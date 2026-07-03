Більшість українців виступають за якнайшвидше завершення війни, — опитування

66% українців вважають, що країна має якнайшвидше прагнути домовитися про припинення війни, тоді як 24% переконані, що бойові дії слід продовжувати до досягнення перемоги. Про це свідчать результати соціологічного опитування американського інституту громадської думки Gallup, яке також показало оцінки українців щодо перспектив завершення війни та майбутнього членства України в Європейському Союзі й НАТО.

Згідно з результатами дослідження, підтримка якнайшвидшого досягнення домовленостей щодо припинення війни є домінуючою позицією серед опитаних. Майже дві третини респондентів висловилися на користь дипломатичного завершення конфлікту, тоді як майже чверть вважає, що Україна повинна продовжувати боротьбу до повної перемоги. Такий розподіл відповідей демонструє різні підходи громадян до оцінки подальшого розвитку війни на тлі її тривалого характеру.

Водночас більшість учасників опитування не очікує швидкого завершення бойових дій. За даними Gallup, 70% респондентів назвали малоймовірним сценарій, за якого війна завершиться найближчим часом. Це свідчить про переважно стримані оцінки українців щодо перспектив швидкого встановлення миру незалежно від бажаного сценарію розвитку подій.

Окремий блок дослідження стосувався євроатлантичної інтеграції України. Найбільш поширеною відповіддю щодо перспектив вступу до НАТО стала думка, що країна взагалі не стане членом Альянсу. Так вважають 38% опитаних. Водночас 32% респондентів прогнозують, що Україна приєднається до НАТО протягом найближчих десяти років. Решта учасників дослідження або очікують більш віддалених перспектив, або не змогли визначитися зі своєю відповіддю.

Більш оптимістичними виявилися оцінки щодо перспектив вступу України до Європейського Союзу. Майже половина опитаних — 49% — вважають, що країна стане членом ЄС протягом наступного десятиліття. Такі результати свідчать про те, що громадяни оцінюють перспективи європейської інтеграції позитивніше, ніж можливість вступу до Північноатлантичного альянсу.

Дослідження також відображає громадські настрої в умовах тривалого повномасштабного вторгнення Росії. Після більш ніж чотирьох років війни питання її завершення, майбутньої системи безпеки та інтеграції до західних інституцій залишаються серед ключових тем суспільної дискусії. Водночас оцінки громадян щодо міжнародних перспектив країни суттєво відрізняються залежно від напряму інтеграції.

Опитування Gallup є одним із міжнародних досліджень громадської думки, результати яких регулярно використовують для аналізу суспільних настроїв у різних країнах світу. Дані можуть враховуватися під час оцінки очікувань населення щодо політичних рішень, безпекової ситуації та подальшого розвитку міжнародних відносин України.

Представлені результати не свідчать про зміну державної політики чи міжнародних зобов’язань України, однак демонструють поточні настрої громадян щодо війни та майбутнього країни. Водночас фактичні рішення щодо припинення бойових дій, вступу до ЄС чи НАТО залежать від окремих політичних, дипломатичних та міжнародно-правових процедур.