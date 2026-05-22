Українська банківська система переходить до нового етапу фінансового контролю. Банки, Національний банк України та профільні асоціації підписали оновлений меморандум про забезпечення прозорості ринку платіжних послуг, який передбачає нові обмеження на перекази для фізичних осіб, ФОП та юридичних осіб.

Фактично йдеться про масштабне посилення фінансового моніторингу, автоматичні ліміти на операції та більш жорсткий контроль походження коштів. Банки отримують ширші можливості для перевірки клієнтів, а бізнесу доведеться значно уважніше ставитися до документального підтвердження фінансової діяльності.

Нові правила поступово почнуть діяти у 2026 році.

Чому банки посилюють контроль за переказами

Основна причина — боротьба з тіньовими схемами, «дропами», фіктивними ФОПами та ухиленням від сплати податків.

Банки та НБУ вважають проблемними:

масове дроблення бізнесу через ФОП;

великі p2p-перекази без підтверджених доходів;

використання карткових рахунків для обготівковування;

«сплячі» компанії;

нетипову фінансову активність.

Саме тому новий меморандум передбачає ризик-орієнтований підхід: чим вищий ризик клієнта, тим жорсткіший контроль.

Які нові ліміти вводять для фізичних осіб

Для фізосіб банки вже застосовують кілька рівнів ризику.

Основні ліміти:

для клієнтів із високим ризиком — до 50 тисяч грн на місяць;

для клієнтів із середнім та низьким ризиком — до 100 тисяч грн на місяць;

для клієнтів із підтвердженими доходами можуть встановлювати індивідуальні ліміти.

Під контроль потрапляють:

p2p-перекази;

перекази за IBAN;

операції між фізособами;

операції між фізособами та ФОП.

Якщо суми виглядають підозріло або не відповідають офіційним доходам, банк може запросити додаткові документи.

Які обмеження чекають на ФОП

Найбільше нововведень стосуються фізичних осіб-підприємців.

Особливо банки контролюватимуть:

новостворені ФОП;

«сплячі» ФОП;

підприємців із різким зростанням оборотів;

бізнес із підозрілими платежами.

Згідно з оновленим меморандумом:

З серпня 2026 року:

ФОП 1 групи — до 600 тис. грн на місяць;

ФОП 2–3 груп — до 3 млн грн на місяць.

З листопада 2026 року:

ФОП 1 групи — до 400 тис. грн;

ФОП 2–3 груп — до 1 млн грн.

Якщо обороти перевищують встановлені межі, банки можуть вимагати підтвердження походження коштів та економічного сенсу операцій.

Що зміниться для юридичних осіб

Юридичні особи також потрапляють під нові правила.

Підвищену увагу отримають:

компанії без активної діяльності;

бізнес із ознаками фіктивності;

компанії-«оболонки»;

підприємства з нетиповими операціями.

Нові ліміти:

З серпня 2026 року:

до 5 млн грн на місяць.

Після наступного етапу:

до 2 млн грн на місяць.

Як банки визначатимуть «ризикових» клієнтів

Банки дедалі активніше використовують автоматичні системи аналізу операцій.

Серед головних ознак ризику:

постійне обнулення рахунків;

дроблення платежів;

великі обороти без пояснення;

надходження від великої кількості фізосіб;

нічні транзакції;

різкі зміни фінансової активності.

Також банки аналізуватимуть:

місце реєстрації;

пов’язані компанії;

спільних бухгалтерів;

використання одного POS-терміналу кількома ФОПами.

Чому банки почнуть жорсткіше перевіряти документи

Фінансовий моніторинг у 2026 році фактично переходить у режим постійного контролю.

Банк у будь-який момент може запросити:

договори;

акти;

накладні;

податкову звітність;

довідки ОК-5 та ОК-7;

підтвердження зарплати;

пояснення походження коштів.

Без документів навіть легальні операції можуть потрапити під додаткову перевірку.

Як це вплине на звичайних українців

Для більшості громадян із офіційними доходами зміни не будуть критичними.

Однак посилення контролю означає:

більше перевірок;

ризик блокування операцій;

потребу пояснювати великі перекази;

складніший фінмоніторинг;

уважніший аналіз руху коштів.

Особливо це стосується:

криптовалютних операцій;

частих p2p-переказів;

великих надходжень від фізосіб.

