Банки розкриватимуть банківську таємницю про підозрілі операції клієнтів

Верховна рада України прийняла Закон про розкриття банками даних щодо їх клієнтів у разі отримання банком запиту від поліції.
Інформацію будуть надавати лише у випадку платіжної операції, яка має ознаки кримінального правопорушення. Тобто якщо це будуть шахрайські дії, крадіжка чи незаконне привласнення чужих коштів чи майна.
У такому випадку на вимогу Національної поліції банк впродовж 24 годин має надати таку інформацію:
- суму, дату, тип та валюту платіжної операції;
- дані геолокації (де було здійснено операцію, ІР-адресу);
- дані отримувача: ПІБ, реєстраційний номер облікової картки платника податків, номер рахунку отримувача повне найменування надавача платіжних послуг отримувача
- (для юридичної особи – повне найменування, ідентифікаційний код і номер рахунку отримувача)
- ідентичні дані платника;
- ідентифікатор платіжного пристрою (за наявності);
- код, що ідентифікує операцію в платіжній системі (за наявності);
- унікальний ідентифікатор платника та/або повний номер електронного платіжного засобу та/або рахунку платника.