Артем Шило: співробітник СБУ – шахрай?

НАБУ і САП викрили організовану групу, яка заволоділа майже 95 млн грн АТ «Укрзалізниця» на закупівлі трансформаторів під час воєнного стану. Серед підозрюваних: колишній радник Офісу президента, посадовець СБУ Артем Шило.

Як пишуть ЗМІ, З червня по грудень 2022 року лідер групи (Артем Шило) через підконтрольних службових осіб АТ «Укрзалізниця» забезпечив обрання наперед визначеної компанії постачальником силових трансформаторів за завищеною вартістю. Зокрема, він організував підготовку та направлення до УЗ листа «Щодо загроз державній безпеці», який став підставою для відхилення пропозицій інших учасників закупівлі зі значно вигіднішими ціновими умовами.

Компанію-переможця контролює громадянин Республіки Білорусь, який має зв’язки з рф. Цей «переможець» через зареєстровану в Болгарії контрольовану фірму-прокладку закупив трансформатори у виробника в Узбекистані та перепродав УЗ за ціною, штучно збільшеною майже вдвічі.

Як повідомляють у НАБУ, «Укрзалізниця» зазнала збитків на суму 94,7 млн грн, якими учасники злочину заволоділи та розпорядилися на власний розсуд. Накладено арешт на 53 млн грн на банківських рахунках компанії-постачальника.

Артема Шила у ЗМІ пов’язують із заступником керівника Офісу Президента Олегом Татаровим. В СБУ Артем Шило був керівником головного управління контррозвідувального захисту об’єктів критичної інфраструктури та протидії фінансуванню тероризму.