Атака РФ пошкодила термінал Kernel у Чорноморську

Один із найбільших українських експортерів зернових і соняшникової олії Kernel повідомив про призупинення роботи свого термінала в порту Чорноморськ після масованої російської атаки в ніч на 12 липня. Унаслідок ударів було пошкоджено перевантажувальне обладнання, портову інфраструктуру, електромережі, зернові силоси та резервуари для зберігання соняшникової олії. Компанія також повідомила про втрату значної частини продукції, яка перебувала на терміналі.

За даними Kernel, пошкоджень зазнали запаси близько 45 тисяч тонн пшениці та 9 тисяч тонн соняшникової олії. Компанія оцінює масштаби руйнувань і проводить первинний аналіз збитків. Роботу термінала тимчасово призупинено до завершення оцінки технічного стану об’єкта та відновлення критичної інфраструктури.

Термінал у Чорноморську є одним із ключових логістичних вузлів компанії для експорту української аграрної продукції через Чорне море. Через нього здійснювалися поставки зернових і продуктів переробки до країн Європи, Близького Сходу, Азії та Африки. Пошкодження такого об’єкта може вплинути не лише на темпи експорту, а й на виконання міжнародних контрактів.

Kernel є найбільшим виробником та експортером соняшникової олії в Україні та одним із провідних постачальників зернових на світові ринки. Компанія володіє елеваторами, олійноекстракційними заводами, логістичними потужностями та портовою інфраструктурою. Від початку повномасштабної війни підприємство неодноразово повідомляло про втрати активів через бойові дії та російські обстріли.

Портова інфраструктура Одеської області залишається однією з головних цілей російських атак. За останні два роки неодноразово зазнавали пошкоджень морські порти Одеси, Чорноморська та Південного, а також зернові термінали, склади, перевантажувальні комплекси й енергетичні об’єкти. Такі удари впливають на стабільність українського аграрного експорту, який є одним із ключових джерел валютної виручки держави.

Експорт аграрної продукції забезпечує значну частину надходжень до українського бюджету та має важливе значення для світового продовольчого ринку. Україна залишається одним із найбільших світових експортерів соняшникової олії, кукурудзи та пшениці. Пошкодження логістичної інфраструктури може призвести до затримок поставок, збільшення транспортних витрат та додаткового навантаження на альтернативні експортні маршрути.

У компанії зазначили, що після завершення оцінки збитків буде ухвалено рішення щодо термінів відновлення роботи комплексу. Також триває фіксація наслідків атаки для подальшої взаємодії зі страховими компаніями та міжнародними партнерами.