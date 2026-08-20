Арсен Жумаділов: біографія та цікаві факти про есккерівника АОЗ

Арсен Жумаділов — кримськотатарський громадський діяч, управлінець та фахівець у сфері державних закупівель. Він народився у Сімферополі та до початку кар’єри в державному секторі працював у корпоративному середовищі. Жумаділов став відомим завдяки керівництву державним підприємством «Медичні закупівлі України», а згодом очолив «Державний оператор тилу». У березні 2025 року його призначили директором Агенції оборонних закупівель Міністерства оборони. У серпні 2026 року стало відомо, що Жумаділов подав заяву про звільнення з АОЗ із 1 вересня.

Біографія

Арсен Куатович Жумаділов народився 1 серпня 1985 року в Сімферополі. В інтерв’ю він розповідав, що його родина повернулася до Криму ще до розпаду Радянського Союзу. За словами Жумаділова, його батько походить із Казахстану, а мати — з Узбекистану; сам він народився і виріс у Криму.

Вищу освіту Жумаділов здобував у Києві та Лондоні. Він навчався у Києво-Могилянській академії, отримав ступені магістра права та політології у Київському національному університеті імені Тараса Шевченка, а також магістерський ступінь з публічного менеджменту та управління в Лондонській школі економіки. Пізніше він здобув Executive MBA у Києво-Могилянській бізнес-школі.

До державної служби Жумаділов працював у корпоративному секторі. У 2007–2008 роках він був менеджером відділу корпоративних закупівель компанії «Астеліт», а у 2010–2012 роках очолював ТОВ «КАЗНЕТВОРКС». У 2012 році Жумаділов заснував компанію «Кримський Стиль» у Сімферополі та керував нею до 2014 року.

Після подій 2014 року Жумаділов перейшов до державного управління. Він працював у структурі Адміністрації президента, де відповідав за забезпечення діяльності уповноваженого у справах кримськотатарського народу. У серпні 2015 року очолив Біляївську районну державну адміністрацію Одеської області, а у 2017 році став головою правління громадської організації «Кримський інститут стратегічних досліджень».

Новий етап його кар’єри розпочався у 2019 році, коли Жумаділов очолив державне підприємство «Медичні закупівлі України». На цій посаді він працював до 2023 року. Після початку повномасштабного вторгнення Росії Жумаділов долучився до Збройних сил України та працював у системі військово-медичного забезпечення.

У серпні 2023 року Жумаділов очолив Агенцію ресурсного забезпечення армії, яка згодом стала основою для створення «Державного оператора тилу». У жовтні того ж року його призначили генеральним директором ДОТ. Організація мала централізувати закупівлі тилового забезпечення для Сил оборони.

У січні 2025 року Жумаділов став тимчасовим виконувачем обов’язків директора Агенції оборонних закупівель після рішення Міністерства оборони не продовжувати контракт із Мариною Безруковою. 6 березня 2025 року його офіційно призначили директором АОЗ. Міністр оборони Рустем Умєров заявляв, що головним завданням нового керівника має стати підвищення ефективності, прозорості та швидкості закупівель зброї, боєприпасів і військової техніки.

18 серпня 2026 року з’явилася інформація, що Жумаділов подав заяву про звільнення з посади директора АОЗ із 1 вересня. Серед можливих кандидатів на тимчасове керівництво агентством називають Артема Романюкова, який очолює Директорат політики закупівель Міноборони. Офіційного рішення про наступника на момент публікації цієї інформації не було.

Цікаві факти

Жумаділов є кримським татарином і публічно займається питаннями Криму та прав корінного народу. Він неодноразово виступав із заявами щодо збереження кримськотатарської ідентичності, мови та майбутньої реінтеграції півострова. Його авторські матеріали на цю тему публікувалися, зокрема, у «Крим.Реалії».

Під час навчання та професійної діяльності Жумаділов поєднував державне управління з академічною роботою. Він викладав на кафедрі політології Києво-Могилянської академії, а його професійний профіль включає право, політологію, публічне управління та закупівлі.

У 2022 році Жумаділов розповідав, що після початку повномасштабної війни приєднався до ЗСУ. У цей період його діяльність була пов’язана із забезпеченням військово-медичної служби, зокрема організацією постачання медикаментів та отриманням міжнародної допомоги.

Робота Жумаділова в АОЗ супроводжувалася кадровими змінами та критикою з боку антикорупційних організацій. У квітні 2025 року агентство звільнило Артема Ситника з посади заступника директора, пояснивши рішення скороченням чисельності та штату. Центр протидії корупції розкритикував це рішення, тоді як АОЗ назвала його управлінським кроком у межах реорганізації.

Сам Жумаділов пояснював кадрову перебудову необхідністю змінити внутрішні процеси агентства. У квітні 2025 року він заявляв, що не всі співробітники отримали пропозиції продовжити роботу, оскільки нова команда оцінювала відповідність працівників їхнім функціям і завданням.

Відповіді на питання про Арсена Жумаділова

Хто такий Арсен Жумаділов?

Арсен Жумаділов — державний управлінець, кримськотатарський громадський діяч і фахівець із державних закупівель. Він керував «Медичними закупівлями України», «Державним оператором тилу» та Агенцією оборонних закупівель. Також Жумаділов має досвід роботи у державному управлінні та корпоративному секторі.

Де народився Арсен Жумаділов?

Жумаділов народився 1 серпня 1985 року в Сімферополі. Він виріс у Криму та неодноразово розповідав про історію повернення своєї родини на півострів. У подальшому він переїхав до Києва для навчання та професійної діяльності.

Яку освіту має Арсен Жумаділов?

Жумаділов навчався у Києво-Могилянській академії та Київському національному університеті імені Тараса Шевченка. Він має магістерські ступені з права і політології, а також магістерський ступінь Лондонської школи економіки у сфері публічного менеджменту та управління. Крім того, він закінчив програму Executive MBA у Києво-Могилянській бізнес-школі.

Де працював Арсен Жумаділов?

Його кар’єра охоплює приватний бізнес, державну службу та державні підприємства. Він працював у структурі Адміністрації президента, очолював Біляївську РДА, «Медичні закупівлі України» та «Державний оператор тилу». У березні 2025 року Жумаділов очолив Агенцію оборонних закупівель.

Чи служив Арсен Жумаділов у ЗСУ?

Так. Після початку повномасштабного вторгнення у 2022 році Жумаділов долучився до Збройних сил України. Він служив у системі військово-медичного забезпечення та займався питаннями закупівель і постачання.