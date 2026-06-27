Базова соціальна допомога в Україні: хто може отримати і як її оформити

Україна переходить до нової моделі соціальної підтримки, у якій ключовим критерієм стане не належність людини до певної категорії пільговиків, а реальний рівень доходів сім’ї. Міністерство соціальної політики вже розпочало впровадження базової соціальної допомоги, яка об’єднує кілька видів державних виплат в єдину систему. На реалізацію програми у 2026 році передбачено 9,2 млрд грн, а фінансову підтримку реформи забезпечують міжнародні партнери, зокрема Світовий банк.

Чому Україна змінює систему соціальних виплат

Протягом багатьох років державна соціальна підтримка формувалася за категоріальним принципом. Допомога залежала від статусу людини: малозабезпечена сім’я, одинокий батько чи мати, багатодітна родина, людина з інвалідністю тощо. Такий підхід призводив до ситуацій, коли сім’ї з однаковими доходами могли отримувати різний обсяг державної допомоги.

Нова модель змінює принцип розрахунку. Основою стає фінансовий стан домогосподарства та його фактичні потреби. Це дозволяє зробити систему більш прозорою та однаковою для всіх громадян незалежно від соціального статусу.

За даними Міністерства соціальної політики, базову соціальну допомогу вже отримують майже 21 тисяча сімей, що становить близько 66 тисяч громадян. Щомісячний обсяг виплат перевищує 300 млн грн.

Як розраховується базова соціальна допомога

Розрахунок здійснюється індивідуально для кожної сім’ї.

Базовою величиною визначено 4 500 грн. Саме ця сума використовується для визначення гарантованого рівня підтримки.

Для розрахунку враховуються:

перший член сім’ї — 4 500 грн;

кожна дитина до 18 років — 4 500 грн;

особи з інвалідністю I та II груп — 4 500 грн;

кожен наступний дорослий член сім’ї — 70% базової величини, або 3 150 грн;

для пенсіонерів застосовуються окремі коефіцієнти залежно від страхового стажу.

Після визначення загальної гарантованої суми від неї віднімається середньомісячний офіційний дохід родини. Різницю компенсує держава.

Людина не зобов’язана переходити на нову систему автоматично. У застосунку «Дія» можна побачити попередній розрахунок, порівняти його з чинними виплатами та лише після цього ухвалити рішення про подання заяви.

Які виплати об’єднує нова система

Перший етап реформи вже охопив кілька найбільш поширених програм державної підтримки.

Вид підтримки Як працює після реформи Допомога малозабезпеченим сім’ям Інтегрується до базової соціальної допомоги Виплати одиноким батькам Враховуються в єдиній системі Допомога на дітей Включається до нового механізму Допомога по догляду за дитиною з інвалідністю Продовжує виплачуватися окремо

У Міністерстві соціальної політики наводять практичний приклад. Одинока мати раніше отримувала три різні види допомоги на суму близько 11,3 тис. грн щомісяця. Після переходу на нову модель загальний обсяг підтримки зріс до 16,5 тис. грн завдяки поєднанню базової соціальної допомоги із виплатою по догляду за дитиною з інвалідністю.

Звідки фінансуватиметься реформа

Фінансовою основою переходу стала міжнародна програма SPIRIT загальним обсягом 880 млн доларів США.

Основним донором виступає Світовий банк. До фінансування також долучилися уряди Великої Британії, Японії та Німеччини. Це один із найбільших міжнародних проєктів модернізації української системи соціального захисту за роки незалежності.

Одночасно Верховна Рада розглядає законопроєкт, який дозволить зробити базову соціальну допомогу доступною не лише окремим категоріям населення, а всім громадянам, які відповідають критеріям потреби.

У перспективі держава планує поєднати грошові виплати із соціальним супроводом, допомогою у працевлаштуванні та кейс-менеджментом. Такий підхід має сприяти поверненню людей до економічної активності, а не лише компенсувати втрату доходів.

Як оформити базову соціальну допомогу

Подати заявку можна дистанційно через застосунок «Дія». Сервіс реалізовано Міністерством соціальної політики спільно з Міністерством цифрової трансформації за підтримки Програми розвитку ООН та уряду Швеції.

Після авторизації система автоматично формує попередній розрахунок потенційної виплати на основі наявних державних реєстрів. Якщо новий розмір допомоги є вигіднішим, користувач може подати електронну заяву без відвідування органів соціального захисту.

Цифровізація процедури має скоротити строки оформлення, мінімізувати паперовий документообіг і забезпечити однаковий підхід до всіх заявників.

Роз’яснення

Хто може перейти на базову соціальну допомогу?

Сім’ї, які відповідають критеріям програми та мають право на державну соціальну підтримку. Поступово перелік учасників розширюватиметься після ухвалення відповідного закону.

Чи потрібно відмовлятися від чинних виплат?

Ні. Спочатку можна переглянути розрахунок у застосунку «Дія» та порівняти його з нинішніми виплатами. Остаточне рішення ухвалює сам отримувач.

Чи всі види соціальної допомоги будуть скасовані?

Ні. Частина спеціалізованих програм, зокрема окремі виплати людям з інвалідністю, продовжить діяти паралельно з базовою соціальною допомогою.

Висновок

Перехід до базової соціальної допомоги означає зміну філософії державної підтримки. Замість системи, побудованої на численних категоріях пільговиків, Україна впроваджує модель, де головним критерієм є матеріальне становище сім’ї. Уже зараз програмою користуються десятки тисяч громадян, а її подальший розвиток забезпечується як державним фінансуванням, так і міжнародною підтримкою. Якщо законодавчі зміни будуть остаточно ухвалені, новий механізм стане основою системи соціального захисту в Україні.