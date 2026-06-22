Білоруська опозиція заявила про підготовку Мінська до війни
2026-22-06    156

Білоруська опозиція заявила про підготовку Мінська до війни

Заступник голови Об’єднаного перехідного кабінету білоруської опозиції Павло Латушко заявив 22 червня, що влада Білорусі на чолі з Олександром Лукашенком нібито системно готується до можливого військового конфлікту проти України. За словами опозиційного політика, відповідні матеріали та докази були передані міністру закордонних справ України Андрію Сибізі під час офіційних контактів між представниками сторін.

Латушко повідомив, що передав українській стороні лист із документами, які, за його твердженням, містять докази підготовчих заходів на території Білорусі. Детальний зміст матеріалів наразі не оприлюднений. Представники білоруської опозиції стверджують, що йдеться про комплекс дій, які можуть свідчити про посилення військової готовності країни та розширення співпраці з Росією у сфері безпеки.

Офіційний Мінськ не коментував останні заяви опозиції. Раніше Олександр Лукашенко неодноразово відкидав звинувачення щодо намірів Білорусі брати участь у бойових діях проти України. Президент Білорусі заявляв, що білоруська армія не планує вторгнення на українську територію, а країна застосовуватиме військову силу лише у випадку прямої агресії проти себе.

Заяви білоруської опозиції пролунали на тлі нового загострення дискусій навколо безпекової ситуації на українсько-білоруському кордоні. Останніми днями президент України Володимир Зеленський публічно звертав увагу на діяльність об’єктів зв’язку та технічної інфраструктури на території Білорусі, які, за оцінками української сторони, можуть використовуватися для підтримки російських військових операцій.

Після початку повномасштабного вторгнення Росії у лютому 2022 року територія Білорусі вже використовувалася російськими військами як плацдарм для наступальних дій на півночі України. Водночас білоруські підрозділи безпосередньої участі у бойових діях не брали. Відтоді Київ регулярно оцінює ризики можливого розширення військової активності вздовж спільного кордону, довжина якого перевищує тисячу кілометрів.

На міжнародному рівні Білорусь залишається одним із ключових союзників Російської Федерації. Країни входять до Союзної держави, проводять спільні військові навчання та реалізують програми інтеграції у сфері оборони. Західні держави та міжнародні організації неодноразово висловлювали занепокоєння рівнем військової координації між Мінськом і Москвою після початку війни в Україні.

Експерти з безпеки зазначають, що будь-які повідомлення про можливу підготовку до нових військових операцій потребують ретельної перевірки та незалежного підтвердження. Водночас подібні заяви привертають додаткову увагу до ситуації на північному напрямку та можуть впливати на подальше планування оборонних заходів як в Україні, так і серед її міжнародних партнерів.

Станом на вечір 22 червня офіційних підтверджень інформації, озвученої Павлом Латушком, від державних органів Білорусі або міжнародних спостерігачів не надходило. Українська сторона також не оприлюднила деталей документів, які, за словами представника опозиції, були передані Міністерству закордонних справ.

Андрій Сибіга, безпека, Білорусь, війна в Україні, військова підготовка, Київ, МЗС України, міжнародна політика, Мінськ, Олександр Лукашенко, Павло Латушко, Росія, Союзна держава, Україна, українсько-білоруський кордон
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