Австрія буде видавати українцям новий дозвіл на перебування

З 1 жовтня 2024 року українські біженці в Австрії зможуть отримати новий вид дозволу на проживання – “Червоно-біло-червону картку плюс” (RWR+).
Цей документ дозволить легально працювати та проживати в Австрії, а також надасть можливість подальшої інтеграції та отримання постійного місця проживання.
Для отримання RWR+ необхідно:
▪️ Мати статус тимчасового захисту (синю картку);
▪️ Працювати за повну ставку щонайменше рік за останні два роки;
▪️ Володіти німецькою мовою на рівні A1, підтверджений сертифікатом;
▪️ Мати достатній дохід, від 1218 євро на місяць на одну людину або 1921 євро на місяць для пари.
RWR+ видається спочатку на один рік з можливістю продовження на три роки, а через п’ять років власники можуть отримати дозвіл на постійне проживання в ЄС.
Для отримання RWR+ буде створена система онлайн-реєстрації, яка буде активована з 2 вересня 2024 року.
Цей дозвіл має ряд додаткових переваг, які раніше не були доступні українським біженцям:
▪️ Право на роботу без додаткових дозволів.
▪️ Можливість продовження та подальшого отримання дозволу на постійне проживання.
▪️ Воз’єднання сім’ї.
▪️ Збереження права на проживання в Австрії як переміщеної особи.
Важливо: отримання RWR+ не передбачає отримання соціальної допомоги.