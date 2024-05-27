Артем Довбик став найкращим бомбардиром футбольного чемпіонату Іспанії

Український футболіст Артем Довбик – найкращий бомбардир сезону в чемпіонаті Іспанії. Це звання нападник виборов після завершення останнього туру, в якому зіграли усі його конкуренти.

Довбик, який проводив перший сезон в іспанській Ла Лізі, у складі “Жирони” забив 24 голи за сезон – і випередив основного конкурента, норвежця Александер Серлота з “Вільярреал”, лише на один забитий м’яч. Замкнули топ-3 одразу два гравці, у яких по 19 голів.

Список бомбардирів виглядає так:

Артем Довбик (“Жирона”) – 24 голи Александр Серлот (“Вільярреал”) – 23 голи Джуд Беллінгем (“Реал”) та Роберт Левандовські (“Барселона”) – по 19 голів

Вирвати перемогу в боротьбі за найкращого бомбардира сезону Довбику вдалося завдяки хет-трику в останньому турі.

Довбик – другий українець в історії європейських топ-5 чемпіонатів, що став найкращим бомбардиром за підсумками сезону. Першим був Андрій Шевченко у чемпіонаті Італії за “Мілан” (сезони 1999/00 та 2003/04).