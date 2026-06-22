Банківські пільги для військових: хто може не платити відсотки за кредитом

Українські військовослужбовці мають право на низку фінансових гарантій, передбачених законодавством під час проходження служби. Однією з таких гарантій є спеціальна кредитна пільга, яка звільняє окремі категорії захисників від сплати відсотків, штрафів та пені за банківськими кредитами. Водночас навколо цієї норми залишається чимало непорозумінь, оскільки багато позичальників помилково вважають, що йдеться про повне списання боргу. Насправді закон встановлює інший механізм підтримки, який дозволяє суттєво зменшити фінансове навантаження під час служби. У 2026 році це питання залишається актуальним для сотень тисяч мобілізованих, контрактників та ветеранів, які мають діючі кредитні зобов’язання перед банками або мікрофінансовими організаціями.

Хто має право на кредитні пільги у 2026 році

Право на пільговий режим кредитування визначається Законом України «Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їхніх сімей». Норма поширюється на мобілізованих громадян, військовослужбовців за контрактом, а також учасників бойових дій.

Для цих категорій позичальників кредитори не мають права нараховувати відсотки за користування кредитом протягом періоду служби. Також забороняється застосування штрафів, пені та інших санкцій, пов’язаних із простроченням платежів.

Окремо законодавство обмежує діяльність колекторських компаній щодо військових. Після підтвердження статусу військовослужбовця забороняються телефонні дзвінки, листи, повідомлення та інші форми тиску як на самого боржника, так і на членів його сім’ї.

На які кредити поширюється пільга

Пільговий режим діє не для всіх видів кредитування. Насамперед він стосується споживчих кредитів, кредитних карток, кредитних лімітів та готівкових позик, які громадяни оформили до або під час проходження служби.

Водночас законодавство передбачає низку винятків. Пільги не застосовуються до окремих кредитів на придбання нерухомості, транспортних засобів та енергетичного обладнання, де вже діють державні програми компенсації.

Вид кредиту Поширюється пільга Споживчий кредит Так Кредитна картка Так Готівкова позика Так Кредитний ліміт Так Іпотека на житло Ні Автокредит, оформлений після 19.08.2022 Ні Кредит на сонячні панелі та енергообладнання з державною компенсацією Ні

Саме ці винятки найчастіше стають причиною спорів між позичальниками та фінансовими установами, оскільки не всі кредити автоматично підпадають під дію пільгового механізму.

Чи потрібно повертати основну суму кредиту

Найпоширеніший міф полягає в тому, що військовим повністю списують кредитні борги. Насправді закон не передбачає анулювання основної суми заборгованості.

Позичальник залишається зобов’язаним повернути ті кошти, які фактично отримав від банку або фінансової компанії. Пільга стосується лише додаткових платежів — відсотків, штрафів та пені.

Наприклад, якщо військовий оформив кредит на 100 тисяч гривень, він повинен повернути саме ці 100 тисяч гривень. Водночас фінансова установа не має права вимагати сплати відсотків, нарахованих після початку дії пільги, а також будь-яких штрафних санкцій за прострочення.

Такий механізм дозволяє захистити військовослужбовців від стрімкого зростання боргового навантаження під час виконання службових обов’язків.

Як оформити пільгу та які документи потрібні

На практиці пільга не завжди активується автоматично. У більшості випадків військовослужбовцю необхідно самостійно повідомити кредитора про свій статус.

Для цього потрібно подати письмову заяву до банку або МФО. Більшість установ дозволяє зробити це дистанційно через мобільний застосунок, електронну пошту або онлайн-чат.

До заяви додаються документи, які підтверджують проходження служби. Для мобілізованих це може бути військовий квиток із відповідними відмітками або довідка за формою №5.

Закон також дозволяє подати документи через дружину або чоловіка військовослужбовця. У такому випадку необхідно додатково надати свідоцтво про шлюб.

Після отримання підтвердження банк повинен провести перерахунок заборгованості та скасувати всі нараховані відсотки й штрафи, які суперечать законодавству.

Що робити, якщо банк або колектори порушують закон

Попри чіткі законодавчі норми, окремі випадки порушень продовжують фіксуватися. Найчастіше йдеться про відмову в перерахунку заборгованості або продовження роботи колекторів після отримання підтверджувальних документів.

У таких ситуаціях військовослужбовцю рекомендується повторно направити письмову вимогу до фінансової установи та зберегти всі докази звернення. Якщо проблема не вирішується, наступним кроком є подання офіційної скарги до Національного банку України.

НБУ має повноваження здійснювати нагляд за діяльністю банків і фінансових компаній, а також перевіряти дотримання законодавства про захист прав споживачів фінансових послуг. У разі встановлення порушень регулятор може застосовувати заходи впливу до кредитора.

Чому ця пільга важлива для військових та фінансової системи

Повномасштабна війна суттєво змінила структуру доходів багатьох українських сімей. Для частини мобілізованих громадян основним джерелом доходу стала військова служба, а фінансові зобов’язання, оформлені до мобілізації, залишилися чинними.

Кредитна пільга дозволяє уникнути накопичення штрафних санкцій і боргової спіралі, коли сума зобов’язань збільшується через відсотки та прострочення. Водночас вона не звільняє від відповідальності за повернення отриманих коштів, що допомагає зберігати баланс між соціальним захистом військових і стабільністю банківської системи.

Для держави цей механізм є одним із елементів соціальної підтримки захисників, а для фінансового сектору — способом мінімізувати ризики масових неплатежів і судових спорів.

Роз’яснення

Чи списується кредит військовослужбовцю повністю?

Ні. Закон не передбачає повного списання кредитної заборгованості. Позичальник повинен повернути основну суму боргу, але може бути звільнений від сплати відсотків, штрафів і пені.

Чи потрібно подавати заяву до банку?

У більшості випадків так. Для застосування пільги необхідно надати заяву та документи, що підтверджують проходження військової служби. Без цього банк може продовжувати обслуговувати кредит на стандартних умовах.

Куди звертатися, якщо банк відмовляється надавати пільгу?

Спочатку слід направити офіційне звернення до фінансової установи. Якщо порушення не усунуто, необхідно подавати скаргу до Національного банку України, який здійснює контроль за дотриманням законодавства у фінансовому секторі.

Висновок

Кредитна пільга для військовослужбовців у 2026 році залишається одним із ключових інструментів фінансового захисту громадян, які проходять службу. Вона дозволяє не сплачувати відсотки, штрафи та пеню за низкою кредитних продуктів, але не передбачає списання основної суми боргу. Для отримання пільги необхідно підтвердити статус військовослужбовця та звернутися до кредитора із відповідними документами. У випадку порушення прав позичальника механізмом захисту виступає звернення до Національного банку України.