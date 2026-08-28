АТБ обмежила продаж яєць, круп і консервів після ударів
2026-28-08    121

АТБ обмежила продаж яєць, круп і консервів після ударів

Мережа супермаркетів АТБ після російських ударів запровадила обмеження на продаж окремих товарів в одні руки. Нові правила поширюються як на покупки безпосередньо в магазинах, так і на онлайн-замовлення. Зокрема, обмежено обсяги продажу яєць, круп, макаронних виробів, цукру, олії, консервів та інших товарів.

Читайте також: Через атаки РФ українцям радять мати запас їжі на два тижні

Для яєць встановлено ліміт: одному покупцеві дозволено придбати не більше шести упаковок. В одному чеку можна придбати не більш як шість одиниць або кілограмів товару залежно від формату продукції. Обмеження враховуються також під час оформлення замовлень через інтернет.

Ліміти стосуються низки продуктів, попит на які може суттєво зростати в умовах перебоїв із постачанням або роботи торговельної інфраструктури. Крім яєць, обмеження запроваджено для круп, макаронів, цукру, олії, консервів та інших продовольчих товарів. Допустима кількість визначається окремо для кожної категорії.

Нові правила фактично обмежують обсяг продукції, який один покупець може придбати за одну операцію. Таким чином, значну кількість товарів не можна одночасно придбати в магазині або додати до одного онлайн-замовлення понад встановлений ліміт.

Зміни в умовах продажу відбулися на тлі російських ударів по українській інфраструктурі. Пошкодження енергетичних об’єктів, логістичних вузлів та інших елементів інфраструктури можуть впливати на регулярність постачання продукції та роботу торговельних мереж.

Водночас запровадження лімітів не означає припинення продажу відповідних товарів. Яйця, крупи, макарони, цукор, олію та консерви покупці можуть придбавати й надалі, але в межах встановленої кількості.

Обмеження можуть переглядатися залежно від ситуації з наявністю продукції, обсягів поставок та роботи логістики. За зміни умов постачання мережа може коригувати перелік товарів, на які поширюються ліміти, та допустимі обсяги їх придбання.

АТБ є однією з найбільших мереж продуктових супермаркетів на українському ринку. Компанія має розгалужену мережу торговельних точок і власну логістичну інфраструктуру, що забезпечує постачання товарів у різні регіони.

Обмеження продажу окремих категорій продукції використовуються торговельними мережами для запобігання масовій закупівлі товарів окремими покупцями в періоди підвищеного попиту або перебоїв із постачанням. Такий механізм дає змогу розподіляти доступні запаси між більшою кількістю споживачів.

АТБ, крупа, новини України, російський удар, супермаркет, яйце
Останні новини
АТБ обмежила продаж яєць, круп і консервів після ударів

АТБ обмежила продаж яєць, круп і консервів після ударів
Мережа супермаркетів АТБ після російських ударів запровадила обмеження на продаж читать далее
28-08, 18:18
Еротичні салони у Львові залишаться у центрі: депутати вимагають

Еротичні салони у Львові залишаться у центрі: депутати вимагають
Львівські депутати не підтримали електронну петицію священика про перенесення за читать далее
28-08, 16:26
Через атаки РФ українцям радять мати запас їжі на два тижні

Через атаки РФ українцям радять мати запас їжі на два тижні
Після російських атак по складській та логістичній інфраструктурі в окремих читать далее
28-08, 16:23
Кабмін хоче ще на рік закрити декларації військових після війни

Кабмін хоче ще на рік закрити декларації військових після війни
Кабінет Міністрів схвалив законопроєкт, яким пропонує Верховній Раді залишати декларації читать далее
28-08, 16:21
Лубінець: Жодного посадовця не покарали за порушення прав ветеранів

Лубінець: Жодного посадовця не покарали за порушення прав ветеранів
Уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець заявив, що читать далее
28-08, 16:19
За незаконний перетин кордону у 2026 році склали 7523 протоколи

