АТЕШ: що відомо про партизанський рух і його діяльність

Після початку повномасштабного вторгнення Росії у 2022 році на тимчасово окупованих територіях сформувалися десятки осередків спротиву. Одним із найвідоміших став рух «АТЕШ», який позиціонує себе як партизанське об’єднання українців і кримських татар. Організація заявляє про діяльність у Криму, на окупованих територіях півдня та сходу, а також у Росії. Основними напрямками роботи рух називає збір розвідувальної інформації, агентурну діяльність, інформаційний спротив і диверсії проти військової інфраструктури. Через специфіку підпільної роботи значну частину повідомлень руху неможливо незалежно перевірити, однак окремі заяви згодом підтверджувалися розвитком бойових подій або супутниковими знімками після ударів по військових об’єктах.

Коли і чому з’явився рух АТЕШ

За інформацією, яку поширює сама організація, рух був створений восени 2022 року, коли бойові дії перейшли у фазу тривалого протистояння. Назва «Атеш» кримськотатарською мовою означає «вогонь». Засновники заявляли, що головною метою стало створення мережі спротиву всередині окупованих територій та безпосередньо на території Росії.

Поява таких організацій стала наслідком зміни характеру війни. Якщо у перші місяці основну роль відігравали регулярні війська, то надалі дедалі більшого значення набули розвідка, логістика, робота агентурних мереж і диверсійні операції. Саме ці напрямки декларує АТЕШ як ключові для своєї діяльності.

Організація заявляє, що до її складу входять цивільні жителі окупованих територій, кримські татари, українці, а також окремі громадяни Росії, які виступають проти війни. Через конспіративний характер діяльності точна чисельність руху офіційно не розкривається.

Чим займається АТЕШ

Основним напрямком роботи рух називає військову розвідку. Учасники повідомляють про спостереження за переміщенням військової техніки, авіації, кораблів Чорноморського флоту, систем протиповітряної оборони, складів боєприпасів, командних пунктів і логістичних маршрутів.

Частина зібраної інформації публікується у відкритому доступі, тоді як інші дані, за твердженням організації, передаються українським силам оборони. Саме такі відомості можуть використовуватися під час планування ударів по військових об’єктах або оцінки переміщення російських військ.

Окремий напрямок становлять диверсійні дії. У різні періоди війни рух заявляв про пошкодження залізничної інфраструктури, військової техніки, засобів зв’язку та елементів логістики. У багатьох випадках організація публікувала фото або відео, однак незалежно підтвердити кожен епізод неможливо.

Також АТЕШ займається інформаційною діяльністю. Представники руху поширюють листівки, інструкції щодо безпечного зв’язку, рекомендації для населення окупованих територій та заклики повідомляти про пересування військових колон.

Географія діяльності руху

Найчастіше у повідомленнях організації згадуються тимчасово окупований Крим, Севастополь, Джанкой, Мелітополь, Бердянськ, Генічеськ, Маріуполь, Луганська та Донецька області.

Крім цього, АТЕШ періодично заявляє про наявність агентів у Краснодарському краї, Ростовській області, Москві та інших регіонах Росії. Саме ці території використовуються як великі логістичні центри для забезпечення російських військ, що беруть участь у бойових діях.

Після серії ударів по військових аеродромах, складах боєприпасів та логістичних вузлах у Криму організація неодноразово заявляла про передачу розвідувальної інформації українській стороні. Офіційні органи безпеки зазвичай не коментують подібні повідомлення.

Яке значення має діяльність партизанського руху

Сучасні війни дедалі більше залежать від якості розвідки. Військові експерти неодноразово зазначали, що навіть незначні дані про маршрути колон, місця базування техніки чи розташування складів можуть впливати на планування операцій.

Для російської сторони діяльність підпільних мереж означає необхідність збільшувати витрати на охорону об’єктів, контррозвідку та перевірку персоналу. Це створює додаткове навантаження на систему забезпечення військ.

Для цивільного населення окупованих територій підпільний спротив водночас пов’язаний із підвищеними ризиками. Російські силові структури регулярно повідомляють про затримання людей, яких підозрюють у співпраці з українськими спецслужбами або підготовці диверсій.

Що відомо про публічну діяльність АТЕШ

Організація активно використовує соціальні мережі та месенджери для публікації фотографій, відео, супутникових знімків, повідомлень про переміщення військової техніки та звернень до населення.

При цьому рух не розкриває власну структуру управління, чисельність або персональні дані координаторів. Такий підхід відповідає практиці більшості підпільних організацій, які працюють в умовах окупації та високого рівня ризику.

Публічні повідомлення АТЕШ часто стають предметом аналізу військових оглядачів, оскільки окремі з них збігалися з подальшими ударами по військових об’єктах або змінами в розташуванні російських сил.

Порівняльна таблиця

Параметр АТЕШ Рік створення 2022 Основні регіони Крим, окуповані території, Росія Заявлений склад українці, кримські татари, агенти спротиву Основні завдання розвідка, диверсії, інформаційний спротив Методи роботи агентурна мережа, спостереження, конспірація Канали комунікації соціальні мережі, месенджери Основна мета протидія російській військовій присутності

Роз’яснення

Що означає назва «АТЕШ»?

Назва походить із кримськотатарської мови та перекладається як «вогонь».

Де діє рух?

За заявами організації, діяльність охоплює Крим, окуповані території півдня та сходу, а також окремі регіони Росії.

Чи всі повідомлення АТЕШ підтверджені?

Ні. Через закритий характер діяльності незалежно перевірити кожну заяву неможливо. Частина повідомлень згодом отримувала непряме підтвердження, однак офіційне підтвердження існує не для всіх епізодів.

Висновок

АТЕШ став одним із найвідоміших партизанських рухів, що виник після початку повномасштабної війни. Організація заявляє про діяльність на окупованих територіях і в Росії, поєднуючи агентурну роботу, збір розвідувальної інформації, інформаційний спротив і диверсійні операції. Через специфіку підпільної діяльності значна частина повідомлень не піддається незалежній перевірці, однак тема функціонування партизанських мереж залишається одним із важливих елементів сучасної війни, де вирішальне значення мають розвідка, логістика та внутрішній спротив.