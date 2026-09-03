Ассія Ахат у прозорій сукні похизувалася стрункою фігурою

61-річна співачка та скрипалька Ассія Ахат опублікувала в Instagram новий мініфотосет, у якому постала в прозорій білій сукні. Під відвертим максіарядом артистка одягнула топ і трусики, продемонструвавши струнку фігуру.

На світлинах Ахат позує перед камерою в білому вбранні, крізь прозору тканину якого помітний комплект спідньої білизни. Образ доповнила скрипка, яка є одним із впізнаваних атрибутів артистки та супроводжує її не лише на сцені, а й у фотосесіях.

Публікація швидко привернула увагу підписників співачки. У коментарях користувачі залишали їй компліменти та називали «королевою», «шикарною леді» й «жінкою-кішкою». Фанати також звернули увагу на зовнішній вигляд Ахат і її струнку фігуру.

У дописі артистка окремо подякувала фотографкам, які працювали над зйомкою. Вона також розповіла про власне ставлення до людей, які продовжують займатися творчістю та підтримувати одне одного навіть у складних обставинах.

«Особливо ціную людей, які, попри всі складнощі, не опускають рук, продовжують творити, мріяти й підтримувати одне одного», — написала Ахат.

За словами співачки, створення краси, любов і взаємна підтримка є важливою частиною людського життя. Вона наголосила, що людина має залишати після себе любов і прагнути бути щасливою.

Ахат не вперше демонструє у соцмережах результати роботи над своєю фізичною формою. Раніше вона публікувала фотографії зі спортзалу, де показувала тренування та спортивні образи. Таким чином артистка не приховує, що підтримання стрункої фігури є частиною її способу життя.

Ассія Ахат народилася в Києві та здобула популярність як виконавиця на скрипці й співачка. Її сценічна кар’єра поєднала академічну музичну підготовку з роботою в популярній музиці, а скрипка стала невід’ємною частиною її публічного образу.

У різні роки артистка працювала над музичними проєктами, випускала композиції та виступала за межами країни. Окрім музичної діяльності, Ахат регулярно використовує соціальні мережі для спілкування з аудиторією та публікує особисті фотографії, фрагменти творчого життя й матеріали з фотосесій.