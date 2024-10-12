Банки розкриватимуть банківську таємницю про підозрілі операції клієнтів
2024-12-10    108

Банки розкриватимуть банківську таємницю про підозрілі операції клієнтів

Верховна рада України прийняла Закон про розкриття банками даних щодо їх клієнтів у разі отримання банком запиту від поліції.

Інформацію будуть надавати лише у випадку платіжної операції, яка має ознаки кримінального правопорушення. Тобто якщо це будуть шахрайські дії, крадіжка чи незаконне привласнення чужих коштів чи майна.

У такому випадку на вимогу Національної поліції банк впродовж 24 годин має надати таку інформацію:

  • суму, дату, тип та валюту платіжної операції;
  • дані геолокації (де було здійснено операцію, ІР-адресу);
  • дані отримувача: ПІБ, реєстраційний номер облікової картки платника податків, номер рахунку отримувача повне найменування надавача платіжних послуг отримувача
  • (для юридичної особи – повне найменування, ідентифікаційний код і номер рахунку отримувача)
  • ідентичні дані платника;
  • ідентифікатор платіжного пристрою (за наявності);
  • код, що ідентифікує операцію в платіжній системі (за наявності);
  • унікальний ідентифікатор платника та/або повний номер електронного платіжного засобу та/або рахунку платника.
банк, банківська таємниця
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