Атлантику очікує апокаліпсис, – вважають вчені

До початку зближення континентів відбудеться формування “Атлантичного вогняного кільця”, внаслідок чого область тектонічної активності зміститься з Середземного моря в Атлантику.

Це почне відбуватися приблизно через 20 млн років – за геологічними мірками-вже зовсім скоро, але в людському масштабі це незбагненно довгий період часу, пише Newsweek.

Вчені нагадали, що тектонічні плити постійно рухаються, але повільно. Океани народжуються, коли плити розходяться, і знову закриваються, коли плити зближуються протягом сотень мільйонів років, в процесі, званому циклом Вільсона. Саме це змусило мегаконтинент Пангея розпастися 180 млн років тому, утворивши Атлантичний океан і, вмістивши древній океан Тетіс в те, що зараз називається Середземним морем.

Щоб Атлантика закрилася, необхідно сформувати нові зони субдукції. Це місця, де одна плита вдавлюється під іншу в мантію землі, що відбувається через різницю в щільності між двома плитами, зазвичай океанічна плита занурюється під континентальну плиту або іншу океанічну плиту.

Зони субдукції характеризуються інтенсивною геологічною діяльністю, включаючи землетруси, виверження вулканів та утворення глибоких океанічних жолобів. Однак ці зони важко сформувати, оскільки плити дуже міцні, а зона субдукції вимагатиме, щоб плита зламалася. Однак уже існуючі зони субдукції можуть мігрувати в процесі, відомому як інвазія субдукції.

Вчені спрогнозували, що в майбутньому зона субдукції в Середземному морі під Гібралтарською протокою переміститься далі в Атлантику приблизно через 20 млн років, утворюючи Атлантичне вогняне кільце, подібне до того, яке оточує Тихий океан.

За прогнозом вчених, цей процес може призвести до закриття Атлантичного океану на кілька мільйонів років.

Дослідники дійшли висновку, що інвазивна субдукція може бути поширеним способом закриття океанів, таких як Атлантичний, і, отже, може бути головним фактором геологічного розвитку планети.