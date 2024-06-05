Багатодітний чоловік может потрапити на фронт, якщо не звернеться до нотаріуса

Багатодітним чоловікам тепер потрібно нотаріально доводити, що вони справді утримують своїх дітей. В іншому випадку вони не можуть отримати відстрочки від мобілізації.

“Військовообов’язаний і батько трьох неповнолітніх дітей визнаний придатним до військової служби. Згідно з мобілізаційним законом, він автоматично має отримати відстрочку від мобілізації. Його діти народжені від двох жінок, з якими чоловік розлучений, поки не живе, але продовжує фінансово утримувати дітей. Що вигадав ТЦК ? Там додатково вимагають договір між чоловіком та його колишнім подружжям про те, що він бере участь у утриманні своїх неповнолітніх дітей”, – повідомив “Главкому” нардеп Ігор Фірс.

Згадка про письмовий договір між батьками, в якому потрібно прописати, з ким проживатимуть діти та ступінь участі другого з батьків у їхньому вихованні, є в урядовій постанові № 560.

Фірс розцінює цю вимогу як незаконну.

“Уряд цією постановою запровадив додаткові вимоги для військовозобов’язаних щодо підтвердження ними певних юридичних фактів та документів, що розцінюється як перевищення норм та положень закону (про мобілізацію – Ред.)”, – заявив нардеп.