Бельгія в меншості не змогла обіграти Іран на ЧС-2026
2026-22-06    172

Бельгія в меншості не змогла обіграти Іран на ЧС-2026

Збірні Бельгії та Ірану зіграли внічию 0:0 у матчі другого туру групи G чемпіонату світу з футболу 2026 року, який відбувся 22 червня. Бельгійська команда завершувала зустріч удесятьох після вилучення захисника у другому таймі, однак іранці не змогли реалізувати чисельну перевагу та вирвати перемогу.

В тему: ЧС-2026 з футболу: де проходить, формат, команди та календар

Команда Руді Гарсії активно розпочала поєдинок і вже на третій хвилині Ромелу Лукаку отримав жовту картку після жорсткого зіткнення з воротарем суперників. Бельгійці більше володіли м’ячем і намагалися тиснути на оборону Ірану, але реалізувати свої моменти до перерви не змогли.

На 25-й хвилині збірна Ірану відзначилася після розіграшу стандартного положення, коли Мехді Таремі відправив м’яч у сітку. Після перегляду епізоду арбітри зафіксували положення поза грою, тому взяття воріт було скасовано. До завершення першого тайму бельгійці створили ще кілька небезпечних нагод, однак рахунок залишився незмінним.

Після перерви головний тренер Ірану Амір Галеної провів кадрові зміни, випустивши Алірезу Джаханбахша. Іранська команда стала частіше загрожувати воротам Тібо Куртуа, який кілька разів рятував свою команду. На 59-й хвилині Кевін Де Брейне та Леандро Троссар організували перспективну атаку, але завершити її голом не вдалося.

Переломним моментом зустрічі став епізод на 66-й хвилині. Після невдалого пасу назад на Куртуа Мехді Таремі перехопив м’яч і вибіг на ворота, а бельгійський захисник був змушений порушити правила, за що отримав червону картку. Після вилучення Руді Гарсія перебудував гру команди, замінивши Лукаку та випустивши Артюра Теата для посилення оборони.

Отримавши чисельну перевагу, футболісти Ірану активніше пішли вперед і намагалися скористатися ситуацією, однак не змогли пробити захист суперника. Наприкінці матчу бельгійці також мали шанс вирвати перемогу: Доді Лукебакіо був близьким до результативного удару, проте рахунок так і не змінився.

Нічия залишила інтригу в боротьбі за вихід із групи G. Для Бельгії втрата очок і вилучення одного з гравців можуть вплинути на кадрову ситуацію перед наступним матчем, тоді як Іран здобув важливий результат у протистоянні з одним із фаворитів групи та зберіг шанси на успішний виступ у турнірі.

Турнірна таблиця наразі виглядає наступним чином:

МісцеКомандаІгри (І)ВНПРізниця м’ячівОчки (О)
1🇮🇷 Іран20202 – 22
2🇧🇪 Бельгія20201 – 12
3🇳🇿 Нова Зеландія20203 – 32
4🇪🇬 Єгипет20202 – 22

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