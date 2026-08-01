Балістичний удар по Києву: відомо про 9 загиблих і 27 постраждалих

У ніч на 1 серпня Київ зазнав атаки із застосуванням балістичних ракет. Станом на ранок офіційно повідомляється про дев’ятьох загиблих і 27 постраждалих. Руйнування та пожежі зафіксовані одразу в кількох районах столиці, на місцях працюють рятувальні служби, медики та правоохоронці, які ліквідовують наслідки обстрілу та документують завдані пошкодження.

Найбільших руйнувань зазнав Дарницький район. Там виникли пожежі в адміністративних і нежитлових будівлях, пошкоджено житлові будинки та автомобілі. В одному зі скверів рятувальники виявили вирву, що утворилася внаслідок вибуху ракети. У Солом’янському районі частково зруйновано п’ятиповерховий житловий будинок, де після влучання виникла пожежа.

У Шевченківському районі внаслідок атаки загорілися нежитлова будівля, автомобілі швидкої медичної допомоги та територія кіностудії. У Дніпровському районі пошкодження отримала будівля магазину, а в Печерському районі зафіксовано руйнування приватних житлових будинків і господарських споруд. Інформація про масштаби пошкоджень уточнюється.

У відкритих джерелах також з’явилися повідомлення про можливі пошкодження об’єктів оборонно-промислового комплексу, зокрема будівлі «Укроборонпрому» та заводу «Буревісник». Офіційного підтвердження цієї інформації станом на момент публікації не оприлюднено. Представники влади традиційно закликають не поширювати неперевірені дані щодо наслідків ударів по стратегічних об’єктах до завершення офіційної перевірки.

Повітряні атаки із застосуванням балістичних ракет залишаються однією з найбільш небезпечних загроз для столиці через мінімальний час підльоту. Такі ракети можуть досягати цілі за лічені хвилини, що суттєво скорочує час для реагування цивільного населення та екстрених служб. Саме тому система раннього оповіщення та робота сил протиповітряної оборони мають критичне значення для мінімізації наслідків подібних ударів.

Київ регулярно стає ціллю комбінованих атак із використанням ракет різних типів і безпілотників. Після кожного масованого обстрілу міські служби проводять обстеження пошкоджених будівель, оцінюють стан інженерних мереж і організовують допомогу мешканцям. Остаточні дані щодо кількості загиблих, постраждалих та обсягів руйнувань можуть змінюватися в міру завершення аварійно-рятувальних робіт.