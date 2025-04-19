Автостраховка в Україні стане безоплатною, але не для всіх

В Україні страховка авто стане безоплатною для ветеранів та людей з інвалідністю внаслідок війни: Рада ухвалила в цілому законопроєкт.
Що це означає:
▪️страховой поліс коштуватиме для них 0 грн. Половину вартості, як і зараз, покриватиме МТСБУ, а іншу половину – держава з бюджету;
▪️до 30 червня 2025 року ці категорії осіб можуть не купувати ОСЦПВ узагалі, але виплати в разі ДТП все одно здійснюватимуться;
▪️далі укладення договору стане обов’язковим, але зі 100% компенсацією;
▪️ якщо людина порушить умови (наприклад, не сама керуватиме авто або надасть неправдиві дані), то втратить право на компенсацію в майбутньому.
Умови:
▪️авто має бути у власності;
▪️не для комерційного використання;
▪️компенсация – тільки за один автомобіль.