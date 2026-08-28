АТБ обмежила продаж яєць, круп і консервів після ударів

Мережа супермаркетів АТБ після російських ударів запровадила обмеження на продаж окремих товарів в одні руки. Нові правила поширюються як на покупки безпосередньо в магазинах, так і на онлайн-замовлення. Зокрема, обмежено обсяги продажу яєць, круп, макаронних виробів, цукру, олії, консервів та інших товарів.

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Для яєць встановлено ліміт: одному покупцеві дозволено придбати не більше шести упаковок. В одному чеку можна придбати не більш як шість одиниць або кілограмів товару залежно від формату продукції. Обмеження враховуються також під час оформлення замовлень через інтернет.

Ліміти стосуються низки продуктів, попит на які може суттєво зростати в умовах перебоїв із постачанням або роботи торговельної інфраструктури. Крім яєць, обмеження запроваджено для круп, макаронів, цукру, олії, консервів та інших продовольчих товарів. Допустима кількість визначається окремо для кожної категорії.

Нові правила фактично обмежують обсяг продукції, який один покупець може придбати за одну операцію. Таким чином, значну кількість товарів не можна одночасно придбати в магазині або додати до одного онлайн-замовлення понад встановлений ліміт.

Зміни в умовах продажу відбулися на тлі російських ударів по українській інфраструктурі. Пошкодження енергетичних об’єктів, логістичних вузлів та інших елементів інфраструктури можуть впливати на регулярність постачання продукції та роботу торговельних мереж.

Водночас запровадження лімітів не означає припинення продажу відповідних товарів. Яйця, крупи, макарони, цукор, олію та консерви покупці можуть придбавати й надалі, але в межах встановленої кількості.

Обмеження можуть переглядатися залежно від ситуації з наявністю продукції, обсягів поставок та роботи логістики. За зміни умов постачання мережа може коригувати перелік товарів, на які поширюються ліміти, та допустимі обсяги їх придбання.

АТБ є однією з найбільших мереж продуктових супермаркетів на українському ринку. Компанія має розгалужену мережу торговельних точок і власну логістичну інфраструктуру, що забезпечує постачання товарів у різні регіони.

Обмеження продажу окремих категорій продукції використовуються торговельними мережами для запобігання масовій закупівлі товарів окремими покупцями в періоди підвищеного попиту або перебоїв із постачанням. Такий механізм дає змогу розподіляти доступні запаси між більшою кількістю споживачів.