Артем Довбик — український професійний футболіст, нападник, який виступає за італійську «Рому» та національну збірну України. Він став одним із найрезультативніших українських форвардів останніх років і привернув увагу європейського футболу після успішних сезонів у чемпіонаті Іспанії. Найбільшу популярність Довбику принесли виступи за «Дніпро-1», іспанську «Жирону» та гол у ворота збірної Швеції на Євро-2020, який вивів команду до чвертьфіналу турніру. Форвард неодноразово входив до числа найкращих бомбардирів своїх чемпіонатів і став одним із найдорожчих українських футболістів сучасності. Його кар’єра є прикладом поступового розвитку — від академії в Черкасах до одного з провідних клубів Серії А.

В тему: Артем Довбик став найкращим бомбардиром футбольного чемпіонату Іспанії

Біографія

Артем Олександрович Довбик народився 21 червня 1997 року в Черкасах.

Футболом почав займатися у місцевій ДЮСШ «Черкаський Дніпро». Першим професійним клубом став «Черкаський Дніпро», у складі якого дебютував у дорослому футболі ще у 2014 році.

У 2015 році перейшов до «Дніпра». Саме в дніпровському клубі він дебютував в Українській Прем’єр-лізі. Після фінансових проблем клубу форвард продовжив кар’єру в Данії, підписавши контракт із «Мідтьюлланном». Водночас для отримання ігрової практики виступав в оренді за «Сеннер’юск».

У 2020 році повернувся до України, приєднавшись до «Дніпра-1». Саме там став одним із найкращих нападників УПЛ. У сезоні 2022/23 Довбик став найкращим бомбардиром чемпіонату України, забивши 24 м’ячі.

У серпні 2023 року перейшов до іспанської «Жирони». Уже в дебютному сезоні став відкриттям Ла Ліги, допоміг клубу вперше в історії пробитися до Ліги чемпіонів УЄФА та став найкращим бомбардиром чемпіонату Іспанії сезону 2023/24, вигравши трофей «Пічічі» із 24 голами.

Влітку 2024 року Довбик підписав контракт із італійською «Ромою». Перехід став одним із найдорожчих трансферів українських футболістів останніх років.

За національну збірну України дебютував у 2021 році. Найвідомішим моментом його міжнародної кар’єри став переможний гол у додатковий час матчу проти Швеції на чемпіонаті Європи, який дозволив збірній вперше в історії вийти до чвертьфіналу Євро.

Цікаві факти

Артем Довбик став першим українським футболістом, який виграв бомбардирську гонку чемпіонату Іспанії з часів заснування нагороди «Пічічі».

У сезоні 2023/24 його результативність стала одним із головних чинників історичного успіху «Жирони», яка тривалий час боролася за чемпіонство та вперше кваліфікувалася до Ліги чемпіонів.

Довбик неодноразово визнавався найкращим гравцем місяця в чемпіонаті України та отримував індивідуальні футбольні нагороди.

Особисте життя футболіста відоме частково. Він одружений із Юлією Довбик. Подружжя виховує доньку Кіру. Родина періодично з’являється разом на офіційних заходах та в соціальних мережах футболіста.

Артем активно веде Instagram, де публікує фотографії з матчів, тренувань, сімейного життя та подорожей.

Відповіді на питання про персону

Скільки років Артему Довбику?

Артем Довбик народився 21 червня 1997 року. Станом на 2026 рік йому 29 років. Він перебуває у віці, який для центрального нападника вважається піком спортивної форми.

За які клуби грав Артем Довбик?

Протягом кар’єри форвард виступав за «Черкаський Дніпро», «Дніпро», данський «Мідтьюлланн», «Сеннер’юск», «Дніпро-1», іспанську «Жирону» та італійську «Рому». Саме після успішних виступів у Ла Лізі він перейшов до Серії А.

Чим відомий Артем Довбик?

Футболіст здобув міжнародне визнання після гола у ворота Швеції на Євро-2020 та перемоги в бомбардирських перегонах чемпіонату Іспанії. Він також став одним із ключових гравців збірної України та регулярно входить до числа найрезультативніших нападників.

Хто дружина Артема Довбика?

Дружину футболіста звати Юлія Довбик. Подружжя перебуває у шлюбі вже кілька років і виховує доньку Кіру. Інших подробиць особистого життя родина публічно розкриває небагато.

Де зараз грає Артем Довбик?

Станом на 2026 рік Артем Довбик є гравцем італійської «Роми» та продовжує виступати за національну збірну України. Він бере участь у матчах Серії А, єврокубків та міжнародних турнірів.