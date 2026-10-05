Більшість українців проти другого терміну Зеленського, – КМІС
2026-05-10    118

Більшість українців проти другого терміну Зеленського, – КМІС

53% опитаних українців вважають, що Володимир Зеленський має виконати свою попередню обіцянку та не балотуватися на другий президентський термін. Про це свідчать результати нового опитування Київського міжнародного інституту соціології, проведеного у вересні 2026 року. Майже рік тому таку позицію підтримували 46% респондентів.

Водночас 42% опитаних вважають, що Зеленський має право балотуватися на другий термін. У грудні 2025 року таку думку висловлювали 45% респондентів. Таким чином, за цей період частка прихильників обмеження президентства одним терміном зросла на 7 процентних пунктів, тоді як підтримка повторного балотування скоротилася на 3 пункти.

Результати дослідження також свідчать про зміну емоційного ставлення громадян до влади. Найчастіше українці називали серед своїх почуттів розчарування — 44%. У грудні минулого року цей показник становив 36%. Ще 33% респондентів назвали відчуття сорому, тоді як майже рік тому так відповідали 20%.

Змінилися й оцінки напрямку розвитку країни. У вересні 40% опитаних вважали, що ситуація розвивається у правильному напрямку. У грудні 2025 року такої думки дотримувалися 44%. При цьому частка тих, хто вважає розвиток подій неправильним, істотно не збільшилася. Натомість побільшало людей, які не змогли визначитися з відповіддю.

Окремо соціологи дослідили ставлення до проведення виборів під час війни. Попри дискусії про майбутню політичну конфігурацію країни, 71% респондентів виступили проти проведення виборів уже зараз. За негайне голосування висловилися 24% опитаних.

Таким чином, результати дослідження показують розбіжність між ставленням до можливого другого терміну Зеленського та питанням проведення виборів у нинішніх умовах. Більшість опитаних не підтримує голосування під час війни, водночас частка тих, хто хоче обмежити президентство Зеленського одним терміном, продовжує зростати.

Питання майбутніх виборів залишається пов’язаним не лише з політичними настроями, а й із безпековими умовами. Проведення загальнонаціонального голосування під час воєнного стану має окремі правові та організаційні обмеження. Після припинення або скасування воєнного стану виборчий процес потребуватиме визначення відповідних процедур і строків.

Володимир Зеленський переміг на президентських виборах 2019 року, отримавши у другому турі понад 73% голосів. У 2024 році чергові президентські вибори не проводилися через дію воєнного стану. Конституційна процедура передбачає проведення наступних президентських виборів після завершення дії відповідних обмежень, а питання строків залежатиме від конкретних правових умов.

війна в Україні, воєнний стан, Володимир Зеленський, громадська думка, КМІС, новини України, президентські вибори
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