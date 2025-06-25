Банківська таємниця в Україні припиняє бути таємницею

Уряд вніс до Верховної Ради євроінтеграційний законопроєкт про приєднання до Єдиної зони платежів у євро (SEPA), — міністр фінансів Марченко.

Проєкт закону зобов’язує Нацбанк, банки, інші фінансови установи та емітентів електронних грошей надсилати до ДПС інформацію про відкриття і закриття рахунків або електронних гаманців приватним клієнтом, а також повідомляти про укладення і припинення договору про надання фізособі індивідуального банківського сейфа.

Крім цього, податкова зможе передавати інформацію з цього реєстру наступним органам:

▪️Державній службі фінансового моніторингу;

▪️Національному агентству з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів (АРМА);

▪️ Національному антикорупційному бюро (НАБУ);

▪️ Бюро економічної безпеки (БЕБ);

▪️ Національному агентству з питань запобігання корупції (НАЗК);

▪️ органам державної виконавчої служби;

▪️ приватним виконавцям.

Якщо ж фінустанова не надасть відповідну інформацію, то їй доведеться заплатити 680 грн штрафу за кожен такий випадок — тобто за кожен «утаємничений» рахунок.

Інформація про рахунки українців зберігатиметься в реєстрі впродовж 5 років навіть після їх закриття, а за потреби — цей строк може бути подовжений ще на стільки ж.

Водночас важливо розуміти, що в реєстрі збиратиметься інформація саме про наявність рахунку чи сейфу. Відомості про суму, яка там зберігається, здійснені операції, зарахування чи списання коштів не надаватимуться.