АТБ заявила про стабільні поставки після ударів по об’єктах компанії
2026-25-06    59

АТБ заявила про стабільні поставки після ударів по об’єктах компанії

Корпорація АТБ спростувала інформацію про нібито масштабні перебої з постачанням товарів до магазинів мережі після ударів по логістичних та виробничих об’єктах компанії в Україні. Відповідну заяву компанія оприлюднила після поширення в соціальних мережах повідомлень про можливий дефіцит продукції в окремих супермаркетах центральних і південно-центральних регіонів країни.

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У компанії повідомили, що ситуація з постачанням продукції до торговельної мережі залишається контрольованою, попри складні умови роботи в регіонах, які перебувають поблизу зони бойових дій. За даними АТБ, поширена в мережі інформація про серйозні проблеми із забезпеченням магазинів товарами не відповідає фактичному стану справ.

Заява пролунала на тлі наслідків нещодавніх ударів по інфраструктурі компанії. Одним із таких випадків стало пошкодження складських потужностей у Дніпрі, які використовувалися для забезпечення роботи мережі в низці областей України. Після атаки компанія провела реорганізацію логістичних маршрутів та переналаштувала систему постачання для мінімізації впливу на роботу магазинів.

У АТБ зазначили, що логістичні процеси були оперативно перебудовані після пошкодження складських комплексів. Це дозволило уникнути суттєвих перебоїв у забезпеченні торговельних точок товарами першої необхідності та зберегти безперервність роботи мережі навіть в умовах підвищених ризиків для транспортної та складської інфраструктури.

Додатковим викликом для компанії став новий удар по виробничих потужностях у Харківській області, про який стало відомо кілька днів тому. Внаслідок атаки було пошкоджено частину об’єктів, що забезпечували випуск окремих категорій продукції. У компанії уточнили, що це призвело до тимчасових затримок із постачанням деяких некритичних товарів до окремих магазинів мережі.

Водночас в АТБ наголосили, що йдеться лише про окремі товарні позиції, відсутність яких не впливає на загальну доступність основного асортименту. Компанія заявляє про продовження роботи над відновленням виробничих процесів та адаптацією ланцюгів постачання до нових умов.

Мережа АТБ є найбільшим продуктовим ритейлером України за кількістю магазинів і охоплює більшість регіонів країни. Підтримка безперервної роботи логістики та торговельних об’єктів має важливе значення для забезпечення населення продуктами харчування, особливо в умовах воєнного стану та регулярних атак на об’єкти цивільної інфраструктури.

На тлі зростання ризиків для логістичного сектору українські торговельні мережі дедалі частіше змушені змінювати маршрути перевезень, створювати резервні склади та диверсифікувати канали постачання. В АТБ заявляють, що продовжують реалізовувати заходи для забезпечення стабільної роботи мережі та недопущення дефіциту товарів у магазинах.

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