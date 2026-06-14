Австралія перемогла Туреччину 2:0 на старті ЧС-2026 у Ванкувері

Збірна Австралії 14 червня 2026 року у Ванкувері на стадії групи D чемпіонату світу з футболу-2026 перемогла Туреччину з рахунком 2:0, а голи Несторі Іранкунди та Коннора Меткалфа забезпечили австралійцям три очки та друге місце в групі після першого туру.

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Матч розпочався з активніших дій з боку Туреччини, яка за підсумками гри мала перевагу за володінням м’ячем і кількістю ударів, однак не змогла реалізувати створені моменти. Австралійська команда діяла компактно в обороні та будувала атаки через швидкі переходи, що дозволило їй ефективно використовувати простір у контратаках.

Рахунок було відкрито на 27-й хвилині, коли 20-річний Несторі Іранкунда завершив швидку атаку ударом після проходу правим флангом. Цей м’яч став одним із ключових моментів зустрічі, оскільки змусив турецьку збірну підвищити темп і більше ризикувати в атаці ще до перерви.

У другому таймі Туреччина продовжила контролювати м’яч, однак австралійці зберігали організованість у захисті та шукали можливості для швидких виходів. На 75-й хвилині Коннор Меткалф завдав дальнього удару, після якого м’яч влучив у ворота, подвоївши перевагу Австралії та фактично знявши питання про переможця матчу.

Для Австралії ця перемога стала першою у стартовому матчі чемпіонату світу за останні 20 років, а також продовженням серії успішних виступів проти європейських суперників на початку турнірів. Команда вперше з 2006 року розпочала мундіаль із трьох очок, що підсилює її позиції в боротьбі за вихід із групи.

Туреччина повернулася на чемпіонат світу вперше з 2002 року, коли команда здобула історичне третє місце, однак стартовий матч завершила без набраних очок. Попри активну гру в атаці, турецькі футболісти не змогли подолати щільну оборону суперника та завершити моменти результативними ударами.

Після першого туру групи D лідерство захопили США, які мають кращу різницю м’ячів після впевненої перемоги у своєму матчі. Австралія розташувалася на другій позиції з трьома очками та різницею м’ячів 2:0, тоді як Туреччина та Парагвай опинилися без очок перед наступними іграми.

У другому турі, який відбудеться 17 та 18 червня, США зіграють проти Туреччини, а Австралія зустрінеться з Парагваєм. Ці матчі можуть суттєво вплинути на розподіл місць у групі перед завершальним раундом групового етапу.