Атаки БпЛА по НПЗ Росії призвели до зростання цін на газ

Атаки українських БпЛА по російських НПЗ спричиняють зростання цін на газ у Європі, – пише Bloomberg. За інформацією видання, це також викликано скороченням поставок із заводу СПГ у Фріпорті (США).

Так, ф’ючерси на хабі TTF у Нідерландах зросли на 5,2% і досягли близько $320 доларів за 1000 кубометрів. Ціни зростають після падіння на 30% з початку року, оскільки трейдери зосереджуються на факторах, що вплинуть на поповнення сховищ напередодні наступної зими.

“Ситуація у Фріпорті та атаки України на російську енергетичну інфраструктуру, ймовірно, є основними рушійними силами”, – зазначає голова сировинного відділу стратегії Saxo Bank A/S Оле Слот Хансен.