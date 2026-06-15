Бензин і дизель можуть подешевшати: експерт назвав терміни та масштаб

В Україні у червні 2026 року на тлі зниження світових котирувань нафти та ринкових очікувань щодо ситуації в районі Ормузької протоки зафіксовано потенціал зниження цін на бензин і дизельне пальне, про що в коментарі повідомив засновник групи компаній Prime, паливний експерт Дмитро Льоушкін, оцінюючи динаміку ринку пального в Україні.

За його словами, дизельне пальне має потенціал здешевлення приблизно на 6 гривень за літр, тоді як бензин може втратити близько 4 гривень. При цьому експерт наголошує, що різкого одномоментного зниження не буде, а корекція відбуватиметься поступово — орієнтовно по 1–2 гривні щотижня залежно від зовнішньої кон’юнктури та закупівельних цін імпортерів.

Льоушкін зазначив, що нинішня тенденція до зниження триває вже близько трьох тижнів і пов’язана насамперед із коливаннями світового нафтового ринку. Додатковим фактором він називає очікування щодо можливого відкриття або розблокування транспортних маршрутів у районі Ормузької протоки, що безпосередньо впливає на сприйняття ризиків на енергетичних біржах.

Окремо експерт звернув увагу на різницю в динаміці бензину та дизеля. За його словами, бензин демонструє менш виражений потенціал здешевлення через попереднє зростання вартості, яке було пов’язане з переходом на нові вимоги до пального із маркуванням E10, що передбачає до 10% біоетанолу. Це, у свою чергу, збільшило витрати на закупівлю та змішування компонентів.

Коментуючи ситуацію на глобальному ринку, Льоушкін припустив, що ціни на нафту можуть знизитися до рівня близько 75 доларів за барель, однак не очікує стабільного закріплення на рівні 60 доларів. За його оцінкою, після короткострокового зниження можливі нові коливання до 85–90 доларів залежно від політичних та геополітичних факторів.

Експерт також пов’язує поточну динаміку ринку не лише з економічними показниками, а й з інформаційними сигналами, які впливають на біржові очікування. Зокрема, він відзначає, що заяви щодо потенційних домовленостей між ключовими гравцями енергетичного ринку можуть тимчасово знижувати ціни, навіть без фактичного збільшення постачання нафти.

Додатково він наголосив, що ситуація залишається нестабільною через геополітичні ризики, зокрема в регіоні Близького Сходу, де будь-які інциденти або політичні заяви здатні швидко змінювати ринкові очікування та впливати на вартість пального на українських АЗС.

Раніше на ринку також фіксувалися зміни, пов’язані з адаптацією до нових стандартів пального, що вплинуло на логістику та структуру постачання бензину в Україну. Це створило додаткові цінові коливання, які наклалися на глобальну динаміку нафтового ринку.