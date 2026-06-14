Австралія перемогла Туреччину 2:0 на старті ЧС-2026 у Ванкувері
2026-14-06    167

Австралія перемогла Туреччину 2:0 на старті ЧС-2026 у Ванкувері

Збірна Австралії 14 червня 2026 року у Ванкувері на стадії групи D чемпіонату світу з футболу-2026 перемогла Туреччину з рахунком 2:0, а голи Несторі Іранкунди та Коннора Меткалфа забезпечили австралійцям три очки та друге місце в групі після першого туру.

В тему: Шотландія перемогла Гаїті на ЧС-2026 і очолила групу C

Матч розпочався з активніших дій з боку Туреччини, яка за підсумками гри мала перевагу за володінням м’ячем і кількістю ударів, однак не змогла реалізувати створені моменти. Австралійська команда діяла компактно в обороні та будувала атаки через швидкі переходи, що дозволило їй ефективно використовувати простір у контратаках.

Рахунок було відкрито на 27-й хвилині, коли 20-річний Несторі Іранкунда завершив швидку атаку ударом після проходу правим флангом. Цей м’яч став одним із ключових моментів зустрічі, оскільки змусив турецьку збірну підвищити темп і більше ризикувати в атаці ще до перерви.

У другому таймі Туреччина продовжила контролювати м’яч, однак австралійці зберігали організованість у захисті та шукали можливості для швидких виходів. На 75-й хвилині Коннор Меткалф завдав дальнього удару, після якого м’яч влучив у ворота, подвоївши перевагу Австралії та фактично знявши питання про переможця матчу.

Для Австралії ця перемога стала першою у стартовому матчі чемпіонату світу за останні 20 років, а також продовженням серії успішних виступів проти європейських суперників на початку турнірів. Команда вперше з 2006 року розпочала мундіаль із трьох очок, що підсилює її позиції в боротьбі за вихід із групи.

Туреччина повернулася на чемпіонат світу вперше з 2002 року, коли команда здобула історичне третє місце, однак стартовий матч завершила без набраних очок. Попри активну гру в атаці, турецькі футболісти не змогли подолати щільну оборону суперника та завершити моменти результативними ударами.

Після першого туру групи D лідерство захопили США, які мають кращу різницю м’ячів після впевненої перемоги у своєму матчі. Австралія розташувалася на другій позиції з трьома очками та різницею м’ячів 2:0, тоді як Туреччина та Парагвай опинилися без очок перед наступними іграми.

У другому турі, який відбудеться 17 та 18 червня, США зіграють проти Туреччини, а Австралія зустрінеться з Парагваєм. Ці матчі можуть суттєво вплинути на розподіл місць у групі перед завершальним раундом групового етапу.

Австралія Туреччина, азійський футбол, Ванкувер футбол, голи ЧС, група D ЧС, європейські збірні, збірна Австралії, збірна Туреччини, Коннор Меткалф, контратаки Австралії, матч ЧС 2026, Несторі Іранкунда, Парагвай футбол, результати ЧС 2026, старт турніру, США збірна, турнірна таблиця, футбол ЧС, футбольні новини, чемпіонат світу 2026
Останні новини
Зеленський і Путін провели окремі переговори з Трампом

Зеленський і Путін провели окремі переговори з Трампом
Президент України Володимир Зеленський 14 червня провів телефонну розмову з читать далее
14-06, 19:18
Яке церковне свято 15 червня 2026 року: день ангела, що не можна робити та народні прикмети

Яке церковне свято 15 червня 2026 року: день ангела, що не можна робити та народні прикмети
15 червня 2026 року православні віряни за новоюліанським календарем вшановують читать далее
14-06, 19:08
Зеленський заявив про зростання невдоволення Путіним у РФ

Зеленський заявив про зростання невдоволення Путіним у РФ
Президент України Володимир Зеленський 14 червня повідомив про зростання рівня читать далее
14-06, 17:34
Україна виконала 15% реформ для вступу до ЄС

Україна виконала 15% реформ для вступу до ЄС
Україна станом на червень 2026 року виконала близько 15% реформ, читать далее
14-06, 17:29
Юрист Ярославський закликав повернути родичів посадовців з-за кордону

Юрист Ярославський закликав повернути родичів посадовців з-за кордону
Офіцер ЗСУ, юрист та громадський діяч Денис Ярославський публічно висловився читать далее
14-06, 17:26
Зміна ФОП на ТОВ не дає права бронювати працівників

