Атака на міст у Затоці може вплинути на логістику дунайських портів

У вихідні російські війська завдали масованого удару по мосту в Затоці Одеської області, який є одним із ключових транспортних об’єктів регіону. Про атаку повідомили російські Telegram-канали, а також українські інформаційні ресурси. Станом на 4 серпня офіційного підтвердження інформації про ступінь пошкодження моста з боку української влади не оприлюднено.

За повідомленнями українських джерел, уранці 2 серпня по району Затоки було завдано ударів балістичними ракетами та великою кількістю безпілотників. За їхніми даними, основною ціллю атаки став міст, який від початку повномасштабної війни неодноразово опинявся під російськими ударами через своє стратегічне значення.

Російські інформаційні ресурси поширили відеозаписи, які, за їхніми твердженнями, зафіксували момент ураження об’єкта. Також вони заявили про нібито руйнування одного з прольотів північної частини моста та його можливе тривале виведення з експлуатації. Незалежного підтвердження цих тверджень або офіційних даних щодо масштабу пошкоджень наразі немає.

Відсутність офіційної інформації не дозволяє остаточно оцінити вплив атаки на транспортне сполучення. Водночас експерти звертають увагу, що будь-які серйозні пошкодження моста можуть позначитися на логістичних маршрутах південного регіону, особливо в частині залізничних перевезень.

Міст у Затоці є важливим елементом транспортної інфраструктури Одеської області. Через нього проходить залізничне та автомобільне сполучення, яке забезпечує зв’язок із південно-західною частиною регіону та використовується для перевезення пасажирів і вантажів. Об’єкт також має значення для логістики дунайського напрямку та транспортних маршрутів у бік румунського кордону.

Після переорієнтації частини експорту на дунайські порти транспортна інфраструктура півдня набула особливого значення для забезпечення зовнішньої торгівлі. Будь-які перебої в роботі ключових транспортних вузлів можуть потребувати використання альтернативних маршрутів, що потенційно впливає на строки доставки вантажів і навантаження на іншу інфраструктуру.

Міст через Дністровський лиман у Затоці неодноразово ставав ціллю російських ударів після початку повномасштабної війни. Завдяки своєму географічному розташуванню він поєднує південні райони Одеської області з основною територією країни та забезпечує транспортний зв’язок із напрямком дунайських портів. У разі пошкодження окремих ділянок рух може організовуватися за резервними схемами або після проведення відновлювальних робіт залежно від характеру руйнувань.

Дунайські порти Ізмаїл, Рені та Усть-Дунайськ після змін у логістиці експорту отримали значно більше навантаження. Вони відіграють важливу роль у перевалці зернових, металопродукції та інших вантажів, а розвиток транспортної інфраструктури цього напрямку залишається одним із ключових факторів підтримки експортних перевезень. Остаточні висновки щодо наслідків атаки на міст можна буде зробити після офіційної оцінки технічного стану об’єкта.