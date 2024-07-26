Артем Бояренко: прокурор подружился с FavBet и метит на место главы ОГПУ, – СМИ
2024-26-07    38

Артем Бояренко: прокурор подружился с FavBet и метит на место главы ОГПУ, – СМИ

В telegram-каналах распространяется фотография грамоты скандальной букмекерской конторы и FavBet. Якобы эта грамота казино FavBet висит в кабинете… прокурора ОГПУ Артема Бояренко. Как пишет CRiME, её опубликовал с едким комментарием известный журналист Владимир Бойко.

Бойко акцентирует внимание на том, что Артем Бояренко, которого благодарят букмекеры из казино FavBet (в данном случае – Андрей Матюха), в ОГПУ отвечает за направление «игорки», и активно на этом пиарится, рапортуя о количестве закрытых сайтов казино и открытых криминальных производств. Артем Бояренко периодически комментирует геополитику и даже претендует на место уволившегося/уволенного зама генпрокурора.

Далее CRiME сообщает следующее:

“TГ-канал Perepichka NEWS, ссылаясь на собственные источники пишет, что после многочисленных коррупционных скандалов заместитель генерального прокурора Дмитрий Вербицкий был уволен. На его место наиболее вероятным кандидатом считается прокурор Офиса генерального прокурора Артем Бояренко. «После скандала с владельцем поместий, премиальных авто и криптами Дмитрием Вербицким верхушка Офиса генпрокурора должна быть перезагружена, а ее деятельность начата «с чистого письма». Этот тезис был неоднократно повторен на встречах украинских дипломатов с союзниками в преддверии саммита НАТО в Вашингтоне, сообщает источник в Офисе Генпрокурора», – говорится в посте канала.

Кроме того, автор поста также сообщает, что, по мнению, наших зарубежных партнеров, место Вербицкого должен занять прокурор с максимально чистой репутацией. «Было прямым текстом сказано, что нужна максимальная отстраненная фигура без пятен и скелетов. Наиболее вероятным является Бояренко. По нему нет замечаний у партнеров. Молодой, на хорошем счету у общественных организаций, без негатива, но очень хорошо себя зарекомендовал на направлении противодействия нелегальной игрке, там результаты очень достойные, и в случае назначения им прищемят хвоста еще сильнее», – отмечается в посту.

За «сливом» информации журналистам об уже уволенном Вербицком стоит именно прокурор ОГПУ Артем Бояренко, у которого личные счеты с шефом. Якобы информацию о материальном состоянии, недвижимости, авто Дмитрия Вербицкого и связанных с ним людей, в т.ч. Кристины Ильницкой и других, а также юридических лиц Артем Бояренко детально описал в письме к главе Службы безопасности Украины Василию Малюку, а также отправил послам США, Великобритании, Японии и ряда других стран”.

Favbet, FavBet Артем Бояренко, Андрей Матюха, Артем Бояренко
Останні новини
Артем Бояренко: прокурор подружился с FavBet и метит на место главы ОГПУ, – СМИ

Артем Бояренко: прокурор подружился с FavBet и метит на место главы ОГПУ, – СМИ
В telegram-каналах распространяется фотография грамоты скандальной букмекерской конторы и FavBet. читать далее
26-07, 06:07
Економічне бронювання для ФОП: що відомо?

Економічне бронювання для ФОП: що відомо?
Верховна Рада зареєструвала ряд законопроєктів щодо «економічного бронювання» ФОП від читать далее
25-07, 08:06
РФ готує наступ на Гуляйполе

РФ готує наступ на Гуляйполе
Армія РФ готує наступ на Гуляйполе у Запорізькій області, пише читать далее
25-07, 07:54
Облікову ставку не будуть знижувати

Облікову ставку не будуть знижувати
НБУ зберіг стару облікову ставку, а банкіри говорять про конвертацію читать далее
25-07, 07:47
Трамп поки що перемагає Камалу Харріс, – опитування

Трамп поки що перемагає Камалу Харріс, – опитування
Опитування, проведені 17-20 липня організацією Clean and Prosperous America, показують читать далее
23-07, 10:44
Камала Харріс – новий президент США?

Камала Харріс – новий президент США?
Президент США Джо Байден знявся з виборів глави держави і читать далее
22-07, 11:29
Борг України: дефолту не буде. Поки що…

Борг України: дефолту не буде. Поки що…
Україна домовилася з держателями єврооблігацій про реструктуризацію зовнішнього боргу, повідомив міністр читать далее
22-07, 11:25
При отриманні водійських прав будуть перевіряти місце проживання

При отриманні водійських прав будуть перевіряти місце проживання
Верховна Рада розгляне законопроект про перевірку місця проживання підчас перереєстрації читать далее
22-07, 11:15
Вбито Ірину Фаріон

Вбито Ірину Фаріон
19 липня ввечері на вулиці Масарика у Львові невідомий чоловік стріляв читать далее
20-07, 08:27
Китай припиняє переговори з США стосовно ядерної зброї

Китай припиняє переговори з США стосовно ядерної зброї
Китай припиняє переговори зі США щодо нерозповсюдження ядерної зброї та читать далее
18-07, 06:29
Найбільше імпорту до України надійшло з Китаю

Найбільше імпорту до України надійшло з Китаю
За перші шість місяців 2024 року товарообіг України досяг $52,7 читать далее
18-07, 06:16
Майно ухилянта можуть арештувати, навіть якщо воно оформлене на дружину

Майно ухилянта можуть арештувати, навіть якщо воно оформлене на дружину
Майно оштрафованого військовозобов'язаного можуть заарештувати навіть якщо воно оформлене на читать далее
18-07, 05:58
Польща виявилася ненадійним постачальником озброєння для України?

Польща виявилася ненадійним постачальником озброєння для України?
Недбалість та шахрайство польських оборонних компаній призвела до того, що читать далее
18-07, 01:01
Підстави для затримання представниками ТЦК

Підстави для затримання представниками ТЦК
Вчора закінчився строк на оновлення даних і тепер є актуальним читать далее
17-07, 01:50
Штраф від ТЦК можна побачити у “Дії”

Штраф від ТЦК можна побачити у “Дії”
Дізнатися про штраф від ТЦК можна буде у "Діє". Про читать далее
17-07, 01:47
Гривня продовжує девальвувати

Гривня продовжує девальвувати
Якщо вчора міжбанк закрився на 41,14 грн/$, то сьогодні, 16 читать далее
16-07, 08:59
Переведення годинників на «літній» та «зимовий» в Україні час скасують

Переведення годинників на «літній» та «зимовий» в Україні час скасують
Комітет ВР з питань економічного розвитку рекомендував парламенту ухвалити в читать далее
12-07, 06:08
Перевірити штрафи ТЦК можно в Опендатабот

Перевірити штрафи ТЦК можно в Опендатабот
Наявність штрафів від ТЦК тепер можна перевірити в Опендатабот. Для читать далее
11-07, 11:20
Як узаконити будівництво власного житлового будинку? Алгоритм дій

Як узаконити будівництво власного житлового будинку? Алгоритм дій
Для будівництва власного будинку (на присадибній ділянці, будинок площею до читать далее
09-07, 09:49
Хто має право їздити на авто без страхового полісу: перелік

Хто має право їздити на авто без страхового полісу: перелік
Відповідно до ст.13 ЗУ «ОСЦПВ власників ТЗ», звільняються від обов’язку читать далее
09-07, 09:37
Теги
Київ НБУ ТЦК авто бокс війна в Україні гривня гроші долар дія економіка закон про мобілізацію кримінал криптовалюта курс валют кіно мобілізація спорт фільм штраф