Атлантику очікує апокаліпсис, – вважають вчені
2024-19-02    111

Атлантику очікує апокаліпсис, – вважають вчені

До початку зближення континентів відбудеться формування “Атлантичного вогняного кільця”, внаслідок чого область тектонічної активності зміститься з Середземного моря в Атлантику.

Це почне відбуватися приблизно через 20 млн років – за геологічними мірками-вже зовсім скоро, але в людському масштабі це незбагненно довгий період часу, пише Newsweek.

Вчені нагадали, що тектонічні плити постійно рухаються, але повільно. Океани народжуються, коли плити розходяться, і знову закриваються, коли плити зближуються протягом сотень мільйонів років, в процесі, званому циклом Вільсона. Саме це змусило мегаконтинент Пангея розпастися 180 млн років тому, утворивши Атлантичний океан і, вмістивши древній океан Тетіс в те, що зараз називається Середземним морем.

Щоб Атлантика закрилася, необхідно сформувати нові зони субдукції. Це місця, де одна плита вдавлюється під іншу в мантію землі, що відбувається через різницю в щільності між двома плитами, зазвичай океанічна плита занурюється під континентальну плиту або іншу океанічну плиту.

Зони субдукції характеризуються інтенсивною геологічною діяльністю, включаючи землетруси, виверження вулканів та утворення глибоких океанічних жолобів. Однак ці зони важко сформувати, оскільки плити дуже міцні, а зона субдукції вимагатиме, щоб плита зламалася. Однак уже існуючі зони субдукції можуть мігрувати в процесі, відомому як інвазія субдукції.

Вчені спрогнозували, що в майбутньому зона субдукції в Середземному морі під Гібралтарською протокою переміститься далі в Атлантику приблизно через 20 млн років, утворюючи Атлантичне вогняне кільце, подібне до того, яке оточує Тихий океан.

За прогнозом вчених, цей процес може призвести до закриття Атлантичного океану на кілька мільйонів років.

Дослідники дійшли висновку, що інвазивна субдукція може бути поширеним способом закриття океанів, таких як Атлантичний, і, отже, може бути головним фактором геологічного розвитку планети.

апокаліпсис, Атлантика, майбутнє, море, наука, прогноз
Останні новини
Україна заборонить імпорт агропродукції з Польщі?

Україна заборонить імпорт агропродукції з Польщі?
Українська влада розглядає варіанти заборони імпорту агропродукції з Польщі у читать далее
19-02, 08:21
Польські протестувальники на кордоні намагались заблокувати рух поїздів

Польські протестувальники на кордоні намагались заблокувати рух поїздів
18 лютого польські протестувальники намагалися блокувати залізничні колії на станції "Дорогуськ". Про це читать далее
19-02, 08:16
Атлантику очікує апокаліпсис, – вважають вчені

Атлантику очікує апокаліпсис, – вважають вчені
До початку зближення континентів відбудеться формування "Атлантичного вогняного кільця", внаслідок читать далее
19-02, 08:13
Вбивство Навального не могло спричинити бунт, – політтехнолог

Вбивство Навального не могло спричинити бунт, – політтехнолог
Вбивство опозиціонера Олексія Навального відпочатку не могло спровокувати вибух невдоволення простих росіян. читать далее
19-02, 08:10
Фітнес-тренер назвав найефективнішу вправу для схуднення

Фітнес-тренер назвав найефективнішу вправу для схуднення
Американський фітнес-тренер Ментус назвав найефективнішу вправу №1, яка може підштовхнути читать далее
18-02, 08:19
Рівень туризму в Європі вийшов на допандемійний

Рівень туризму в Європі вийшов на допандемійний
Чотири роки тому пардемія коронавірусу повністю зупинила світовий туризм. І читать далее
18-02, 08:13
Новоа гри в серії Metro з’явиться в 2025 чи 2026 році

Новоа гри в серії Metro з’явиться в 2025 чи 2026 році
Сьогодні виповнилося п'ять років з дня виходу українського шутера Metro Exodus від читать далее
18-02, 08:09
Данія передає Україні свою артилерію

Данія передає Україні свою артилерію
Данія вирішила передати Україні всю свою артиллерію. Таку заяву зробила премʼєр-міністр читать далее
18-02, 08:06
Найкраща закуска для здоров’я серця

Найкраща закуска для здоров’я серця
Кардіолог розповіла про свою улюблену післяобідню закуску, яку вона рекомендує читать далее
17-02, 12:31
“Шахтар” зіграв внічию у матчі ЛЄ проти “Марселя”

“Шахтар” зіграв внічию у матчі ЛЄ проти “Марселя”
Донецький "Шахтар" зіграв у результативну нічию з французьким "Марселем" у першому читать далее
17-02, 12:27
Зеленський виступив на Мюнхенській конференції

Зеленський виступив на Мюнхенській конференції
Президент України Володимир Зеленський виступив на Мюнхенській безпековій конференції. Зеленський заявив, читать далее
17-02, 12:23
Японія втратила статус третьої економіки світу

Японія втратила статус третьої економіки світу
За підсумками 2023 року Японія втратила статус третьої за величиною читать далее
16-02, 09:02
З’явився безкоштовний аналог ChatGPT від Nvidia

З’явився безкоштовний аналог ChatGPT від Nvidia
Nvidia представила власний аналог чат-бота ChatGPT. Його відмінною рисою є те, читать далее
16-02, 08:59
Під Авдіївкою росіяни зазнали великих втрат

Під Авдіївкою росіяни зазнали великих втрат
У разі окупації Авдіївки, росіяни не зможуть швидко просунутися й захопити читать далее
16-02, 08:56
Топ-10 найбільш доброзичливих котячих порід

Топ-10 найбільш доброзичливих котячих порід
Видання Scotsman назвало топ-10 котячих порід, представники яких є найбільш доброзичливими та читать далее
15-02, 09:07
Вчені розповіли про корисні для людини властивості м’ятного чаю

Вчені розповіли про корисні для людини властивості м’ятного чаю
Видання USA Today пише, що якщо ви шанувальник м'ятного чаю, то читать далее
15-02, 09:05
Пунктів обміну валюти в Україні стало більше

Пунктів обміну валюти в Україні стало більше
За підсумками 2023 року пункти обміну валют забезпечили надходження 384,7 читать далее
15-02, 09:01
Доплати військовим: в Раді зареєстрували новий законопроект

Доплати військовим: в Раді зареєстрували новий законопроект
Група народних депутатів зареєструвала у Верховній Раді законопроект "Про внесення змін до читать далее
15-02, 08:59
20 000 українців подали заяви про шлюб через “Дію”

20 000 українців подали заяви про шлюб через “Дію”
За рік близько 20 000 молодят подали заяви про шлюб на читать далее
15-02, 08:54
Росія небезпечна для НАТО і ЄС, – ГУР

Росія небезпечна для НАТО і ЄС, – ГУР
Деякі сигнали вказують на те, що Російська Федерація становить загрозу читать далее
25-01, 10:27
Теги
Metro Exodus Данія Микола Сольський Олексій Навальний Польща Ростислав Мурзагулов гра економіка заборона здоров'я зеленський наука серце спорт схуднення туризм футбол фінанси фітнес ходьба