Чому НБУ та банки йдуть на жорсткі кроки

Фінансовий сектор пояснює зміни боротьбою з:

тіньовою економікою;

нелегальним обготівковуванням;

податковими схемами;

шахрайством;

«дропами».

Банки також прагнуть уникнути претензій міжнародних партнерів щодо слабкого фінансового моніторингу.

Таблиця: нові ліміти на перекази у 2026 році

Категорія Ліміт Фізособи високого ризику 50 тис. грн/міс Фізособи низького ризику 100 тис. грн/міс ФОП 1 групи (серпень 2026) 600 тис. грн ФОП 1 групи (листопад 2026) 400 тис. грн ФОП 2–3 груп 1–3 млн грн Юрособи 2–5 млн грн

FAQ

Що таке фінансовий моніторинг?

Фінансовий моніторинг — це система контролю банківських операцій для запобігання відмиванню коштів, фінансуванню незаконної діяльності та шахрайству. Банки аналізують підозрілі транзакції та можуть перевіряти походження грошей клієнтів. Такий контроль є частиною міжнародних стандартів фінансової безпеки.

Як банк проводить перевірку клієнта?

Банк аналізує фінансові операції, джерела доходів та характер транзакцій клієнта. У разі підозрілих або нетипових переказів фінансова установа може запросити додаткові документи чи пояснення. Перевірка проводиться відповідно до вимог законодавства та внутрішніх процедур банку.

Які органи регулюють фінансовий моніторинг в Україні?

Основний контроль у сфері фінансового моніторингу здійснює Державна служба фінансового моніторингу України. Також у процесі беруть участь Національний банк України, правоохоронні органи та інші державні регулятори. Їхнє завдання — контролювати дотримання фінансового законодавства та протидіяти незаконним операціям.

Чому банки зменшують ліміти на перекази?

Банки та НБУ пояснюють це боротьбою з тіньовими схемами, обготівковуванням та ухиленням від податків. Нові правила є частиною посиленого фінансового моніторингу. Основна мета — зробити перекази більш прозорими.

Кого найбільше торкнуться нові обмеження?

Насамперед під посилений контроль потраплять ФОП, новостворені компанії та клієнти з великими або нетиповими оборотами. Особливу увагу приділятимуть «сплячим» бізнесам та переказам без підтверджених доходів. Для звичайних клієнтів із прозорими доходами ризики менші.

Чи можуть банки блокувати операції?

Так, банк має право призупинити переказ або запросити додаткові документи у межах фінансового моніторингу. Це стосується операцій, які виглядають нетипово або мають ознаки ризику. У деяких випадках інформацію можуть передавати державним органам.

Які документи можуть вимагати банки?

Найчастіше йдеться про договори, податкові декларації, акти виконаних робіт, довідки про доходи та виписки. Банки перевірятимуть походження коштів та економічний зміст операцій. Без документального підтвердження ліміти можуть залишитися обмеженими.

Чи можна збільшити встановлений ліміт?

Так, клієнт може звернутися до банку із заявою про підвищення ліміту. Для цього потрібно надати підтвердження офіційних доходів або документально обґрунтувати необхідність більших переказів. Остаточне рішення ухвалює банк після перевірки документів.

Висновок

Оновлений меморандум НБУ та банків фактично запускає новий етап тотального фінансового моніторингу в Україні. Банки переходять до більш агресивної моделі контролю за переказами, ФОПами та юридичними особами.

Для легального бізнесу головним фактором стає прозорість та готовність підтвердити походження коштів. У 2026 році фінансова система дедалі більше працюватиме за принципом: якщо операцію неможливо пояснити документально — вона автоматично стає ризиковою.

Також про фінансовий моніторинг можно дізнатись наступне:

Фінансовий моніторинг в Україні: як банки перевіряють гроші

Фінансовий моніторинг фізичних осіб 2026: нові ризики для українців

Податкова перевіряє перекази на картки: кого це стосується

У Раді пропонують змінити правила фінмоніторингу для ПЕП: суть законопроєкту

Фінмоніторинг посилить контроль за купівлею дорогої нерухомості

В Україні можуть створити реєстр банківських рахунків

Банкіри будуть перевіряти джерела прибутків клієнтів

НБУ запросив у банків звіт щодо карткових переказів українців