Барських і Бадоєв різко відповіли на заяву Холоденко
2026-27-05

Українська психологиня Наталія Холоденко опинилася в центрі нового скандалу після неоднозначної заяви про Макса Барських та Алана Бадоєва. Під час одного з інтерв’ю вона натякнула, що між артистом і кліпмейкером можуть бути романтичні стосунки. Слова психологині викликали бурхливу реакцію в соцмережах, а самі знаменитості емоційно відповіли на чутки.

Скандал розгорівся після подкасту блогера Василя Тимошенка, де Холоденко обговорювала тему піар-романів у шоу-бізнесі. У контексті розмови про публічні стосунки знаменитостей вона згадала Алана Бадоєва та сказала фразу про те, що він «все життя живе з “туманами”». Багато користувачів сприйняли це як натяк на Макса Барських, адже «Тумани» — один із найвідоміших хітів співака.

Барських жорстко відповів Холоденко

Першим на резонансні слова психологині відреагував Макс Барських. У своїх Instagram-stories артист опублікував скриншот із фрагментом подкасту та різко висловився на адресу Холоденко.

Співак назвав її «хайпожеркою» та заявив, що не варто серйозно сприймати подібні заяви. Реакція Барських швидко розлетілася соцмережами та ще більше підігріла інтерес до ситуації.

Після цього обговорення можливого роману між Барських і Бадоєвим почало активно набирати обертів у мережі. Частина користувачів стала захищати артистів, тоді як інші продовжили обговорювати слова психологині.

Алан Бадоєв також не промовчав

Згодом на ситуацію відреагував і сам Алан Бадоєв. Режисер опублікував відео у соцмережах, де з іронією висловився про Наталію Холоденко та її професійні поради.

Бадоєв заявив, що не розуміє, хто може звертатися до такої психологині, та порадив людям краще слухати музику й дивитися творчі роботи замість того, щоб вірити подібним чуткам.

Також кліпмейкер наголосив, що творчість здатна підтримувати людей значно краще, ніж скандальні заяви та плітки.

Через що виник скандал

Суперечка виникла саме через натяк, а не пряме твердження. Наталія Холоденко не назвала Макса Барських напряму, однак згадка про «тумани» одразу викликала асоціації зі співаком.

Після цього в українському сегменті соцмереж почали активно обговорювати можливі стосунки між Барських та Бадоєвим. Деякі користувачі вважають, що психологиня навмисно спровокувала резонансну тему заради уваги.

Сама Холоденко наразі публічно не коментувала реакцію артистів і не відповідала на їхні заяви.

Барських і Бадоєв давно працюють разом

Макс Барських та Алан Бадоєв уже багато років співпрацюють у музичній сфері. Саме Бадоєв був режисером багатьох кліпів артиста та неодноразово працював над його концертними шоу.

Через тривалу творчу співпрацю їхні імена часто згадують разом у медіа. Водночас обидва неодноразово підкреслювали, що їх пов’язує саме професійна діяльність.

Скандал продовжує набирати обертів

Історія з Холоденко, Барських і Бадоєвим уже стала однією з найбільш обговорюваних тем українського шоу-бізнесу цього тижня. Користувачі соцмереж активно діляться фрагментами подкасту, реакціями артистів та власними думками щодо ситуації.

На тлі резонансу інтерес до особистого життя Макса Барських та Алана Бадоєва лише посилився. Водночас самі знаменитості дали зрозуміти, що не мають наміру мовчки реагувати на подібні припущення.

