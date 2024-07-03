Байден може зійти з передвиборчої дистанції

Джо Байден роздумує, чи потрібно йому продовжувати передвиборчу гонку після провальних дебатів із Трампом, пише New York Times.

Президент розуміє, що може не врятувати свою кандидатуру, якщо найближчими днями не переконає громадськість у готовності до другого терміну.

Про це сам Байден заявив співрозмовнику видання.

При цьому президент “все ще активно бореться за переобрання”. Але, розуміє, що його наступні кілька появ на публіці – включаючи п’ятничне інтерв’ю на ABC News та передвиборчі візити до Пенсільванії та Вісконсін – мають пройти добре.

Це “перша публічна ознака того, що президент серйозно розмірковує, чи зможе він відновитися після руйнівного виступу на дебатах в Атланті”.