Зміна ФОП на ТОВ не дає права бронювати працівників
Перехід підприємця з форми ФОП на ТОВ в Україні не читать далее
14-06, 17:21
Між Дніпром та Одесою запускають перший швидкісний Інтерсіті з 28 червня

Між Дніпром та Одесою запускають перший швидкісний Інтерсіті з 28 червня
З 28 червня 2026 року між Дніпром та Одесою почне читать далее
14-06, 12:57
Катар вирвав нічию у Швейцарії на старті ЧС-2026 у доданий час

Катар вирвав нічию у Швейцарії на старті ЧС-2026 у доданий час
Збірна Катару 14 червня 2026 року у матчі першого туру читать далее
14-06, 12:53
Австралія перемогла Туреччину 2:0 на старті ЧС-2026 у Ванкувері

Австралія перемогла Туреччину 2:0 на старті ЧС-2026 у Ванкувері
Збірна Австралії 14 червня 2026 року у Ванкувері на стадії читать далее
14-06, 12:46
Шотландія перемогла Гаїті на ЧС-2026 і очолила групу C

Шотландія перемогла Гаїті на ЧС-2026 і очолила групу C
Збірна Шотландії 14 червня 2026 року в матчі групи C читать далее
14-06, 12:43
В Україні з 1 липня збережуть тариф на електроенергію – 4,32 грн

В Україні з 1 липня збережуть тариф на електроенергію – 4,32 грн
З 1 липня 2026 року в Україні для побутових споживачів читать далее
14-06, 12:39
Британія зупинила танкер “тіньового флоту” РФ у Ла-Манші

Британія зупинила танкер “тіньового флоту” РФ у Ла-Манші
Британські військові 14 червня 2026 року в районі протоки Ла-Манш читать далее
14-06, 12:35
В Україні під загрозою зникнення опинилися рідкісні види тварин

В Україні під загрозою зникнення опинилися рідкісні види тварин
В Україні у 2026 році науковці та екологи фіксують подальше читать далее
14-06, 12:33
Невловиму акулу вперше дослідили у природному середовищі

Невловиму акулу вперше дослідили у природному середовищі
Міжнародна група вчених уперше провела детальне дослідження рідкісної акули-шестизябрової широкорилої читать далее
14-06, 12:21
Блогерка Христина Горняк отримала 350 тисяч на ремонт пошкодженого росіянами будинку

Блогерка Христина Горняк отримала 350 тисяч на ремонт пошкодженого росіянами будинку
Колишня дружина телеведучого Володимира Остапчука, нотаріус і блогерка Христина Горняк читать далее
14-06, 12:16
Катерина Воскресенська: біографія та цікаві факти про комунікаційницю та дружину Клопотенка

Катерина Воскресенська: біографія та цікаві факти про комунікаційницю та дружину Клопотенка
Катерина Воскресенська — українська комунікаційниця, фахівчиня зі стратегічних комунікацій та читать далее
14-06, 11:54
Євген Клопотенко: біографія та цікаві факти про відомого шеф-кухаря

Євген Клопотенко: біографія та цікаві факти про відомого шеф-кухаря
Євген Клопотенко — український шеф-кухар, ресторатор, телеведучий та один із читать далее
14-06, 11:51
Євген Клопотенко одружився: весілля відбулося просто неба

Євген Клопотенко одружився: весілля відбулося просто неба
Український шеф-кухар, ресторатор і популяризатор української гастрономії Євген Клопотенко одружився читать далее
14-06, 11:48
Студентам в Україні з 1 вересня подвоять стипендії

Студентам в Україні з 1 вересня подвоять стипендії
З 1 вересня 2026 року в Україні удвічі збільшать розміри читать далее
14-06, 11:38
Великі черги на «Краківці» та обмеження на «Шегині–Медика» ускладнили перетин кордону

Великі черги на «Краківці» та обмеження на «Шегині–Медика» ускладнили перетин кордону
На пункті пропуску «Краківець» на українсько-польському кордоні у Львівській області читать далее
14-06, 10:54
Теги
НБУ ТЦК авто банк банківський контроль блокування рахунку війна в Україні економіка України закон про мобілізацію комплаєнс кримінал криптовалюта мобілізація новини України перевірка банком походження коштів підозрілі операції фінансова перевірка фінансовий моніторинг фінансові операції