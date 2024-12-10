Банки ще більше обмежать перекази з картки на картку

Українські банки планують посилити обмеження переказів з картки на картку та готують нові перевірки для ФОП.

Сім великих банків готуються підписати між собою меморандум про посилення обмежень карткових переказів. Максимальна сума на місяць — не більше 100 000 грн з одного рахунку, а для ризикованих клієнтів — вдвічі менше.

▪️На етапі відкриття рахунку особи або ФОП клієнту нададуть одна з трьох категорій ризику. Низький та середній ризик матимуть із боку банку спрощені заходи перевірки: без обов’язкового підтвердження доходів.

▪️Моніторинг операцій. Встановлюються обмеження на перекази залежно від категорії ризику, за відсутності документів про доходи.

▪️Обмеження рахунків. Клієнти без підтверджених доходів не можуть відкривати більше трьох поточних рахунків в одній валюті.

▪️Також створять централізований реєстр сумнівних клієнтів —«дропів».