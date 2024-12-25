Банкіри будуть перевіряти джерела прибутків клієнтів
2024-25-12    955

Банкіри будуть перевіряти джерела прибутків клієнтів

Українські банкіри хочуть перевіряти джерела прибутків клієнтів. Що це означає і як відбуватиметься?

До Меморандуму з посиленого фінмоніторингу, яким запроваджуються ліміти на платежі на 50-150 тисяч гривень на місяць, починаючи з 1 лютого, минулого тижня приєдналися ще 25 фінустанов (з повним списком підписантів можна ознайомитися тут).

Більшість банків у ньому — невеликі структури, і лише три системні: Сенс Банк, Укргазбанк, Укрексімбанк. А ще дві небанківські фінустанови:

  • ТОВ «НоваПей» (NovaPay) – «дочка» підприємства «Нова пошта», яка останнім часом почала відкривати рахунки населенню та малим підприємцям.
  • ТОВ «ФК «ЕВО» (RozetkaPay) – платіжна система, що обслуговує покупців на маркет-плейсі Rozetka.

Це означає, що не лише банки, а й ці небанківські фінустанови запустять ретельніший фінмоніторинг клієнтських грошей та операцій.

Нагадаємо, що тижнем раніше, 10 грудня, цей же Меморандум підписали 4 великі банки з 49 млн вкладників: Приватбанк, Ощадбанк, Універсалбанк (monobank) та Райффайзен Банк. При цьому документ із невідомих причин ще не завізувала пара, яка була в попередньому анонсі (коли Меморандум лише обговорювався) — ПУМБ та ОТП Банк.

Якщо говорити про платіжні організації, до яких належать згадані вище NovaPay та RozetkaPay, то всього їх у профільному реєстрі НБУ 32, тобто ще 30 структур не приєдналися до посилених вимог щодо фінмоніторингу. Хоча на ринку чекають, що згодом підключать і їх.

Зокрема джерела розповідають, що до Меморандуму збираються долучити фінкомпанії, які володіють платіжними терміналами, розставленими по всій Україні. Ті приймають готівку та карти, в них люди звикли оплачувати комунальні послуги, квитки, поповнювати мобільні телефони та банківські рахунки.

«Ми ще не підписали Меморандум, але вже відчуваємо зниження попиту на наші послуги після того, як ЗМІ почали писати про посилений фінансовий моніторинг. Насамперед за операціями, коли люди вносять готівку в апарати: у нас їхній обсяг скоротився на 20%, у наших колег — на 25%. Боюся, що скорочення продовжиться, люди не хочуть відповідати на запитання та виправдовуватися за свої гроші», – розповів «Країні» директор однієї з фінансових компаній.

Під час підписання Меморандуму з фінмоніторингу під егідою АУБ, фінансисти повторили три раніше озвучені тези.

По-перше, про плани створення єдиного реєстру сумнівних клієнтів, щоб фінустанови могли вільно та у широкому форматі обмінюватися інформацією про клієнтів, яких вони вважають сумнівними чи «дропами». По-друге, про співпрацю між собою та за підтримки Нацбанку у справі запровадження посиленого фінмоніторингу, який передбачає включення лімітів 50-150 тис. грн. По-третє, про «посилення комунікації з клієнтами за необхідності документального підтвердження джерел доходів».

Що розуміється під останнім пунктом?

Банкіри кажуть, що люди почнуть частіше запитувати підтверджуючі документи про походження їхніх грошей на рахунках — наприклад, зарплатні довідки та податкові декларації.

Для цього клієнтів почнуть активно викликати на оновлення особистих анкет. Вони підтверджується місце проживання, роботи і, головне – розміри поточних доходів. Ці дані банки збирали раніше. Але тоді клієнти могли вказувати як поточні доходи як офіційну так і тіньову зарплату і навіть суми ще більші. Все одно ніхто їх не перевіряв і не звіряв із офіційними даними про доходи. Виходячи з цих цифр банки розраховуватимуть максимальні ліміти операцій для конкретного клієнта. Чи 1:3, чи 1:5, залежно від банку. Роблячи операції понад ці ліміти клієнт ризикував потрапити під підозру і викликати питання.

Тепер же, як кажуть банкіри, буде поступово впровадитись установка, щоб клієнти, вказуючи при анкетуванні свій дохід, відразу ж підтверджували його офіційними документами – зарплатні довідки, декларації та інше.

І стане для багатьох, хто має тіньові доходи, чималою проблемою, яку, швидше за все, вони вирішуватимуть також як і проблему з лімітами на переклади – йдучи в кеш або криптовалюти.

