Артем Пивоваров — український співак, автор пісень, композитор і музичний продюсер, який став одним із найуспішніших виконавців сучасної української сцени. Його творчість поєднує попмузику, електроніку, рок, R&B та елементи фольклору, а багато композицій регулярно потрапляють до музичних чартів. Особливу популярність артист здобув завдяки авторським пісням, масштабним концертам і проєкту, присвяченому популяризації української поезії. Після початку повномасштабної війни Росії проти України Пивоваров активно бере участь у благодійних концертах і культурних ініціативах. Його діяльність виходить далеко за межі музичної індустрії, а ім’я регулярно з’являється серед найвідоміших українських артистів.

Біографія

Артем Володимирович Пивоваров народився 28 червня 1991 року у Вовчанську Харківської області.

У дитинстві навчався у музичній школі, де опановував гру на гітарі, однак повної музичної освіти не здобув. Після закінчення школи вступив до Вовчанського медичного коледжу, де отримав спеціальність фельдшера. Деякий час працював у медичній сфері, але згодом вирішив повністю присвятити себе музиці.

Перші музичні проєкти Пивоварова з’явилися ще наприкінці 2000-х років. Спочатку він був учасником гурту Dance Party. Dance! Dance!, після чого розпочав сольну кар’єру.

У 2013 році вийшов його дебютний сольний альбом «Космос», який привернув увагу слухачів. Наступні платівки «Океан», «Стихия воды», «Земной», а також численні сингли остаточно закріпили за ним статус одного з найпопулярніших українських виконавців.

У 2021 році артист започаткував культурний проєкт «Твої вірші, мої ноти», у межах якого сучасні музичні композиції створюються на основі творів класиків української літератури. До репертуару увійшли пісні на слова Тараса Шевченка, Лесі Українки, Івана Франка, Павла Тичини, Василя Стуса, Михайля Семенка та інших поетів.

Після початку повномасштабного вторгнення РФ у 2022 році Артем Пивоваров продовжив концертну діяльність в Україні та за кордоном, беручи участь у благодійних виступах на підтримку українців і збору коштів для гуманітарних та оборонних потреб.

За роки кар’єри співак неодноразово отримував українські музичні нагороди, а його композиції стабільно входять до рейтингів найпопулярніших пісень на стримінгових сервісах і радіостанціях.

Цікаві факти

Артем Пивоваров неодноразово заявляв, що є прихильником здорового способу життя та регулярно займається спортом.

Артист самостійно пише більшість своїх пісень, бере участь у створенні аранжувань і виступає продюсером значної частини власного репертуару.

Одним із наймасштабніших культурних проєктів Пивоварова став цикл «Твої вірші, мої ноти», який популяризує українську поезію серед молодої аудиторії через сучасну музику.

Співак неодноразово ставав учасником благодійних концертів та міжнародних культурних заходів, спрямованих на підтримку України після 2022 року.

Особисте життя Артем Пивоваров практично не коментує. У відкритих джерелах немає підтвердженої інформації про його дружину чи дітей, а сам артист воліє не виносити приватне життя у публічний простір.

Відповіді на питання про персону

Скільки років Артему Пивоварову?

Артем Пивоваров народився 28 червня 1991 року. Вік співака змінюється залежно від дати перегляду матеріалу. Він належить до покоління українських артистів, які здобули популярність уже в епоху цифрових музичних платформ.

Яку освіту має Артем Пивоваров?

За освітою Артем Пивоваров є фельдшером. Він закінчив Вовчанський медичний коледж і певний час працював за спеціальністю. Згодом вирішив повністю присвятити себе музичній кар’єрі.

Чи одружений Артем Пивоваров?

Публічно підтвердженої інформації про шлюб співака немає. Він не розкриває подробиць особистого життя та рідко коментує цю тему в інтерв’ю. Тому будь-які непідтверджені повідомлення про його стосунки не можна вважати достовірними.

Чим відомий Артем Пивоваров?

Найбільшу популярність артисту принесли авторські хіти, експерименти з різними музичними жанрами та проєкт «Твої вірші, мої ноти». Він також активно займається продюсерською діяльністю та створює музику для інших виконавців.

Де можна знайти Артема Пивоварова?

Співак веде офіційні сторінки у популярних соціальних мережах, де повідомляє про нові релізи, концерти та благодійні ініціативи. Там також публікуються анонси турів, кліпів і творчих проєктів.