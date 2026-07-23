Баб-ель-Мандебська протока під ударом: хусити атакували танкери

Єменські хусити розпочали атаки на саудівські нафтові танкери у Червоному морі, застосувавши ракети та ударні безпілотники. Інциденти сталися в районі Баб-ель-Мандебської протоки, яка є одним із ключових світових маршрутів для транспортування нафти та контейнерних вантажів. На тлі нових атак світові ціни на нафту різко зросли, а ринок відреагував побоюваннями щодо подальшої ескалації конфлікту на Близькому Сході.

За наявною інформацією, хусити фактично перейшли до реалізації заявлених раніше намірів обмежити судноплавство через Баб-ель-Мандебську протоку. Під ударами опинилися танкери, які перевозили саудівську нафту. Для атак використовувалися ракети та безпілотні літальні апарати, що вже стали одним із головних інструментів угруповання під час бойових дій у регіоні.

Попри атаки, повної блокади протоки поки що не відбулося. За повідомленнями, хусити пропустили китайські супертанкери, фактично застосувавши модель вибіркового обмеження судноплавства. Такий підхід може свідчити про прагнення зберегти контроль над маршрутом, водночас посилюючи тиск на окремі країни та енергетичні компанії.

Баб-ель-Мандебська протока є одним із найважливіших морських транспортних коридорів світу. Вона з’єднує Червоне море з Аденською затокою та Індійським океаном, забезпечуючи вихід до Суецького каналу. Через цей маршрут проходить значна частина світової торгівлі, включаючи поставки нафти, нафтопродуктів і зрідженого природного газу між Близьким Сходом, Європою та Азією.

Нові атаки відбуваються на тлі тривалого загострення безпекової ситуації на морських шляхах регіону. Судноплавство вже зазнало серйозних труднощів через напруженість навколо Ормузької протоки, яка також є критично важливим маршрутом для експорту енергоносіїв із країн Перської затоки. Розширення зони ризику на Баб-ель-Мандеб створює додатковий тиск на міжнародні логістичні ланцюги.

Фінансові ринки оперативно відреагували на новини з Червоного моря. Вартість нафти марки Brent підскочила на 2,8% і під час торгів наблизилася до позначки 97 доларів за барель. Інвестори оцінюють ризики можливого скорочення поставок сировини та збільшення транспортних витрат у разі подальшої ескалації.

Аналітики енергетичного ринку зазначають, що навіть часткове порушення судноплавства в районі Баб-ель-Мандебської протоки здатне вплинути на світові ціни на нафту та вартість морських перевезень. Судноплавні компанії можуть переглядати маршрути, збільшувати страхові платежі та вводити додаткові заходи безпеки для проходження небезпечних ділянок.

Подальший розвиток ситуації залежатиме від інтенсивності атак, реакції міжнародної коаліції, а також рішень судновласників щодо використання одного з найважливіших транспортних коридорів світової економіки.