Бата Недич: біографія та цікаві факти про режисера

Бата Недич — український кінорежисер, сценарист і продюсер сербського походження, який понад три десятиліття працював у сфері кіно й телебачення. Він став відомим завдяки роботі над популярними телесеріалами та художніми фільмами, а також співпраці з найбільшими українськими телеканалами. Його творчий доробок охоплює десятки телевізійних і кінопроєктів різних жанрів — від мелодрам до історичних стрічок. Окреме місце у творчості режисера посідають українські історичні проєкти, які отримали професійні нагороди та широке обговорення. У червні 2026 року стало відомо про смерть митця після тривалої хвороби.

Біографія

Бата Недич (справжнє ім’я — Светислав Богославович Недич) народився 30 травня 1962 року в Белграді, тодішній Югославії. Після проходження військової служби у 1982 році він вступив до Всесоюзного державного інституту кінематографії (ВДІК) у Москві, де навчався на режисерському факультеті в майстерні Олександра Згуріді. Диплом режисера отримав у 1987 році.

Першою режисерською роботою став художній фільм «Поїзди без усмішок», знятий у 1989 році. На початку 1990-х Недич працював продюсером сербського телеканалу «3 канал», а після переїзду до України у 1994 році продовжив кар’єру на українському телебаченні. З 1996 до 2002 року він був продюсером телеканалу «Інтер», а у 2002–2004 роках працював у Національній телекомпанії України та був радником її президента.

Широку популярність режисеру принесли багатосерійні телевізійні проєкти. Він працював над серіалами «Зцілення коханням», «Вовчиця», «Ангел-охоронець», «Маршрут милосердя», «Таємниці інституту шляхетних дівчат», «Поки станиця спить», «Господиня», «Село на мільйон» та іншими. Серед найвідоміших українських робіт — історична екранізація роману Володимира Лиса «Століття Якова», а також стрічка «Інший Франко», у якій він виступив креативним продюсером.

Окрім роботи в кіно, Бата Недич займався театральними постановками. У 2012 році він поставив виставу «Радован III» у Київському театрі драми і комедії на лівому березі Дніпра, а у 2018 році — спектакль «Народний посланець» в Одеському академічному драматичному театрі.

За свою кар’єру режисер отримав низку професійних відзнак. Серіал «Поки станиця спить» став лауреатом премії ТЕФІ у номінації «Теленовела», а телефільм «Століття Якова» здобув українську телевізійну премію «Телетріумф».

Цікаві факти

Бата Недич народився у Сербії, однак більшу частину професійного життя провів в Україні, де реалізував основні телевізійні та кінематографічні проєкти. Сам режисер неодноразово розповідав, що рішення навчатися у Москві ухвалив після перегляду фільму «Москва сльозам не вірить».

У відкритих джерелах зазначено, що режисер був одружений з уродженкою Києва Кірою Бієнік. Подружжя виховало двох дітей — сина Петера та доньку Соню. Петер у дитинстві знімався в одному із серіалів батька, а Соня брала участь у дубляжі мультфільмів і театральних постановках.

Екранізація роману «Століття Якова» викликала активну професійну дискусію. Частина кінокритиків позитивно оцінила телевізійну адаптацію, тоді як окремі письменники звертали увагу на історичні та мовні неточності. Саме цей проєкт став одним із найобговорюваніших у творчій біографії режисера.

У червні 2026 року стало відомо, що Бата Недич помер після тривалої хвороби. Про смерть митця повідомили його близькі та представники Одеської кіностудії. Незавершені творчі проєкти планують завершувати вже без його участі.

Відповіді на питання про персону

Хто такий Бата Недич?

Бата Недич — український кінорежисер, сценарист і продюсер сербського походження. Він працював у кіно та на телебаченні з кінця 1980-х років. Найбільшу популярність здобув завдяки телевізійним серіалам і художнім фільмам.

Коли і де народився Бата Недич?

Режисер народився 30 травня 1962 року в Белграді, який на той момент входив до складу Югославії. Після завершення навчання та професійної діяльності на Балканах переїхав до України, де продовжив кар’єру.

Які фільми та серіали зняв Бата Недич?

До найвідоміших робіт належать «Зцілення коханням», «Вовчиця», «Ангел-охоронець», «Поки станиця спить», «Господиня», «Століття Якова», «Село на мільйон» та «Інший Франко». Також він працював над художніми фільмами «Вікна», «Випадковий запис» і «108 хвилин».

Чи відома інформація про родину режисера?

У відкритих джерелах зазначено, що Бата Недич був одружений з Кірою Бієнік. У родині народилися син Петер і донька Соня. Інших підтверджених деталей про особисте життя режисер публічно майже не розголошував.

Чим запам’ятався Бата Недич українському кінематографу?

Недич став одним із режисерів, які створили значну кількість популярних телевізійних серіалів для українського телебачення. Він також працював над історичними проєктами та театральними постановками, а його роботи неодноразово отримували професійні нагороди й викликали суспільне обговорення.