За незаконний перетин кордону у 2026 році склали 7523 протоколи
Від початку 2026 року прикордонники склали 7523 протоколи за незаконний читать далее
28-08, 16:17
Неодруженим чоловікам без дітей хочуть дати відстрочку: петиція

Неодруженим чоловікам без дітей хочуть дати відстрочку: петиція
На сайті Кабінету Міністрів України зареєстрували петицію із пропозицією запровадити читать далее
28-08, 16:16
10 клас стане «пробним»: учні зможуть змінити профіль без втрати року

10 клас стане «пробним»: учні зможуть змінити профіль без втрати року
Із 1 вересня 2026 року ще 150 ліцеїв тестуватимуть нову читать далее
28-08, 16:15
Яке церковне свято 29 серпня 2026 року: день ангела, що не можна робити і народні прикмети

Яке церковне свято 29 серпня 2026 року: день ангела, що не можна робити і народні прикмети
29 серпня 2026 року православна церква відзначає Усікновення чесної голови читать далее
28-08, 16:13
РФ знищила близько 90% складів торгових мереж України

РФ знищила близько 90% складів торгових мереж України
Близько 90% складів торговельних мереж в Україні знищено внаслідок російських читать далее
28-08, 16:10
Померла Яйої Кусама — піонерка авангарду та «горошку»

Померла Яйої Кусама — піонерка авангарду та «горошку»
Японська художниця-авангардистка Яйої Кусама померла 14 серпня у віці 97 читать далее
28-08, 10:31
Rockstar показала 26 хвилин нового геймплею GTA 6

Rockstar показала 26 хвилин нового геймплею GTA 6
Rockstar Games показала 26-хвилинний розширений геймплей Grand Theft Auto 6, читать далее
28-08, 10:29
Ван Дамм закохався в Ірину Білик, – стверджує Горбачова

Ван Дамм закохався в Ірину Білик, – стверджує Горбачова
Голлівудський актор Жан-Клод Ван Дамм, за словами співачки Ольги Горбачової, читать далее
28-08, 10:26
Лавров пов’язав візит глави ЦРУ до Москви з поїздкою Ватикану

Лавров пов’язав візит глави ЦРУ до Москви з поїздкою Ватикану
Міністр закордонних справ РФ Сергій Лавров 28 серпня заявив, що читать далее
28-08, 10:20
Херсонська ТЕЦ розбита авіабомбами: жителів закликають виїжджати

Херсонська ТЕЦ розбита авіабомбами: жителів закликають виїжджати
Херсонська ТЕЦ зазнала серйозних руйнувань унаслідок нічної атаки російських військ читать далее
28-08, 10:14
Іскандер-1000: ГУР розкрило нові дані про ракету РФ

Іскандер-1000: ГУР розкрило нові дані про ракету РФ
Росія під час одного з комбінованих ударів по Києву влітку читать далее
28-08, 10:10
Епіцентр закриває магазини: що відомо

Епіцентр закриває магазини: що відомо
У торговельній мережі «Епіцентр» можуть відбуватися зміни у роботі магазинів читать далее
28-08, 10:01
Харальд V помер: Норвегія готується до зміни монарха

Харальд V помер: Норвегія готується до зміни монарха
Король Норвегії Харальд V помер у віці 89 років після читать далее
28-08, 09:57
Трамп оголосив надзвичайний стан в США

Трамп оголосив надзвичайний стан в США
Дональд Трамп 27 серпня 2026 року оголосив у Сполучених Штатах читать далее
28-08, 09:50
Фон дер Ляєн: переваги економіки ЄС більше не працюють

Фон дер Ляєн: переваги економіки ЄС більше не працюють
Голова Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн заявила на бізнес-форумі читать далее
27-08, 18:40
Теги
Європейський Союз Верховна Рада України Володимир Зеленський Дональд Трамп Збройні сили України Кабінет Міністрів України Київ Росія Сполучені Штати Америки Територіальний центр комплектування Чемпіонат світу з футболу 2026 війна в Україні день ангела дипломатія мобілізація народні прикмети новини України футбол церковне свято церковний календар