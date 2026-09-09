Білецький записав відео зі Святогірська після заяви Путіна про його “захоплення”

7 вересня командувач Третього армійського корпусу ЗСУ генерал Андрій Білецький оприлюднив відео з центру Святогірська Донецької області, який російська влада раніше оголосила захопленим. На кадрах Білецький перебуває біля Свято-Успенської Святогірської лаври та заявляє, що місто контролюють українські військові. Російське Міноборони повідомило про взяття Святогірська після заяви Володимира Путіна 1 вересня, однак доказів встановлення російського контролю над містом Москва не надала.

Білецький показав вулиці Святогірська, якими продовжують пересуватися цивільні автомобілі, і назвав населений пункт тиловим містом Третього армійського корпусу. На відео командувач перебуває безпосередньо в міській забудові, неподалік від одного з головних символів Святогірська — лаври. Це суперечить російським повідомленням про нібито встановлення контролю над містом.

Путін заявив про захоплення Святогірська 1 вересня. Наступного дня російське Міністерство оборони поширило інформацію про «звільнення» населеного пункту підрозділами угруповання військ «Захід». Водночас російські воєнні блогери поставили ці твердження під сумнів через відсутність фото або відео, які б підтверджували присутність російських військових у межах міста.

Святогірськ розташований приблизно за 15 кілометрів на північний захід від Лимана. Його географічне положення робить населений пункт важливим для контролю над підступами до Лимана та подальшого руху в напрямку Слов’янська і Краматорська. На околицях міста розташований комплекс Святогірської лаври, який має значне релігійне та культурне значення.

Після російських заяв про захоплення міста українська сторона продовжила демонструвати присутність своїх військових у Святогірську. Зокрема, 2 вересня очільник Святогірська Володимир Рибалкін опублікував відео біля міської стели. За повідомленнями українських журналістів, які перебували в населеному пункті після заяв російської сторони, російських військових там не виявили.

Ситуація навколо Святогірська є частиною ширшої операції на Лиманському напрямку. За даними OSINT-аналітиків, українські сили проводять контратакувальні дії проти російського плацдарму на північний захід від Лимана. Українські підрозділи, за оцінками аналітиків, просунулися в районах Рідкодуба, Карпівки, Ямполівки та Зарічного, створивши додатковий тиск на російські позиції.

Одним із ключових районів боїв залишається територія біля річки Чорний Жеребець. Українські сили намагаються послабити російський виступ і ускладнити його постачання. Водночас точні масштаби просування ЗСУ залишаються непідтвердженими незалежними джерелами, а російські підрозділи продовжують атакувати на окремих ділянках Лиманського напрямку.

У ранковому зведенні українського командування 9 вересня повідомлялося про відбиття російських атак поблизу Новоєгорівки, Новоселівки, Ставків, Торського, Зарічного та Лимана. Це свідчить про те, що бої в районі тривають, а ситуація на лінії зіткнення залишається динамічною. Подальший розвиток операції може залежати від того, чи зможуть українські підрозділи закріпити досягнуті позиції та перерізати маршрути постачання російського угруповання.

Російські сили сформували плацдарм на цьому напрямку протягом 2025 року, просуваючись уздовж району Чорного Жеребця. У березні 2026 року Москва також заявляла про захоплення Ярової, розташованої неподалік Святогірська. Для російського командування контроль над цим районом створював можливість посилити тиск на Лиман і розвивати наступ у бік великих міст Донецької області.

Святогірськ уже був окупований російськими військами у 2022 році. Українські сили повернули контроль над містом у вересні того ж року під час контрнаступу на сході країни. Нинішні події навколо Святогірська мають значення насамперед через його розташування поблизу Лимана та ключових маршрутів на Слов’янськ. Водночас українське військове командування не розкриває повного задуму операції, тому її остаточні цілі та масштаби наразі залишаються невідомими.