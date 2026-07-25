Аудит бригад ЗСУ: Чмут запропонував розформувати до 30% підрозділів
2026-25-07    104

Аудит бригад ЗСУ: Чмут запропонував розформувати до 30% підрозділів

В Україні триває аудит військових бригад, за результатами якого частину підрозділів із найнижчими показниками ефективності можуть запропонувати розформувати. Про це 23 липня заявив голова благодійного фонду «Повернись живим» і співзасновник «Мілітарного» Тарас Чмут під час стріму. За його словами, оцінювання вже розпочалося, а фонд раніше виступав з ініціативою ліквідувати до 30% найслабших бригад і передати їхній особовий склад, техніку та ресурси більш боєздатним частинам.

Чмут повідомив, що для проведення аудиту була створена цифрова система оцінювання, яка містить близько 160 критеріїв. Серед них — бойові втрати, показники «Є-балів», площа втрачених і повернутих територій, кількість безповоротних та санітарних втрат, а також інші параметри, що характеризують ефективність підрозділів. За його словами, аналіз великого масиву даних дозволив виявити військові частини, які суттєво відстають від інших за рівнем спроможності.

За результатами аналізу, як стверджує Чмут, в окремих бригадах ситуація є критичною. Він навів приклад підрозділів, у яких на всю бригаду припадає лише два екіпажі безпілотних літальних апаратів. На його думку, навіть якщо окремі показники можуть бути неповними через проблеми зі звітністю або внесенням інформації, приблизно 20% підрозділів демонструють настільки низькі результати, що їхнє подальше існування як окремих військових формувань є недоцільним.

«Коли це все загнали в датасет і подивилися — там є дно. І з цим дном треба щось робити. Допускаю, що можуть бути нюанси: не вносять дані, є якісь проблеми. Але 20% дна гарантовано можна розформувати», — заявив він.

Голова фонду вважає, що особовий склад, техніку та інші ресурси таких бригад варто передавати підрозділам, які вже довели свою ефективність на фронті. За його словами, досвідчені бригади тривалий час утримують визначені ділянки оборони, однак відчувають нестачу людей, озброєння та техніки. Посилення саме таких формувань, на його переконання, дозволить швидше підвищити загальну боєздатність військ.

Окремо Чмут звернув увагу на проблему кадрового складу. Він зазначив, що в слабких бригадах можуть служити мотивовані військовослужбовці, однак відсутність досвідчених командирів середньої ланки, значні втрати, випадки самовільного залишення частин та інші фактори не дозволили таким підрозділам сформувати ефективну систему управління. На його думку, інтеграція таких військових до складу більш успішних бригад дасть змогу використати їхній потенціал значно ефективніше.

Як приклад Чмут навів підрозділи Десантно-штурмових військ, які, за його словами, зберегли кадрове ядро ще з 2022 року. Саме наявність підготовленого офіцерського складу та військовослужбовців із бойовим досвідом він назвав однією з головних причин стабільної роботи цих формувань навіть після численних ротацій і поповнення особового складу.

Заяви Чмута також перегукуються з попередньою позицією фонду «Повернись живим» щодо формування нових механізованих бригад. На початку року організація повідомила, що не планує підтримувати створення нових підрозділів, наголошуючи на необхідності насамперед укомплектувати вже існуючі військові частини. За оцінкою керівництва фонду, сотні бригад потребують поповнення особовим складом, командирськими кадрами, озброєнням і технікою, а концентрація ресурсів може дати більший ефект, ніж створення нових формувань.

Пропозиція щодо розформування частини бригад наразі є публічно озвученою позицією Тараса Чмута. Офіційних рішень державних органів щодо ліквідації військових підрозділів за підсумками аудиту наразі не оголошували.

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