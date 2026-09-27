Бійка у матчі Угорщина – Україна: з’явилися деталі

В Угорщині з’явилися подробиці сутички між футболістами збірних Угорщини та України, яка сталася 25 вересня 2026 року після завершення матчу Ліги націй у Будапешті. За інформацією угорського M4 Sport, у конфлікті опинився також парамедик, який чергував на стадіоні під час зустрічі. Офіційна служба швидкої допомоги Угорщини вже повідомила про початок перевірки інциденту.

За даними угорських ЗМІ, сутичка спалахнула вже після фінального свистка. Серед футболістів, які опинилися в центрі конфлікту, називають українського вінгера Віктора Циганкова та капітана угорської команди Домініка Собослаї. Обидва отримали жовті картки за епізод, що стався на полі вже у компенсований час. Разом із ними попередження отримали Матвієнко та Керкез.

Окремою деталлю стала присутність працівника медичної служби. Як повідомляє M4 Sport, парамедик, який забезпечував медичний супровід матчу, опинився в епіцентрі сутички. При цьому угорське видання припускає, що медик міг намагатися припинити конфлікт і заспокоїти футболістів, а не брати участь у ньому як сторона протистояння.

Національна служба швидкої допомоги Угорщини підтвердила сам факт інциденту за участю свого співробітника. У заяві служби йдеться, що один із працівників, які забезпечували медичний супровід заходу, опинився в центрі сутички під час футбольного матчу між збірними Угорщини та України. Організація повідомила, що проводить розслідування в межах офіційної процедури.

Поки що угорська служба швидкої допомоги не оприлюднила висновків перевірки та не повідомила, чи отримав парамедик тілесні ушкодження. Також не уточнюється, за яких саме обставин медичний працівник опинився серед футболістів і чи були щодо нього застосовані будь-які санкції.

Інцидент стався після матчу першого туру групового етапу Ліги націй. Україна перемогла Угорщину з рахунком 1:0 завдяки голу Данила Сікана на 42-й хвилині. Поєдинок на «Пушкаш Арені» у Будапешті відвідали 56 799 глядачів. На 92-й хвилині український півзахисник Олександр Назаренко отримав червону картку.

Напруження в матчі зберігалося до останніх хвилин. Після фінального свистка жовті картки отримали Собослаї та Циганков, а також ще кілька футболістів обох команд. Саме цей епізод став підставою для подальшої сутички, деталі якої тепер додатково перевіряють угорські органи та медична служба.

Головний тренер збірної Угорщини Марко Россі раніше заявляв про провокацію під час конфлікту, однак обставини інциденту залишаються предметом окремих трактувань. Офіційна заява служби швидкої допомоги наразі підтверджує присутність її працівника на місці сутички, але не встановлює, яку саме роль він відігравав у конфлікті.

Для обох збірних матч у Будапешті став стартом у групі B2 Ліги націй сезону-2026/27. Україна після перемоги отримала три очки, тоді як угорська команда розпочала турнір із поразки. У межах групи суперники ще раз зустрінуться 5 жовтня, цього разу матч відбудеться в Україні.

Домінік Собослаї є капітаном збірної Угорщини та футболістом англійського «Ліверпуля». Напередодні матчу він на пресконференції просив журналістів дотримуватися точності й коректності у висвітленні інформації навколо команди. Віктор Циганков представляє збірну України та на клубному рівні виступає за амстердамський «Аякс». До складу української команди на вересневі та жовтневі матчі Ліги націй також увійшли Андрій Ярмоленко, Георгій Судаков, Ілля Забарний та інші гравці європейських клубів.