Банки в Україні обмінюватимуться даними про картки нелегальних казино
2026-24-10    93

Банки в Україні обмінюватимуться даними про картки нелегальних казино

Українські банки готуються до обміну інформацією про платіжні картки та рахунки, які можуть використовуватися для розрахунків із нелегальними онлайн-казино. Запуск відповідної системи планують обговорити 30 жовтня. Вона має допомогти фінансовим установам виявляти підозрілі платежі, зокрема замасковані під оплату звичайних товарів і послуг, а також операції за участю так званих дропів — осіб, чиї картки або рахунки використовують для проведення коштів.

За інформацією ЗМІ, механізм передбачатиме обмін даними між банками щодо платіжних інструментів, які можуть бути пов’язані з нелегальним гральним бізнесом. Отримана інформація допоможе фінансовим установам зіставляти відомості про підозрілі операції та виявляти ознаки використання одних і тих самих карток або рахунків у різних платіжних схемах.

Окрему увагу приділятимуть спробам приховати справжнє призначення переказів. Замість очевидного платежу на користь організатора азартних ігор кошти можуть проводитися як оплата інших товарів чи послуг. Такий підхід ускладнює ідентифікацію одержувача та визначення фактичної мети фінансової операції. Обмін інформацією між установами має розширити можливості виявлення подібних схем.

Ще одним напрямом перевірок стане використання рахунків підставних осіб. Дропами називають людей, які передають третім особам доступ до своїх банківських карток, рахунків або платіжних реквізитів. Через такі інструменти можуть переказуватися кошти між різними учасниками схеми, що ускладнює встановлення її організаторів і кінцевих отримувачів грошей.

Водночас нова система не передбачатиме автоматичного блокування всіх карток, інформація про які з’явиться в обмінному механізмі. Кожен банк самостійно аналізуватиме отримані відомості та вирішуватиме, чи є підстави для обмеження операцій. Отже, наявність певного платіжного інструмента в системі не означатиме автоматичного припинення його роботи без додаткової перевірки з боку фінансової установи.

Такий підхід залишає рішення щодо конкретного клієнта за банком, який має оцінити обставини операцій та інші доступні дані. Водночас ефективність механізму залежатиме від того, наскільки оперативно установи обмінюватимуться інформацією, які критерії використовуватимуть для виявлення ризиків і як перевірятимуть отримані сигнали.

Обговорення запуску системи заплановане на 30 жовтня. Поки що в наданій інформації не уточнюються остаточна дата початку її роботи, технічний формат взаємодії між банками, перелік учасників і порядок внесення відомостей про підозрілі картки та рахунки. Також немає конкретних даних про те, як довго інформація зберігатиметься в системі та за яких умов її переглядатимуть або вилучатимуть.

Для клієнтів банків принципове значення матиме порядок оскарження можливих обмежень. Якщо операція буде визнана ризиковою помилково, користувачеві необхідно мати можливість надати пояснення та документи, що підтверджують законне походження коштів або призначення переказу. Конкретні процедури такого перегляду в межах майбутнього механізму поки не оприлюднені.

Впровадження міжбанківського обміну даними може посилити контроль за фінансовими потоками, пов’язаними з нелегальним гемблінгом. Водночас практичний результат залежатиме не лише від виявлення підозрілих реквізитів, а й від подальшої перевірки операцій, точності ідентифікації учасників і взаємодії фінансових установ із відповідальними державними органами.

В Україні контроль за фінансовими операціями здійснюється, зокрема, у межах законодавства про запобігання та протидію легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом. Банки належать до суб’єктів первинного фінансового моніторингу та повинні виявляти підозрілі операції відповідно до встановлених вимог. Новий механізм обміну відомостями може доповнити ці процедури інформацією, якої окрема установа не має у власних системах.

Легальний гральний бізнес в Україні працює в межах державного регулювання та ліцензування. Використання платіжної інфраструктури для обслуговування нелегальних операторів створює ризики як для фінансових установ, так і для клієнтів, чиї рахунки можуть бути залучені до переказів без належного розуміння їхнього призначення. Тому одним із ключових питань майбутньої системи стане баланс між оперативним виявленням таких операцій, захистом добросовісних користувачів і дотриманням вимог фінансового моніторингу.

банківська картка, дроп, нелегальне казино, онлайн-гемблінг, фінансовий моніторинг
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