банки, прибутки
Останні новини
Банкіри будуть перевіряти джерела прибутків клієнтів

Банкіри будуть перевіряти джерела прибутків клієнтів
Українські банкіри хочуть перевіряти джерела прибутків клієнтів. Що це означає читать далее
25-12, 09:20
ЗМІ стверджують, що екс-глава Держгеонадр України торгував державною землею

ЗМІ стверджують, що екс-глава Держгеонадр України торгував державною землею
Місяць тому з посади голови Держгеонедр був звільнений Роман Опімах, читать далее
25-12, 07:55
Послуга зміни власника авто не працює: через кібератаку

Послуга зміни власника авто не працює: через кібератаку
Через кібератаку РФ на держреєстри, МВС призупиняє деякі послуги щодо читать далее
21-12, 11:49
Втрата громадянства України: підстави буде розширено

Втрата громадянства України: підстави буде розширено
Підстави для втрати громадянства розширять, а поняття «безперервне проживання на читать далее
21-12, 11:47
Time оголосив Трампа людиною року

Time оголосив Трампа людиною року
Журнал Time оголосив Дональда Трампа людиною року. «Політичне відродження Трампа читать далее
12-12, 03:56
НБУ підняв облікову ставку до 13,5% річних

НБУ підняв облікову ставку до 13,5% річних
Нацбанк України підняв свою облікову ставку через інфляцію, що розбушувалася. читать далее
12-12, 03:54
Марина Барсук: суддя, яка збагатилась на мільйони $ підчас війни, – пишуть ЗМІ

Марина Барсук: суддя, яка збагатилась на мільйони $ підчас війни, – пишуть ЗМІ
Члени сім’ї працівниці Північного апеляційного господарського суду Марини Барсук, схоже, читать далее
11-12, 10:33
Банки ще більше обмежать перекази з картки на картку

Банки ще більше обмежать перекази з картки на картку
Українські банки планують посилити обмеження переказів з картки на картку читать далее
10-12, 09:53
Накопичувальні пенсії в Україні: коли запровадять?

Накопичувальні пенсії в Україні: коли запровадять?
Стало відомо, коли запровадять накопичувальні пенсії в Україні. Мінсоцполітики оприлюднило читать далее
09-12, 05:24
Штраф за незаконне носіння військової форми: актуальні цифри

Штраф за незаконне носіння військової форми: актуальні цифри
В Україні встановлено штраф за незаконне носіння військової форми. ▪️за читать далее
09-12, 09:25
Навчальні заклади звільнять від обов’язку подавати до ТЦК дані про призовників

Навчальні заклади звільнять від обов’язку подавати до ТЦК дані про призовників
Навчальні заклади звільнять від обов’язку подавати до ТЦК дані про читать далее
09-12, 09:23
Тетяна Чорновол кликала «на передок», знаходячись при цьому в київському офісі Пашинсього, – ЗМІ

Тетяна Чорновол кликала «на передок», знаходячись при цьому в київському офісі Пашинсього, – ЗМІ
Тетяна Чорновол кликала детектива НАБУ «на передок», знаходячись в офісі читать далее
08-12, 07:36
Дизельные генераторы: особенности, преимущества, применение

Дизельные генераторы: особенности, преимущества, применение
В условиях нестабильного электроснабжения или необходимости резервного питания дизельные генераторы читать далее
07-12, 04:34
Автосервис в Киеве: Все, что нужно знать о кузовном ремонте и детейлинге

Автосервис в Киеве: Все, что нужно знать о кузовном ремонте и детейлинге
Автосервис — это специализированное учреждение, предоставляющее широкий спектр услуг по читать далее
06-12, 04:58
Андрія Носача із СБУ судитимуть за незаконне збагачення?

Андрія Носача із СБУ судитимуть за незаконне збагачення?
Згідно з розслідуванням колишнього голови Луганської ОДА Георгія Туки, генерал читать далее
04-12, 10:09
Суддя Марина Барсук та олігарх Коломойський: що їх пов’язує? (скандальне видео)

Суддя Марина Барсук та олігарх Коломойський: що їх пов’язує? (скандальне видео)
Виявляється, суддя Марина Барсук раніше ухвалила рішення щодо низки справ, читать далее
04-12, 07:48
Ставка податку на продаж рухомого майна: оновлення 2024

Ставка податку на продаж рухомого майна: оновлення 2024
З 1 грудня діє нова ставка податку на продаж рухомого читать далее
03-12, 07:04
Яка повістка вважається врученою?

Яка повістка вважається врученою?
Якщо повістку для уточнення даних залишили в поштовій скриньці, передали читать далее
03-12, 07:02
Отримайте кредит на карту миттєво – 24/7 без відмови!

Отримайте кредит на карту миттєво – 24/7 без відмови!
У сучасному світі фінансова гнучкість стала невід'ємною частиною життя кожної читать далее
03-12, 05:47
Солодкі Новорічні подарунки від кондитерів України – створіть собі чарівний настрій

Солодкі Новорічні подарунки від кондитерів України – створіть собі чарівний настрій
Зима – це час чарівних свят, коли навколо панує атмосфера читать далее
01-12, 04:05
Теги
НБУ ТЦК авто бокс війна в Україні гривня долар дія економіка закон про мобілізацію кримінал криптовалюта курс валют кіно мобілізація повістка податки спорт фільм штраф