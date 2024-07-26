Артем Бояренко: прокурор подружился с FavBet и метит на место главы ОГПУ, – СМИ

В telegram-каналах распространяется фотография грамоты скандальной букмекерской конторы и FavBet. Якобы эта грамота казино FavBet висит в кабинете… прокурора ОГПУ Артема Бояренко. Как пишет CRiME, её опубликовал с едким комментарием известный журналист Владимир Бойко.

Бойко акцентирует внимание на том, что Артем Бояренко, которого благодарят букмекеры из казино FavBet (в данном случае – Андрей Матюха), в ОГПУ отвечает за направление «игорки», и активно на этом пиарится, рапортуя о количестве закрытых сайтов казино и открытых криминальных производств. Артем Бояренко периодически комментирует геополитику и даже претендует на место уволившегося/уволенного зама генпрокурора.

Далее CRiME сообщает следующее:

“TГ-канал Perepichka NEWS, ссылаясь на собственные источники пишет, что после многочисленных коррупционных скандалов заместитель генерального прокурора Дмитрий Вербицкий был уволен. На его место наиболее вероятным кандидатом считается прокурор Офиса генерального прокурора Артем Бояренко. «После скандала с владельцем поместий, премиальных авто и криптами Дмитрием Вербицким верхушка Офиса генпрокурора должна быть перезагружена, а ее деятельность начата «с чистого письма». Этот тезис был неоднократно повторен на встречах украинских дипломатов с союзниками в преддверии саммита НАТО в Вашингтоне, сообщает источник в Офисе Генпрокурора», – говорится в посте канала.

Кроме того, автор поста также сообщает, что, по мнению, наших зарубежных партнеров, место Вербицкого должен занять прокурор с максимально чистой репутацией. «Было прямым текстом сказано, что нужна максимальная отстраненная фигура без пятен и скелетов. Наиболее вероятным является Бояренко. По нему нет замечаний у партнеров. Молодой, на хорошем счету у общественных организаций, без негатива, но очень хорошо себя зарекомендовал на направлении противодействия нелегальной игрке, там результаты очень достойные, и в случае назначения им прищемят хвоста еще сильнее», – отмечается в посту.

За «сливом» информации журналистам об уже уволенном Вербицком стоит именно прокурор ОГПУ Артем Бояренко, у которого личные счеты с шефом. Якобы информацию о материальном состоянии, недвижимости, авто Дмитрия Вербицкого и связанных с ним людей, в т.ч. Кристины Ильницкой и других, а также юридических лиц Артем Бояренко детально описал в письме к главе Службы безопасности Украины Василию Малюку, а также отправил послам США, Великобритании, Японии и ряда других стран”.