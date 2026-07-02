Бельгія вирвала перемогу у Сенегалу та вийшла до 1/8 фіналу ЧС-2026

Збірна Бельгії здобула вольову перемогу над Сенегалом із рахунком 3:2 у матчі 1/16 фіналу чемпіонату світу з футболу 2026 року, який відбувся в ніч на 2 липня. Бельгійці поступалися у два м’ячі, однак зуміли перевести гру в овертайм, де вирвали путівку до 1/8 фіналу завдяки голу з пенальті на 117-й хвилині.

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Початок зустрічі пройшов за переваги збірної Сенегалу, яка активно пресингувала суперника та створювала небезпечні моменти біля воріт Тібо Куртуа. На 25-й хвилині Садіо Мане виконав навіс до штрафного майданчика, Ісмаїла Сарр головою влучив у штангу, а Хабіб Діарра першим опинився на добиванні та відкрив рахунок. Після забитого м’яча сенегальська команда продовжила впевнено діяти в обороні, не дозволяючи бельгійцям створити гострі нагоди до перерви.

На старті другого тайму африканська команда зміцнила свою перевагу. Ісмаїла Сарр отримав точну передачу від Мусси Ніакате, увірвався до штрафного майданчика та сильним ударом переграв Куртуа, зробивши рахунок 2:0. Після другого пропущеного м’яча головний тренер Бельгії Руді Гарсія провів кадрові зміни, які суттєво вплинули на перебіг зустрічі.

Наприкінці основного часу бельгійська команда організувала камбек. Спочатку Ромелу Лукаку скоротив відставання, вдало замкнувши передачу Томаса Меньє. Уже за кілька хвилин Юрі Тілеманс скористався помилкою воротаря Морі Діава під час виходу з воріт і відновив рівновагу, перевівши матч в овертайм.

У додатковий час збірна Бельгії контролювала м’яч значно більше за суперника та систематично створювала тиск на оборону Сенегалу. Попри це найреальніший шанс забити мав саме сенегальський форвард Ібрагім Мбає. Вісімнадцятирічний нападник не зумів влучити у площину воріт із вигідної позиції, змарнувавши можливість вивести свою команду вперед.

Розв’язка настала на 117-й хвилині. Після перегляду відеоповтору арбітр за допомогою системи VAR призначив пенальті у ворота Сенегалу за порушення правил проти Юрі Тілеманса. Півзахисник сам виконав одинадцятиметровий удар і впевнено переграв голкіпера, встановивши остаточний рахунок 3:2 на користь бельгійської збірної.

Завдяки цій перемозі команда Руді Гарсії продовжила боротьбу за титул чемпіона світу та вийшла до 1/8 фіналу турніру. Сенегал, який протягом більшої частини зустрічі був близьким до виходу в наступний раунд, завершив виступи на світовій першості після драматичної поразки.

Матч став одним із найрезультативніших і найемоційніших на стадії плей-оф чемпіонату світу. Бельгія зуміла повторити один із найяскравіших камбеків турніру, відігравши відставання у два м’ячі та забезпечивши собі місце серед шістнадцяти найсильніших збірних світу.