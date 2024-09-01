Австрія буде видавати українцям новий дозвіл на перебування

З 1 жовтня 2024 року українські біженці в Австрії зможуть отримати новий вид дозволу на проживання – “Червоно-біло-червону картку плюс” (RWR+).

Цей документ дозволить легально працювати та проживати в Австрії, а також надасть можливість подальшої інтеграції та отримання постійного місця проживання.

Для отримання RWR+ необхідно:

▪️ Мати статус тимчасового захисту (синю картку);

▪️ Працювати за повну ставку щонайменше рік за останні два роки;

▪️ Володіти німецькою мовою на рівні A1, підтверджений сертифікатом;

▪️ Мати достатній дохід, від 1218 євро на місяць на одну людину або 1921 євро на місяць для пари.

RWR+ видається спочатку на один рік з можливістю продовження на три роки, а через п’ять років власники можуть отримати дозвіл на постійне проживання в ЄС.

Для отримання RWR+ буде створена система онлайн-реєстрації, яка буде активована з 2 вересня 2024 року.

Цей дозвіл має ряд додаткових переваг, які раніше не були доступні українським біженцям:

▪️ Право на роботу без додаткових дозволів.

▪️ Можливість продовження та подальшого отримання дозволу на постійне проживання.

▪️ Воз’єднання сім’ї.

▪️ Збереження права на проживання в Австрії як переміщеної особи.

Важливо: отримання RWR+ не передбачає отримання соціальної допомоги.