до кінця року
Хліб в Україні може подорожчати до 60% до кінця 2026 читать далее
20-10, 14:21
Юлія Мендель: біографія та цікаві факти про журналістку

Юлія Мендель: біографія та цікаві факти про журналістку
Юлія Мендель — українська журналістка, яка стала відомою на загальнонаціональному читать далее
20-10, 10:25
Взимку в Україні можливе подорожчання овочів і молочних продуктів

Взимку в Україні можливе подорожчання овочів і молочних продуктів
В Україні взимку 2026–2027 років можуть зрости ціни на цибулю читать далее
20-10, 10:15
У київському ТЦК мобілізований відкрив вогонь по поліцейських

У київському ТЦК мобілізований відкрив вогонь по поліцейських
У Печерському територіальному центрі комплектування та соціальної підтримки (ТЦК та читать далее
20-10, 10:11
Кім Чен Ин впав у кому?

Кім Чен Ин впав у кому?
Повідомлення про те, що лідер Північної Кореї Кім Чен Ин читать далее
20-10, 10:08
Уіткофф може зустрітися із Зеленським в Осло та вирушити до Москви

Уіткофф може зустрітися із Зеленським в Осло та вирушити до Москви
Спеціальний посланець президента США Дональда Трампа Стів Віткофф цього тижня читать далее
20-10, 10:06
Венс відмовився називати Україну союзником США

Венс відмовився називати Україну союзником США
Віцепрезидент США Джей Ді Венс заявив, що Вашингтон не має читать далее
20-10, 10:04
Даша Астаф’єва: біографія та цікаві факти про співачку й модель

Даша Астаф’єва: біографія та цікаві факти про співачку й модель
Даша Астаф’єва — українська співачка, модель, акторка та медійна особистість, читать далее
19-10, 19:46
Олеся Бацман: біографія та цікаві факти про журналістку

Олеся Бацман: біографія та цікаві факти про журналістку
Олеся Бацман — українська журналістка, телеведуча та головна редакторка інтернет-видання читать далее
19-10, 19:42
Владислав Дубінчак: біографія та цікаві факти про футболіста

Владислав Дубінчак: біографія та цікаві факти про футболіста
Владислав Дубінчак — український футболіст, лівий захисник київського «Динамо», який читать далее
19-10, 19:40
Наталія Бучинська: біографія та цікаві факти про співачку

Наталія Бучинська: біографія та цікаві факти про співачку
Наталія Бучинська — українська естрадна співачка, народна артистка України, відома читать далее
19-10, 19:37
Даша Астаф’єва відповіла на хейт через Радіодиктант-2026

Даша Астаф’єва відповіла на хейт через Радіодиктант-2026
Даша Астаф’єва відповіла на критику в соціальних мережах після оголошення читать далее
19-10, 18:18
«Імперіум» Сергія Лозниці отримав нагороду BFI в Лондоні

«Імперіум» Сергія Лозниці отримав нагороду BFI в Лондоні
Документальний фільм «Імперіум» режисера Сергія Лозниці здобув нагороду за найкращий читать далее
19-10, 18:15
Теги
Європейський Союз Верховна Рада України Володимир Зеленський Дональд Трамп Збройні сили України Кабінет Міністрів України Київ Росія Сполучені Штати Америки Територіальний центр комплектування Чемпіонат світу з футболу 2026 війна в Україні день ангела дипломатія мобілізація народні прикмети новини України футбол церковне свято церковний календар