Банки розкриватимуть банківську таємницю про підозрілі операції клієнтів

Верховна рада України прийняла Закон про розкриття банками даних щодо їх клієнтів у разі отримання банком запиту від поліції.

Інформацію будуть надавати лише у випадку платіжної операції, яка має ознаки кримінального правопорушення. Тобто якщо це будуть шахрайські дії, крадіжка чи незаконне привласнення чужих коштів чи майна.

У такому випадку на вимогу Національної поліції банк впродовж 24 годин має надати таку інформацію: