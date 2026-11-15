Байден у своїх мемуарах назвав Зеленського впертим і недостатньо вдячним
2026-15-11    36

Байден у своїх мемуарах назвав Зеленського впертим і недостатньо вдячним

Колишній президент США Джо Байден у своїх нових мемуарах «Promise Me, America» ( «Обіцяй мені, Америко»), які вийдуть 17 листопада 2026 року, розповів про неоднозначні особисті враження від президента України Володимира Зеленського та відмову допомогти перехідній команді Дональда Трампа розпочати прямі переговори з російським диктатором Володимиром Путіним до інавгурації нового президента США. Витяги з книги опублікувала The Wall Street Journal.

Байден позитивно оцінив здатність Зеленського адаптуватися до ролі керівника держави під час повномасштабної війни. На його думку, акторське минуле українського президента виявилося для цього несподівано корисним. «Його акторський досвід виявився дуже хорошою підготовкою» для ролі лідера країни у воєнний час, написав експрезидент США.

Водночас особисте спілкування з українським лідером залишило в Байдена складніше враження. Він охарактеризував Зеленського як людину, яка під час приватних розмов могла бути примхливою та впертою, а також демонструвати менше вдячності, ніж очікував американський президент. «У наших особистих бесідах Зеленський міг бути капризним і впертим і не настільки вдячним, як я очікував», – написав Байден.

Ці оцінки стосуються передусім особистих взаємин двох президентів і не заперечують позитивної оцінки Байденом поведінки Зеленського як керівника держави під час війни. За час президентства Байдена Вашингтон став головним військовим і фінансовим партнером Києва, а американська адміністрація координувала підтримку України з європейськими союзниками.

Окремо Байден поділився враженнями від зустрічей із Путіним. За його словами, російський президент під час розмов часто використовував роздратований тон, а на зустрічах любив відкидатися в кріслі, демонструючи байдужість. Таку поведінку Байден порівняв із манерами підлітка, який намагається показати, що його не цікавить розмова.

Ще один епізод мемуарів стосується передачі влади після перемоги Трампа на президентських виборах у листопаді 2024 року. За словами Байдена, представники перехідної команди республіканця звернулися до нього з проханням підписати спеціального листа. Документ мав надати їм можливість розпочати прямі контакти з Путіним ще до вступу Трампа на посаду 20 січня 2025 року.

Байден відмовився підписувати документ, оскільки не хотів заздалегідь схвалювати можливі домовленості майбутньої адміністрації з Кремлем. Він побоювався, що переговори можуть завершитися поступками Росії за рахунок українських інтересів. У мемуарах експрезидент пояснив, що не збирався давати команді наступника «карт-бланш на те, що, як я очікував, стане свого роду капітуляцією за рахунок України».

Таким чином, Байден побоювався, що майбутня адміністрація може використати його підпис як політичне схвалення домовленостей із Москвою, умови яких він не міг контролювати. Водночас його відмова не означала заборони на контакти з російським керівництвом після інавгурації Трампа. Йшлося саме про небажання Байдена надавати письмову підтримку таким переговорам у перехідний період.

Позиція експрезидента відображала його побоювання щодо можливого впливу зміни американської адміністрації на подальшу підтримку України. Трамп під час передвиборчої кампанії неодноразово обіцяв швидко завершити російсько-українську війну, однак неодноразово висловлював готовність домовлятися безпосередньо з Путіним. Для Байдена та його команди це створювало ризик, що прагнення швидкого припинення бойових дій переважатиме над питанням збереження територіальної цілісності України.

Перехідна команда Трампа на той момент прагнула налагодити контакти з іноземними лідерами ще до офіційного початку роботи нової адміністрації. Водночас американське законодавство, зокрема Акт Логана 1799 року, обмежує можливості приватних осіб самостійно вести переговори з іноземними урядами від імені США. Цей закон рідко застосовувався на практиці, але питання повноважень майбутньої адміністрації до інавгурації залишалося предметом політичних і юридичних дискусій.

Книга «Promise Me, America» присвячена президентству Байдена, його рішенням у внутрішній та зовнішній політиці, а також обставинам завершення його участі у президентських перегонах 2024 року. Байден оголосив про вихід мемуарів після завершення президентського терміну, а видавництво Little, Brown and Company призначило їх публікацію на 17 листопада 2026 року. Назва книги перегукується з його попередніми мемуарами «Promise Me, Dad», присвяченими смерті сина Бо Байдена.

війна в Україні, Володимир Зеленський, Володимир Путін, Джо Байден, Дональд Трамп
Останні новини
Байден у своїх мемуарах назвав Зеленського впертим і недостатньо вдячним

Байден у своїх мемуарах назвав Зеленського впертим і недостатньо вдячним
Колишній президент США Джо Байден у своїх нових мемуарах «Promise читать далее
15-11, 11:07
Ізраїль попередив ЦРУ про підготовку Іраном замаху на Трампа

Ізраїль попередив ЦРУ про підготовку Іраном замаху на Трампа
Ізраїльська розвідувальна служба «Моссад» передала Центральному розвідувальному управлінню США (ЦРУ) читать далее
15-11, 11:05
Рахунки та банківські сейфи українців внесуть до єдиного реєстру

Рахунки та банківські сейфи українців внесуть до єдиного реєстру
Верховна Рада 10 листопада 2026 року підтримала в першому читанні читать далее
14-11, 21:02
Weekly Digest of Events in Ukraine (November 8–14, 2026): key developments at a glance

Weekly Digest of Events in Ukraine (November 8–14, 2026): key developments at a glance
The second week of November was marked by continued Russian читать далее
14-11, 18:00
Росія на переговорах в Абу-Дабі зажадала повернення НАТО до кордонів 1997 року

Росія на переговорах в Абу-Дабі зажадала повернення НАТО до кордонів 1997 року
Росія під час закритих переговорів в Абу-Дабі 10 листопада зажадала читать далее
14-11, 10:30
Рубіо використав шпигунський скандал навколо Nvidia для усунення впливу Хуанга на Трампа

Рубіо використав шпигунський скандал навколо Nvidia для усунення впливу Хуанга на Трампа
Державний секретар США Марко Рубіо використав шпигунський скандал навколо співзасновника читать далее
14-11, 10:10
У США зупинили вильоти літаків по всій країні через масштабний збій зв’язку

У США зупинили вильоти літаків по всій країні через масштабний збій зв’язку
Федеральне управління цивільної авіації США (FAA) увечері 13 листопада 2026 читать далее
14-11, 10:06
Українців закликають підтримати безоплатну стерилізацію чоловіків

Українців закликають підтримати безоплатну стерилізацію чоловіків
На сайті електронних петицій Кабінету міністрів України 12 листопада 2026 читать далее
13-11, 15:52
Вчені омолодили клітини 80-річної людини більш ніж на 60 років

Вчені омолодили клітини 80-річної людини більш ніж на 60 років
Німецькі вчені з Боннського університету та університетської клініки Бонна змогли читать далее
13-11, 15:50
Макрон, Кошта чи Каллас: у ЄС сперечаються через представника на переговорах з РФ

Макрон, Кошта чи Каллас: у ЄС сперечаються через представника на переговорах з РФ
Європейські лідери не можуть домовитися, хто представлятиме Європу на майбутніх читать далее
13-11, 11:15
Переговори США та Росії дають надію на мир, заявив Зеленський

Переговори США та Росії дають надію на мир, заявив Зеленський
Президент України Володимир Зеленський заявив, що останні переговори між представниками читать далее
13-11, 10:55
На Київщині не завершили будівництво жодного з 26 укриттів для енергооб’єктів

На Київщині не завершили будівництво жодного з 26 укриттів для енергооб’єктів
У Київській області не завершили будівництво жодного з 26 захисних читать далее
13-11, 10:52
У Москві підірвали автомобіль колишнього прессекретаря Азарова – Сергія Заворотного

У Москві підірвали автомобіль колишнього прессекретаря Азарова – Сергія Заворотного
У п'ятницю, 13 листопада, на Кіровоградській вулиці в московському районі читать далее
13-11, 10:44
Кушнер заявив Путіну про бажання Європи долучитися до переговорів

Кушнер заявив Путіну про бажання Європи долучитися до переговорів
Спецпосланець президента США Джаред Кушнер під час зустрічі з президентом читать далее
12-11, 16:30
Україна почалась стагфляція: економіку чекає друга криза війни

Україна почалась стагфляція: економіку чекає друга криза війни
Українська економіка наприкінці 2026 року зіткнулася з поєднанням спаду виробництва читать далее
12-11, 10:53
Верховна Рада ухвалила закон про спрощення ПДВ для ФОПів і бізнесу

Верховна Рада ухвалила закон про спрощення ПДВ для ФОПів і бізнесу
Верховна Рада 11 листопада ухвалила в другому читанні та в читать далее
12-11, 10:51
100% знижка на комуналку для пенсіонерів: хто має право у 2026 році

100% знижка на комуналку для пенсіонерів: хто має право у 2026 році
Повна 100-відсоткова пільга на оплату житлово-комунальних послуг передбачена не для читать далее
12-11, 10:50
Додаткова відпустка на дітей: хто має право на 17 оплачуваних днів і як отримати компенсацію

Додаткова відпустка на дітей: хто має право на 17 оплачуваних днів і як отримати компенсацію
В Україні окремі категорії працівників, які виховують дітей, мають право читать далее
12-11, 10:48
Блекаути та комуналка: коли українці можуть вимагати перерахунок

Блекаути та комуналка: коли українці можуть вимагати перерахунок
Відключення електроенергії можуть впливати не лише на повсякденний побут, а читать далее
12-11, 10:46
Податок на нерухомість для одиноких матерів: які пільги діють

Податок на нерухомість для одиноких матерів: які пільги діють
Статус одинокої матері або батька не звільняє автоматично від сплати читать далее
12-11, 10:43
Теги
Європейський Союз Верховна Рада України Володимир Зеленський Володимир Путін Дональд Трамп Збройні сили України Кабінет Міністрів України Київ Росія Сполучені Штати Америки Територіальний центр комплектування Чемпіонат світу з футболу 2026 війна в Україні день ангела мобілізація народні прикмети новини України футбол церковне свято церковний календар