Біль у п’яті є однією з найчастіших скарг у дорослих людей, особливо у тих, хто проводить багато часу на ногах або навпаки веде малорухливий спосіб життя. Цей симптом може виникати раптово або розвиватися поступово, посилюючись з часом.

Найчастіше біль у п’яті пов’язаний не з однією причиною, а з комплексом факторів: перевантаженням стопи, запальними процесами або змінами в тканинах сухожиль. Розуміння джерела болю є ключовим для правильного лікування та запобігання ускладненням.

Що означає біль у п’яті

Біль у п’яті — це симптом, який найчастіше виникає через запалення підошовної фасції, перевантаження стопи або утворення п’яткової шпори.

Основні причини болю у п’яті

Плантарний фасціїт

Це запалення підошовної фасції — сполучної тканини, яка підтримує звід стопи. Це одна з найпоширеніших причин болю у п’яті.

Ознаки:

різкий біль вранці при перших кроках

посилення болю після тривалого навантаження

відчуття «поколювання» в стопі

П’яткова шпора

Кісткове утворення, яке може з’являтися при тривалому запаленні. Часто супроводжується хронічним болем.

Перевантаження стопи

Тривале стояння, біг або носіння незручного взуття створюють надмірний тиск на п’яту.

Плоскостопість

Порушення біомеханіки стопи змінює розподіл навантаження і провокує біль.

Як визначити причину болю

Найпростіший спосіб самодіагностики:

якщо біль сильніший зранку — ймовірний фасціїт

якщо біль після навантаження — перевантаження

якщо біль постійний і глибокий — можливі зміни в кістковій тканині

якщо є набряк — можливий запальний процес

Симптоми, які не можна ігнорувати

постійний біль у п’яті

посилення болю при ходьбі

відчуття «гвоздя» в стопі

обмеження рухливості

набряк або почервоніння

Методи лікування болю у п’яті

Домашнє лікування

У більшості випадків на ранніх стадіях допомагає:

зменшення навантаження на стопу

холодні компреси

розтяжка підошовної фасції

використання ортопедичних устілок

Медикаментозне лікування

За призначенням лікаря можуть використовуватися:

протизапальні препарати

місцеві мазі

фізіотерапія

Ортопедичні методи

індивідуальні устілки

корекція взуття

підтримка склепіння стопи

Ускладнені випадки

При хронічному болю можуть застосовуватися:

ударно-хвильова терапія

ін’єкційні методи

рідко — хірургічне втручання

Типові помилки при лікуванні

ігнорування болю на ранній стадії

постійне навантаження на стопу

неправильне взуття

самолікування без діагностики

Коли потрібно звернутися до лікаря

Звернення до ортопеда необхідне, якщо:

біль триває більше 7–10 днів

симптоми посилюються

з’являється набряк

важко наступати на ногу

Висновок

Біль у п’яті — це сигнал організму про перевантаження або запальні процеси в стопі. У більшості випадків своєчасна діагностика та прості корекції способу життя дозволяють повністю усунути проблему без ускладнень.